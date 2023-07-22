Четыре армянских банка прекратили работу с системой «Юнистрим» после санкций США

Банк «Юнистрим» — оператор одноименной платежной системы, — попал под блокирующие санкции США 20 июля. После этого два грузинских и четыре армянских банка отказались работать с российской системой

Фото: evocabank / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Армянские Ардшинбанк и Конверс Банк, вслед за Армэкономбанком и Эвокабанком объявили о прекращении работы с российской платежной системой «Юнистрим» (Unistream). Это произошло спустя два дня после того, как США ввели против платежной системы санкции.

«ЗАО «Ардшинбанк» прекращает осуществление денежных переводов по системе быстрых денежных переводов Unistream. Банк приносит извинения клиентам и предлагает осуществлять денежные переводы по системам быстрых денежных переводов, обслуживаемых банком Moneygram, Intelexpress, Ria, Moneytun», — говорится в сообщении пресс-службы Ардшинбанка.

На сайте Конверс Банка уточняется, что получить денежный перевод через «Юнистрим» можно, отправив заявку на получение специальной «Трансфер-карты». С ее счета можно будет перевести средства на карту Конверс Банка, уточнили в пресс-службе.

Накануне стало известно, что армянские Армэкономбанк и Эвокабанк также приостановили работу с российской платежной системой. В последнем изданию Frank Media заявили, что не работают с подсанкционными контрагентами.





20 июля под самые жесткие ограничения — блокирующие санкции США — попали Тинькофф Банк, «Солидарность», Локо-банк, Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ), а также банк «Юнистрим» — оператор одноименной платежной системы (одна из трех крупнейших наряду с «Золотой короной» и Contact).

Санкции США впервые коснулись системы денежных переводов — Unistream обычно используют трудовые мигранты, которые с ее помощью переводят зарплаты из России своим семьям, в 2022 году эта система также стала востребованной у российских эмигрантов. OFAC при введении санкций, вероятно, руководствовалось желанием нанести ущерб ряду популярных каналов взаимодействия россиян с внешним миром, набиравшим в последнее время популярность, объяснил РБК партнер Tomashevskaya & Partners Андрей Шпак.

На запрос РБК в пресс-службе «Юнистрим» заявили, что «с учетом геополитической ситуации и сложившейся международной практики работы в условиях санкций» банком было разработано инфраструктурное решение, позволяющее бесперебойно продолжать взаимодействие с партнерами в штатном режиме.

Помимо армянских банков, на введение санкций против Unistream отреагировали два крупнейших банка Грузии: компания пропала из списка платежных систем для зачисления переводов в приложении банка TBC, а поддержка Bank of Georgia сообщила клиентам о невозможности зачислить переводы с помощью Unistream.