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Война санкций ,  
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Почта Казахстана и банки Узбекистана перестали работать с «Юнистрим»

В Казахстане сообщили о приостановке переводов от попавшего под санкции «Юнистрима»
Сюжет
Война санкций
«Юнистрим» 20 июля попал под санкции США. Переводы от него уже не принимает часть банков Грузии и Армении, а теперь стало известно, что и «Казпочта». Банк обещал «инфраструктурное решение» для продолжения работы с партнерами
Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Национальный оператор почты Казахстана «Казпочта» временно перестал принимать и отправлять денежные средства в российской платежной системе «Юнистрим», одноименный банк-оператор которой попал под санкции США 20 июля.

«С 21 июля переводы «Юнистрим» приостановили», — сообщили РБК в call-центре «Казпочты».

Также, как сообщает Frank Media, работу с «Юнистримом» прекратили казахстанский Freedom Finance Bank и узбекские Халк банк и Ипотека банк.

Вашингтон расширил санкции против российских банков — помимо «Юнистрима» под них попали «Тинькофф», «Солидарность», Локо-банк и Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ).

После включения в санкционный список «Юнистрим» объявил, что уже разработал «инфраструктурное решение, позволяющее бесперебойно продолжать взаимодействие с партнерами в штатном режиме», и пообещал реализовать его «в кратчайшие сроки».

Раньше через «Юнистрим» можно было проводить денежные переводы за границу примерно в 30 стран, среди которых были Великобритания, Греция, Кипр, Израиль, Сербия, Турция, Молдавия, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан и др.

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Банки некоторых из этих стран уже прекратили проведение операций с «Юнистримом». В частности, так поступили грузинские TBC и Bank of Georgia, а также армянские Ардшинбанк, Конверс Банк, Армэкономбанк, Эвокабанк. Уход зарубежных банков от сотрудничества с подсанкционными компаниями связан с риском для них попасть под вторичные санкции.

«Тинькофф» и «Солидарность» после американских санкций сообщили, что за рубежом прекратят работу их карты китайской платежной системы UnionPay. Тинькофф Банк также пока ограничил проведение переводов в иностранной валюте, как пояснили в кредитной организации, они до 28 июля ожидают ответа от банков-корреспондентов по возобновлению переводов.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Любовь Ставцева Любовь Ставцева
Казахстан Юнистрим Денежные переводы
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