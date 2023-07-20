«Юнистрим» пообещал «инфраструктурное решение» после санкций США

«Юнистрим», оператор переводов за границу, попал под санкции США 20 июля. Он уже разработал «инфраструктурное решение», чтобы продолжить бесперебойно работать с партнерами

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Банк «Юнистрим» будет принимать меры для смягчения негативных последствий введенных против него санкций США, сказано в сообщении финансовой организации.

«С учетом геополитической ситуации и сложившейся международной практики работы в условиях санкций и ограничений, введенных в отношении российских банков, банком разработано инфраструктурное решение, позволяющее бесперебойно продолжать взаимодействие с партнерами в штатном режиме. Данное решение будет реализовано в кратчайшие сроки», — заявили в банке.

«Юнистрим» выступает оператором денежных переводов за границу примерно в 30 стран, среди которых Греция, Великобритания, Кипр, Израиль, Сербия, Турция, Молдавия, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан и др.

Всего под новые санкции США, введенные 20 июля, попали пять российских банков: кроме «Юнистрим» это «Тинькофф», «Солидарность», Локо-банк и Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ).

В «Тинькофф» сообщили, что пока банк работает в обычном режиме, там постараются сделать все, чтобы для клиентов новость о санкциях «прошла максимально незаметно». Однако для обладателей карт UnionPay, выпущенных банком, изменения последуют: с 21 июля они перестанут работать за рубежом, клиентам рекомендовали снять наличные.

Карты этой платежной системы выпускал и банк «Солидарность». Он сообщил, что работает штатно, но существует риск ограничений для приема переводов средств за рубежом банками-контрагентами из-за опасений попасть под вторичные санкции. «Если вы сейчас находитесь в другой стране, рекомендуем снять наличные сегодня», — сообщили в банке.

Локо-банк сообщил, что санкции коснулись его расчетов в долларах США, их завершат до 18 октября, когда истекает срок лицензии на сворачивание операций от Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).