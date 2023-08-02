Из Google Play пропало приложение «Юнистрим»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Мобильное приложение платежной системы «Юнистрим» пропало из магазина приложений Google Play, убедился РБК. При этом оно остается доступным для скачивания в App Store.

Из Google Play также пропали приложения Локо-банка, банка «Солидарность» и Петербургского социально-коммерческого банка (ПСКБ). Все они находятся под санкциями США.

Банк «Юнистрим» (Unistream) — российский банк, оператор и расчетный центр одноименной платежной системы, используемой для переводов за границу, попал под санкции США 20 июля.

Накануне из магазинов Google Play и App Store пропало приложение банка «Тинькофф». В пресс-службе компании заверили, что установленные приложения продолжают работать, но их не получится скачать и обновить. Приложение остается доступным в других онлайн-магазинах RuStore, Xiaomi GetApps, Samsung Galaxy Store, Huawei AppGallery или со страницы на сайте «Тинькофф», подчеркнули в банке.