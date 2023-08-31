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Финансы ,  
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«Юнистрим» прекратил переводы в валюте в Таджикистан и из него

Система «Юнистрим» прекратила переводы в долларах и евро в Таджикистан и из него
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Платежная система «Юнистрим» (Unistream) прекратила денежные переводы в Таджикистан и из него в долларах и евро, сообщается на странице сервиса в соцсети «Вконтакте». Она продолжит работу в этой стране с рублями.

Обратиться за возвратом перевода в долларах или евро, который по каким-то причинам не получила другая сторона, можно до 30 сентября. После этой даты возврат будет невозможен, предупредила система.

В конце июля о том, что перевод через «Юнистрим» в республику и из нее возможен только в рублях, сообщил Нацбанк Таджикистана.

Российский банк «Юнистрим», оператор одноименной платежной системы, 20 июля попал под санкции США. На следующий день на ограничения отреагировали два крупнейших банка Грузии — TBC и Bank of Georgia, они сообщили о невозможности зачислить переводы с помощью системы. Работу с «Юнистрим» прекратили четыре армянских банка, несколько финансовых организаций Узбекистана, Казахстана и Киргизии, а также национальный оператор казахстанской почты «Казпочта». В августе приложение «Юнистрим» пропало из магазина Google Play.

«Юнистрим» заявил, что примет меры для смягчения последствий санкций; банк пообещал «инфраструктурное решение», которое позволит беспребойно работать с партнерами.

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Теги
Юнистрим Таджикистан Денежные переводы доллары Евро
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