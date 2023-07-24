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Война санкций ,  
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Шесть банков Киргизии приостановили работу с системой «Юнистрим»

Шесть банков Киргизии приостановили операции с системой «Юнистрим» после санкций США
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Война санкций
Банк «Компаньон» сообщил, что переводы недоступны из-за санкционных ограничений, а Халык Банк объяснил приостановку работы с «Юнистримом» техническими работами. 20 июля США ввели против платежной системы санкции

Шесть банков Киргизии приостановили работу с российской системой переводов «Юнистрим», после того как она попала под санкции США. Об этом сообщает 24.KG.

РСК Банк, Finca Банк и «Компаньон» заявили, что транзакции по системе теперь недоступны. «С 21 июля 2023 года приостановлены выдача и отправка денежных средств в долларах США и евро через систему денежных переводов «Юнистрим». На рубли данное ограничение не распространяется», — говорится в сообщении Finca. Банк «Компаньон» сообщил, что переводы в рамках «Юнистрима» недоступны из-за санкционных ограничений.

О приостановке сообщили также Халык Банк (связав это с техническими работами), Банк Азии и Капитал Банк.

20 июля США ввели санкции в отношении «Юнистрима», а также банков «Тинькофф», «Солидарность», Локо-банка и Петербургского социального коммерческого банка (ПСКБ). Помимо Киргизии, на введение санкций отреагировали два крупнейших банка Грузии — TBC и Bank of Georgia. В первом российская программа пропала из списка платежных систем для зачисления переводов, второй сообщил о невозможности зачислить переводы с помощью Unistream.

Национальный оператор почты Казахстана «Казпочта» также перестал принимать и отправлять деньги через «Юнистрим» с 21 июля. Прекратили работу с системой и Freedom Finance Bank, а также узбекские Халк банк и Ипотека банк.

Часть крупных банков Армении также приостановили работу с системой.

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В связи с введением санкций «Юнистрим» будет принимать меры для смягчения негативных последствий. Об этом компания сообщила на своем сайте. «С учетом геополитической ситуации и сложившейся международной практики работы в условиях санкций и ограничений, введенных в отношении российских банков, банком разработано инфраструктурное решение, позволяющее бесперебойно продолжать взаимодействие с партнерами в штатном режиме», — говорится в сообщении «Юнистрим».

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Теги
Мир Ландау
Юнистрим Киргизия иностранные банки санкции
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