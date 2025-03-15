Аналитики предсказали сохранение ставки ЦБ и отказ от жесткого сигнала
Совет директоров Банка России на заседании 21 марта сохранит ключевую ставку на уровне 21%, считают все 30 участников консенсус-прогноза РБК — аналитики крупных российских банков и инвестиционных компаний.
Основная интрига мартовского заседания будет вокруг сигнала, который ЦБ даст рынку. Большинство экспертов ожидают его смягчения с умеренно жесткого до нейтрального и исключения из релиза решения по ставке фразы о том, что ЦБ «будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании». Но есть и те, кто прогнозирует повторение жесткого сигнала, звучавшего ранее.
Сам ЦБ за неделю до заседания сохранял жесткость в своей риторике. «Совет директоров 14 февраля дал сигнал, что на ближайшем заседании будет оценивать целесообразность повышения. Те данные, которые поступили за последний месяц, с середины февраля, как-то значимо картину не меняют, в том числе потому, что на самом деле времени немного прошло», — отмечал зампред Банка России Алексей Заботкин.
Если прогноз аналитиков окажется верным, то решение о сохранении ставки на прежнем уровне будет третьим подряд. Ранее ЦБ сохранял ставку 21% на заседаниях в декабре 2024-го и феврале 2025-го. Декабрьское решение о неизменности ставки было неожиданным для рынка, который закладывал повышение до 23% и выше. Сохранение ставки в феврале не стало сюрпризом, все 30 участников консенсус-прогноза РБК предсказывали именно такой сценарий развития событий.
Почему ЦБ сохранит ставку, но смягчит сигнал
Как и на заседании в феврале, на столе совета директоров будет и вариант с повышением ставки до 22%, но итоговым решением станет сохранение ставки в 21%, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
Аргументами за повышение ставки на прошлом заседании в основном были сохранение повышенных темпов инфляции и повышенные инфляционные ожидания, напоминает он. Сейчас оба показателя замедляются, обратил внимание Васильев. По итогам февраля месячная инфляция составила 0,81% против 1,23% в январе, сообщил Росстат. Но в годовом выражении она ускорилась с 9,92 до 10,06% (из-за эффекта базы). Инфляционные ожидания населения в феврале снизились впервые за пять месяцев — с 14 до 13,7%. Несмотря на положительную динамику, текущие инфляционные ожидания все еще значимо выше целевых значений (цель ЦБ по инфляции — 4%), добавляет главный экономист ВТБ Родион Латыпов.
Весомое влияние на инфляцию оказывает укрепление рубля, обращает внимание руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Ванин. «Тенденция может измениться из-за снижения цен на нефть и изменения платежного баланса», — не исключает эксперт. За февраль рубль укрепился на 10,5% к доллару США (до 87,7 руб.) и на 10,6% (до 11,96 руб.) — к юаню, указывал ЦБ в обзоре рисков финансовых рынков. В марте динамика курса была неоднородной: в начале месяца рубль ослабился до почти 90 за доллар, но к середине месяца официальный курс приблизился к 86 руб. за доллар.
На отсутствие необходимости повышения ставки указывает и снижение темпов кредитования. Согласно данным ЦБ, в январе юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, включая малый и средний бизнес, было выдано 4,2 трлн руб. кредитов, что на 52,5% ниже декабрьского показателя, говорит аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Но замедление роста кредитования, особенно в корпоративном сегменте, пока сложно охарактеризовать как устойчивое, констатируют аналитики ЦБ в бюллетене «О чем говорят тренды». «В декабре—январе спрос на кредит мог снизиться из-за активного авансирования госконтрактов бюджетными средствами», — указывают они.
Позитивным фактором с точки снижения перегрева экономики является повышение безработицы. По итогам января она показала рост впервые за год — с 2,3 до 2,4%, сообщалось в докладе Росстата. Позитивные тренды на рынке труда (пересмотр планов компаний по найму, более умеренные планы по повышению заработных плат) говорят о двух вещах: что спрос будет прирастать медленнее и что предложение вышло на плато, поясняет директор по макроэкономическому анализу банка «Дом.РФ» Жанна Смирнова. «И весь вопрос в том, смогут ли компании повышать производительность труда и увеличивать объем производства или же нам нужно не просто замедление спроса до уровней условно лета прошлого года (когда перегрев уже был), а практически нулевая или отрицательная динамика спроса, чтобы вывести ее в баланс с предложением», — отмечает эксперт. Смирнова считает, что перегрев в экономике остается значительным. По ее прогнозу, ЦБ сохранит ставку 21%.
Вместе с сохранением ставки на ее историческом максимуме большинство аналитиков ждут от Банка России смягчения сигнала относительно его будущих решений. «Наиболее вероятно, что регулятор исключит вариант с дальнейшим повышением ключевой ставки. Есть, конечно, небольшая вероятность, что регулятор может просигнализировать и о том, что готов в ближайшем будущем рассматривать и варианты снижения, но я думаю, это все-таки очень маловероятный сценарий», — рассуждает директор аналитического департамента группы компаний «Регион» Валерий Вайсберг.
Хотя неопределенность остается высокой, оснований для дальнейшего повышения ключевой ставки становится все меньше, и это может позволить ЦБ перейти от направленного умеренно жесткого сигнала к нейтральному, согласна руководитель отдела макроэкономического анализа «Финама» Ольга Беленькая. Она также ожидает, что в риторике регулятора может появиться больше пояснений о критериях для начала снижения ключевой ставки.
Когда может начаться цикл снижения ставки
Ряд экспертов допускают, что сценарий со снижением ключевой ставки может быть на столе ЦБ уже в марте, но он не будет основным. Вариант, при котором члены совета директоров могут высказаться за снижение ставки уже в марте, допускал и советник председателя Банка России Кирилл Тремасов. В базовых сценариях большинства аналитиков фактическое начало цикла смягчения заложено на вторую половину года, но при этом ряд экспертов не исключают и более быстрого разворота.
- Уже пришло время снизить ключевую ставку хотя бы на 1 п.п., убежден независимый эксперт Виктор Тунев. «Реальные ставки по рыночным кредитам остаются существенно выше ключевой. Рыночные кредиты или не выдаются, или берутся вынужденно, обрекая компании на долговое бремя на несколько лет. Все больше доля кредитов по льготным ставкам. То есть в этом смысле сверхвысокая ключевая ставка не работает», — объясняет он.
- Переход к циклу смягчения денежно-кредитной политики будет в том числе определяться геополитикой, считает аналитик по макроэкономике УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Иванов. «В случае если события будут развиваться в позитивном для России ключе, ЦБ может начать рассматривать вопрос о снижении ставки уже в июне-июле. В нейтральном сценарии снижение ставки может начаться в сентябре-октябре», — прогнозирует эксперт.
- «Текущий уровень реальных ставок уже близок или превышает прогноз ЦБ. Поэтому при дальнейшем снижении инфляции сохранение реальной ставки на неизменном уровне потребует снижения номинальной ставки ЦБ. Безусловно, решения Банка России не будут столь простыми технически, ЦБ сфокусирован на динамике спроса. Но такого рода оценки поддерживают тезис о возможности смягчения риторики ЦБ в марте-апреле и первых шагах по снижению ставки в апреле-июне суммарно на 200–300 б.п. (2–3 п.п.).», — пишет в обзоре директор по инвестициям УК «Астра Управление активами» Дмитрий Полевой.
- Заведующий лабораторией денежно-кредитной политики Института Гайдара Евгений Горюнов ожидает снижения ключевой ставки не ранее июньского заседания. Сейчас нет очевидных признаков охлаждения экономической активности, а бюджетные расходы, рост кредитования и денежного предложения и динамика занятости пока не свидетельствуют о переходе к нормализации разрыва выпуска, перечисляет эксперт. За полтора месяца, к апрельскому заседанию, зримый разворот макроэкономических тенденций вряд ли возможен, заключает эксперт.
«Мы провели очень хорошие и продуктивные переговоры с Путиным» — Трамп
Путин назвал условие прекращения боевых действий
ЕС исключил из санкционных списков министра и несколько бизнесменов
Лукашенко заявил, что объединения России и Белоруссии в ближайшее время не произойдет
«Орешник» скоро поступит на вооружение белорусской армии
Собянин рассказал об изменениях в «Лужниках»
Квартиры до ₽5 млн: что можно купить за такую сумму в Москве
Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика
Apple внедрит новую функцию в AirPods
Как изменятся ПДД для самокатов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов