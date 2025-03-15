Аналитики предсказали сохранение ставки ЦБ и отказ от жесткого сигнала

На заседании в марте ЦБ сохранит ключевую ставку на историческом максимуме — 21% годовых, считают эксперты. При этом они ждут смягчения сигнала регулятора — с умеренно жесткого до нейтрального

Фото: Андрей Любимов / РБК

Совет директоров Банка России на заседании 21 марта сохранит ключевую ставку на уровне 21%, считают все 30 участников консенсус-прогноза РБК — аналитики крупных российских банков и инвестиционных компаний.

Основная интрига мартовского заседания будет вокруг сигнала, который ЦБ даст рынку. Большинство экспертов ожидают его смягчения с умеренно жесткого до нейтрального и исключения из релиза решения по ставке фразы о том, что ЦБ «будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании». Но есть и те, кто прогнозирует повторение жесткого сигнала, звучавшего ранее.

Сам ЦБ за неделю до заседания сохранял жесткость в своей риторике. «Совет директоров 14 февраля дал сигнал, что на ближайшем заседании будет оценивать целесообразность повышения. Те данные, которые поступили за последний месяц, с середины февраля, как-то значимо картину не меняют, в том числе потому, что на самом деле времени немного прошло», — отмечал зампред Банка России Алексей Заботкин.

Если прогноз аналитиков окажется верным, то решение о сохранении ставки на прежнем уровне будет третьим подряд. Ранее ЦБ сохранял ставку 21% на заседаниях в декабре 2024-го и феврале 2025-го. Декабрьское решение о неизменности ставки было неожиданным для рынка, который закладывал повышение до 23% и выше. Сохранение ставки в феврале не стало сюрпризом, все 30 участников консенсус-прогноза РБК предсказывали именно такой сценарий развития событий.

Почему ЦБ сохранит ставку, но смягчит сигнал

Как и на заседании в феврале, на столе совета директоров будет и вариант с повышением ставки до 22%, но итоговым решением станет сохранение ставки в 21%, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Аргументами за повышение ставки на прошлом заседании в основном были сохранение повышенных темпов инфляции и повышенные инфляционные ожидания, напоминает он. Сейчас оба показателя замедляются, обратил внимание Васильев. По итогам февраля месячная инфляция составила 0,81% против 1,23% в январе, сообщил Росстат. Но в годовом выражении она ускорилась с 9,92 до 10,06% (из-за эффекта базы). Инфляционные ожидания населения в феврале снизились впервые за пять месяцев — с 14 до 13,7%. Несмотря на положительную динамику, текущие инфляционные ожидания все еще значимо выше целевых значений (цель ЦБ по инфляции — 4%), добавляет главный экономист ВТБ Родион Латыпов.

Весомое влияние на инфляцию оказывает укрепление рубля, обращает внимание руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Ванин. «Тенденция может измениться из-за снижения цен на нефть и изменения платежного баланса», — не исключает эксперт. За февраль рубль укрепился на 10,5% к доллару США (до 87,7 руб.) и на 10,6% (до 11,96 руб.) — к юаню, указывал ЦБ в обзоре рисков финансовых рынков. В марте динамика курса была неоднородной: в начале месяца рубль ослабился до почти 90 за доллар, но к середине месяца официальный курс приблизился к 86 руб. за доллар.

На отсутствие необходимости повышения ставки указывает и снижение темпов кредитования. Согласно данным ЦБ, в январе юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, включая малый и средний бизнес, было выдано 4,2 трлн руб. кредитов, что на 52,5% ниже декабрьского показателя, говорит аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Но замедление роста кредитования, особенно в корпоративном сегменте, пока сложно охарактеризовать как устойчивое, констатируют аналитики ЦБ в бюллетене «О чем говорят тренды». «В декабре—январе спрос на кредит мог снизиться из-за активного авансирования госконтрактов бюджетными средствами», — указывают они.

Позитивным фактором с точки снижения перегрева экономики является повышение безработицы. По итогам января она показала рост впервые за год — с 2,3 до 2,4%, сообщалось в докладе Росстата. Позитивные тренды на рынке труда (пересмотр планов компаний по найму, более умеренные планы по повышению заработных плат) говорят о двух вещах: что спрос будет прирастать медленнее и что предложение вышло на плато, поясняет директор по макроэкономическому анализу банка «Дом.РФ» Жанна Смирнова. «И весь вопрос в том, смогут ли компании повышать производительность труда и увеличивать объем производства или же нам нужно не просто замедление спроса до уровней условно лета прошлого года (когда перегрев уже был), а практически нулевая или отрицательная динамика спроса, чтобы вывести ее в баланс с предложением», — отмечает эксперт. Смирнова считает, что перегрев в экономике остается значительным. По ее прогнозу, ЦБ сохранит ставку 21%.

Вместе с сохранением ставки на ее историческом максимуме большинство аналитиков ждут от Банка России смягчения сигнала относительно его будущих решений. «Наиболее вероятно, что регулятор исключит вариант с дальнейшим повышением ключевой ставки. Есть, конечно, небольшая вероятность, что регулятор может просигнализировать и о том, что готов в ближайшем будущем рассматривать и варианты снижения, но я думаю, это все-таки очень маловероятный сценарий», — рассуждает директор аналитического департамента группы компаний «Регион» Валерий Вайсберг.

Хотя неопределенность остается высокой, оснований для дальнейшего повышения ключевой ставки становится все меньше, и это может позволить ЦБ перейти от направленного умеренно жесткого сигнала к нейтральному, согласна руководитель отдела макроэкономического анализа «Финама» Ольга Беленькая. Она также ожидает, что в риторике регулятора может появиться больше пояснений о критериях для начала снижения ключевой ставки.

Когда может начаться цикл снижения ставки

Ряд экспертов допускают, что сценарий со снижением ключевой ставки может быть на столе ЦБ уже в марте, но он не будет основным. Вариант, при котором члены совета директоров могут высказаться за снижение ставки уже в марте, допускал и советник председателя Банка России Кирилл Тремасов. В базовых сценариях большинства аналитиков фактическое начало цикла смягчения заложено на вторую половину года, но при этом ряд экспертов не исключают и более быстрого разворота.