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Экономика ,  
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В ЦБ напомнили, что рассмотрят вопрос повышения ключевой ставки 21 марта

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России оценит целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин, его слова передает «Интерфакс».

14 февраля совет директоров Центробанка дал сигнал об этом, напомнил зампред.

«Те данные, которые поступили за последний месяц, с середины февраля, как-то значимо картину не меняют, в том числе потому, что на самом деле времени немного прошло», — сказал он в кулуарах форума финансового рынка, организованного рейтинговым агентством АКРА.

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По словам Заботкина, активность дискуссии о возможном повышении ставки будет зависеть от участников обсуждения.

На заседании 14 февраля Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых и дал умеренно жесткий сигнал рынку, заявив, что будет «оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции».

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Банк России ключевая ставка заседание
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