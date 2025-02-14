 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых

ЦБ на первом в 2025 году заседании оставил ключевую ставку неизменной. Но инфляция к концу года снизится только до 7–8%, а для ее возвращения к цели потребуется более продолжительный период жесткой политики, предупредил регулятор
Фото: Константин Кокошкин / stock.picvario.media
Фото: Константин Кокошкин / stock.picvario.media

Совет директоров Банка России на заседании 14 февраля принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, говорится в сообщении регулятора.

«Текущее инфляционное давление остается высоким. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем более выраженным стало охлаждение кредитной активности, растет склонность населения к сбережению. По оценке Банка России, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 2026 году», — объяснил свое решение ЦБ.

Сохранение ключевой ставки на прежнем уровне предсказывали все 30 участников консенсус-прогноза РБК. Некоторые из них допускали возможность, что ЦБ также будет рассматривать вариант с повышением ставки до 22 или 23% годовых. О том, что на столе в феврале будет сценарий с ужесточением, говорила и председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Эксперты предсказали сохранение ключевой ставки на историческом максимуме
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

Точно такое же решение, о сохранении ставки на уровне 21%, ЦБ принял и в декабре 2024 года, хотя рынок тогда прогнозировал новый раунд ужесточения. Неожиданное решение регулятор тогда объяснял «более существенным ужесточением денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке» (в октябре 2024-го ее повысили с 19 до 21%).

При этом на заседании 14 февраля ЦБ ухудшил прогноз по инфляции. Так, если в октябре он ожидал, что та составит 4,5–5% в 2025 году, то теперь прогнозирует рост цен на уровне 7–8%. В 2026-м инфляция вернется к цели ЦБ — 4%, рассчитывает регулятор.

«В четвертом квартале 2024 года текущий рост цен с поправкой на сезонность составил в среднем 12,1% в пересчете на год после 11,3% в предыдущем квартале. Аналогичный показатель базовой инфляции также увеличился в среднем до 12,1 после 7,6% в предыдущем квартале. Устойчивое инфляционное давление усилилось, отражая высокий внутренний спрос второй половины 2024 года. Вклад в динамику цен вносит и произошедшее осенью ослабление рубля», — объясняет ЦБ.

В начале месяца доллар стоил 99,9 руб., а 14 февраля — уже 91 руб. Резкое укрепление российской валюты началось после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа: темой были переговоры по урегулированию ситуации на Украине.

Кроме того, инфляционные ожидания населения «сохраняются вблизи высоких уровней конца 2024 года», напоминает ЦБ. В январе они достигли годового максимума — 13,9%.

Банк России сохраняет умеренно жесткий сигнал по своим будущим решениям. На среднесрочном горизонте баланс рисков по-прежнему смещен в сторону проинфляционных, отмечается в его релизе.

«Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции. В базовом сценарии для возвращения инфляции к цели потребуется более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в октябре», — подчеркивает ЦБ.

FT узнала, когда на Западе ожидают сделки Путина и Трампа

Трамп анонсировал переговоры России, США и Украины в Мюнхене

Бизнес-джет ВВС США приземлился в Москве

Кремль ответил на предложение Трампа о месте встречи с Путиным

Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»

Российский рынок акций замедлил рост после резкого взлета

На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука

В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Аналитики Bloomberg составили три сценария завершения конфликта России и Украины
Авторы
Теги
Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина
Банк России ключевая ставка ключевая ставка ЦБ
Материалы по теме
ЦБ раскрыл, сколько валюты купили россияне в 2024 году
Финансы
Эксперты предсказали сохранение ключевой ставки на историческом максимуме
Финансы
Опрошенные ЦБ аналитики ухудшили прогнозы по инфляции и курсу доллара
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 94,92 (-3,09) Инвестиции, 13 фев, 18:04 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 91,03 (-3,02) Инвестиции, 13 фев, 18:04
В Норвегии выступили против допуска российских фигуристов к отбору на ОИСпорт, 14:59
Путин пожелал Развожаеву победить на выборах губернатора СевастополяПолитика, 14:57
Акции «ФосАгро» падают вопреки ралли: при чем тут рубль и что дальшеИнвестиции, 14:49
В МИДе заявили, что делегации России не будет на Мюнхенской конференцииПолитика, 14:34
Лестница абстракции: как говорить, чтобы вас слушали и понималиРБК и Dar, 14:34
ЦБ поднял в 1,5 раза прогноз по инфляции в 2025 годуФинансы, 14:34
После пожаров Лос-Анджелес затопил сильный ливеньОбщество, 14:31
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Зеленский назвал, что Украине надо вместо вступления в НАТОПолитика, 14:26
Производителя «ФрутоНяни» возглавит бывший топ-менеджер PepsiCoБизнес, 14:25
«Лаборатория Касперского» предупредила о фишинговой атаке через почтуТехнологии и медиа, 14:16
Что такое ключевая ставка и как она влияет на жизнь россиянИнвестиции, 14:15
В секторе Газа анонсировали освобождение россиянинаПолитика, 14:13
Фигуристы Худайбердиева и Базин опровергли сообщения о завершении карьерыСпорт, 14:05
В аэропорту Перми самолет выкатился за пределы полосыОбщество, 14:04