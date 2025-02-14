Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых

ЦБ на первом в 2025 году заседании оставил ключевую ставку неизменной. Но инфляция к концу года снизится только до 7–8%, а для ее возвращения к цели потребуется более продолжительный период жесткой политики, предупредил регулятор

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Совет директоров Банка России на заседании 14 февраля принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, говорится в сообщении регулятора.

«Текущее инфляционное давление остается высоким. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем более выраженным стало охлаждение кредитной активности, растет склонность населения к сбережению. По оценке Банка России, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 2026 году», — объяснил свое решение ЦБ.

Сохранение ключевой ставки на прежнем уровне предсказывали все 30 участников консенсус-прогноза РБК. Некоторые из них допускали возможность, что ЦБ также будет рассматривать вариант с повышением ставки до 22 или 23% годовых. О том, что на столе в феврале будет сценарий с ужесточением, говорила и председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Точно такое же решение, о сохранении ставки на уровне 21%, ЦБ принял и в декабре 2024 года, хотя рынок тогда прогнозировал новый раунд ужесточения. Неожиданное решение регулятор тогда объяснял «более существенным ужесточением денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке» (в октябре 2024-го ее повысили с 19 до 21%).

При этом на заседании 14 февраля ЦБ ухудшил прогноз по инфляции. Так, если в октябре он ожидал, что та составит 4,5–5% в 2025 году, то теперь прогнозирует рост цен на уровне 7–8%. В 2026-м инфляция вернется к цели ЦБ — 4%, рассчитывает регулятор.

«В четвертом квартале 2024 года текущий рост цен с поправкой на сезонность составил в среднем 12,1% в пересчете на год после 11,3% в предыдущем квартале. Аналогичный показатель базовой инфляции также увеличился в среднем до 12,1 после 7,6% в предыдущем квартале. Устойчивое инфляционное давление усилилось, отражая высокий внутренний спрос второй половины 2024 года. Вклад в динамику цен вносит и произошедшее осенью ослабление рубля», — объясняет ЦБ.

В начале месяца доллар стоил 99,9 руб., а 14 февраля — уже 91 руб. Резкое укрепление российской валюты началось после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа: темой были переговоры по урегулированию ситуации на Украине.

Кроме того, инфляционные ожидания населения «сохраняются вблизи высоких уровней конца 2024 года», напоминает ЦБ. В январе они достигли годового максимума — 13,9%.

Банк России сохраняет умеренно жесткий сигнал по своим будущим решениям. На среднесрочном горизонте баланс рисков по-прежнему смещен в сторону проинфляционных, отмечается в его релизе.

«Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции. В базовом сценарии для возвращения инфляции к цели потребуется более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в октябре», — подчеркивает ЦБ.