 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

В ЦБ допустили обсуждение снижения ключевой ставки на заседании в марте

ЦБ на заседании в марте может рассмотреть как снижение, так и повышение ставки, сказал советник главы регулятора. Такой плюрализм обычно наблюдается, когда ситуация находится в «переломной точке», объяснил он
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

На заседании в марте совет директоров Банка России может рассмотреть сценарии как со снижением, так и с повышением ставки, не исключает советник председателя Банка России Кирилл Тремасов. Следующее заседание ЦБ запланировано на 21 марта 2025 года.

«Не удивлюсь, если на мартовском заседании мы будем рассматривать и снижение ставки, и будут голоса и за повышение ставки. Не воспринимайте это как прогноз, но я вот такому плюрализму мнений не удивлюсь», — сказал Тремасов в кулуарах облигационной конференции Сbonds и Smartlab.

«Я бы не зарекался сейчас от того, какие сценарии мы будем рассматривать, какие нет. Мне кажется, будет достаточно широкий спектр мнений. Так, кстати, всегда бывает в переломных точках. Но мы все понимаем, что текущий параметр денежно-кредитной политики жесткий. И действительно, многие полагают, что следующим шагом ЦБ будет движение вниз. Да, наверное, есть ощущение переломной такой точки, и в такой точке всегда разброс мнений очень большой», — отметил Тремасов.

На заседании 14 февраля Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых и дал умеренно жесткий сигнал рынку, заявив, что будет «оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции».

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых
Финансы
Фото:Константин Кокошкин / stock.picvario.media

Кроме того, в феврале ЦБ представил прогнозный диапазон по средней ключевой ставке в 2025 году — 19–22%. Прогноз допускает как снижение, так и повышение ставки в этом году. Большинство экспертов считают, что регулятор все же перейдет к смягчению денежно-кредитных условий. По самым оптимистичным прогнозам, цикл снижения ключевой ставки может начаться уже во втором квартале. При этом ЦБ не будет действовать резко и до конца 2025-го ставка останется глубоко двузначной, не менее 14–15% годовых. Но есть и эксперты, кто ожидает сохранения ставки 21% до конца текущего года.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп выгнал Зеленского из Белого дома

Госдепартамент США прекратил поддержку восстановления энергосети Украины

Полное видео конфликта Зеленского, Трампа и Вэнса

Трамп обвинил Зеленского в оскорблении США

Перепалка Трампа и Зеленского. Фоторепортаж

Трамп и Вэнс заявили, что не позволят использовать американский народ

Как отреагировал рынок на перепалку Трампа и Зеленского

В Китае пропал министр промышленности и информационный технологий

Как подготовить автомобиль к весне. Рекомендации экспертов

В деле «Домодедово» появились документы финразведки

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина
Банк России ключевая ставка ключевая ставка ЦБ
Материалы по теме
Почему ЦБ перенес внедрение цифрового рубля
Финансы
Глава ВТБ спрогнозировал снижение ключевой ставки в 2025 году
Экономика
Газпромбанк оценил угрозы для инфраструктурной стройки на фоне ставки ЦБ
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 91,57 (-0,47) Инвестиции, 10:20 Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 88,26 (+0,56) Инвестиции, 10:20
Глава ФИФА рассказал, что Трамп не просил допустить сборную России на ЧМСпорт, 14:35
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 14:33
КХЛ назвала лучших игроков февраляСпорт, 14:30
Украина атаковала «Турецкий поток» в день визита Зеленского в ВашингтонПолитика, 14:25
WSJ узнала, что Трамп поручил изучить варианты прекращения помощи УкраинеПолитика, 14:20
Песков оценил внешний вид Зеленского фразой «выглядит не очень»Политика, 14:16
NBC узнал, почему Вэнс вступил в перепалку с ЗеленскимПолитика, 13:57
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Красноярском крае погибла участница конкурса по поеданию блиновОбщество, 13:44
В ЦБ допустили обсуждение снижения ключевой ставки на заседании в мартеФинансы, 13:40
Врачи назвали риски идеи отработки после вуза: «Будут бессловесные рабы»Общество, 13:37
«Авангард» продлил контракт с рекордсменом КХЛСпорт, 13:36
Глава ВСК возглавил департамент строительства МинобороныПолитика, 13:27
В ЦБ связали укрепление рубля со «спекулятивной эйфорией» на рынкахФинансы, 13:18
WSJ сообщила, что Мексика увидела угрозу войны с СШАПолитика, 13:17