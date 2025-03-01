В ЦБ допустили обсуждение снижения ключевой ставки на заседании в марте

ЦБ на заседании в марте может рассмотреть как снижение, так и повышение ставки, сказал советник главы регулятора. Такой плюрализм обычно наблюдается, когда ситуация находится в «переломной точке», объяснил он

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На заседании в марте совет директоров Банка России может рассмотреть сценарии как со снижением, так и с повышением ставки, не исключает советник председателя Банка России Кирилл Тремасов. Следующее заседание ЦБ запланировано на 21 марта 2025 года.

«Не удивлюсь, если на мартовском заседании мы будем рассматривать и снижение ставки, и будут голоса и за повышение ставки. Не воспринимайте это как прогноз, но я вот такому плюрализму мнений не удивлюсь», — сказал Тремасов в кулуарах облигационной конференции Сbonds и Smartlab.

«Я бы не зарекался сейчас от того, какие сценарии мы будем рассматривать, какие нет. Мне кажется, будет достаточно широкий спектр мнений. Так, кстати, всегда бывает в переломных точках. Но мы все понимаем, что текущий параметр денежно-кредитной политики жесткий. И действительно, многие полагают, что следующим шагом ЦБ будет движение вниз. Да, наверное, есть ощущение переломной такой точки, и в такой точке всегда разброс мнений очень большой», — отметил Тремасов.

На заседании 14 февраля Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых и дал умеренно жесткий сигнал рынку, заявив, что будет «оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции».

Кроме того, в феврале ЦБ представил прогнозный диапазон по средней ключевой ставке в 2025 году — 19–22%. Прогноз допускает как снижение, так и повышение ставки в этом году. Большинство экспертов считают, что регулятор все же перейдет к смягчению денежно-кредитных условий. По самым оптимистичным прогнозам, цикл снижения ключевой ставки может начаться уже во втором квартале. При этом ЦБ не будет действовать резко и до конца 2025-го ставка останется глубоко двузначной, не менее 14–15% годовых. Но есть и эксперты, кто ожидает сохранения ставки 21% до конца текущего года.