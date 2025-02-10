Эксперты предсказали сохранение ключевой ставки на историческом максимуме

На первом в этом году заседании ЦБ сохранит ключевую ставку 21% и повысит прогноз по инфляции, единогласны эксперты. При этом их мнения относительно начала цикла снижения ставки расходятся — некоторые не ожидают этого в 2025-м

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Совет директоров Банка России на заседании 14 февраля сохранит ключевую ставку на уровне 21%, считают все 30 участников консенсус-прогноза РБК — аналитики крупных российских банков и инвестиционных компаний.

Эксперты полагают, что «на столе» у регулятора будут и варианты с повышением ставки на 100 или 200 б.п. А сценарий со снижением ставки рассматриваться не будет, убеждены они.

На предыдущем заседании 20 декабря 2024 года Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%, хотя рынок ожидал ее повышения как минимум на 200 б.п. Только двое из 30 участников консенсус-опроса РБК допускали, что ставка останется неизменной.

Варианты с повышением ставки на 100 и 200 б.п. были «на столе» совета директоров в декабре, подтвердили в ЦБ. Но от них отказались из-за риска «переужесточения» условий и избыточного охлаждения экономики, отмечалось в резюме по итогам обсуждения решения по ставке.

Почему ЦБ может оставить ставку неизменной

На брифинге по итогам декабрьского заседания председатель Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что в феврале 2025-го совет директоров будет рассматривать два варианта — повышение ставки и сохранение ее неизменной. Участники консенсус-опроса полагают, что выбран будет именно второй.

Ключевым аргументом в пользу сохранения ставки 21% будет замедление кредитования, полагают эксперты. В ноябре—декабре 2024-го наметились явные тенденции к замедлению кредитования, говорит главный экономист ВТБ Родион Латыпов. Так, в декабре корпоративное кредитование сократилось на 0,2%, а розничное кредитование — на 0,5%, приводит данные главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

В январе, по оперативным данным, кредитование организаций и населения продолжило замедляться, указывает ЦБ. «Ужесточение условий банковского кредитования, по прогнозам банков, продолжится на горизонте первого-второго квартала 2025-го, хотя и менее выраженно. Банки также прогнозируют дальнейшее снижение спроса на кредиты в первом квартале 2025 года, однако это суждение носит в том числе сезонный характер», — отмечает ЦБ в информационно-аналитическом комментарии.

Замедление кредитования в конечном счете приведет к охлаждению совокупного номинального спроса и снижению ценового давления, объясняет Латыпов. «В логике решений по денежно-кредитной политике это может означать, что необходимая степень жесткости, по мнению Банка России, уже достигнута и дополнительное повышение ключевой ставки может не потребоваться», — заключает он. Но если кредитование вернется к темпам роста 2023–2024 годов, то в дальнейшем может возникнуть необходимость повышения ставки, не исключает эксперт.

Также в пользу сохранения ставки выступает и фактор стабилизации курса. «Рубль продолжает укрепляться, что сдерживает инфляционные риски на будущее», — отмечает старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

Кроме того, мониторинг предприятий Банка России за январь показывает продолжающееся замедление роста деловой и инвестиционной активности в условиях более сдержанного спроса и жестких условий кредитования, а также более умеренные планы по найму персонала (они ниже значений 2023–2024 годов), говорит руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. По ее мнению, это может интерпретироваться как движение экономики в направлении «мягкой посадки» с сокращением «перегрева». Доходы населения и заработные платы обычно публикуются с большим лагом, но данные HeadHunter говорят о продолжении снижения спроса на труд и, следовательно, о возможном замедлении роста номинальных заработных плат, добавляет главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

Что касается данных по инфляции, то они противоречивы. В конце 2024 года рост потребительских цен «существенно усилился», но данные за первые недели января свидетельствуют о том, что картина динамики цен стала чуть более благоприятной, пишут аналитики ЦБ в бюллетене «О чем говорят тренды». Данные последних недель по инфляции тоже «показывают отчетливые признаки замедления», говорит Беленькая.

Но по итогам месяца (именно месячные значения ЦБ использует для прогнозирования и принятия решений) сезонно скорректированная инфляция в январе составила около 13% после 14% в декабре и ноябре, предполагает Васильев. «То есть значимого замедления инфляции не происходит», — резюмирует он. Также на годовом максимуме находятся инфляционные ожидания населения (14% на ближайшие 12 месяцев) и бизнеса (10,7%).

Жесткая политика ЦБ через охлаждение совокупного спроса оказывает сдерживающее влияние на инфляцию, но при этом спрос разгоняют бюджетные расходы, добавляет заведующий лабораторией денежно-кредитной политики Института Гайдара Евгений Горюнов. «В декабре промышленность продолжила расти, это вызвано увеличением выпуска в отраслях, связанных с оборонно-промышленным комплексом, и вносит свой вклад в продолжение роста цен», — говорит эксперт. По его мнению, сейчас проинфляционные и дезинфляционные факторы балансируют друг друга.

Когда регулятор может перейти к смягчению

Что касается дальнейших решений ЦБ, то здесь мнения аналитиков расходятся. Большинство считает, что регулятор все же перейдет к смягчению, но некоторые эксперты ожидают сохранения ставки 21% на протяжении всего 2025 года.

В базовом прогнозе (вероятность 60%) смягчение процентной политики начнется с июня, а к концу года ставка снизится до 16%, говорит главный экономист «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин. В жестком прогнозе (вероятность 20%) эксперта ставка 21% будет до февраля 2026 года, а в мягком — первый раунд снижения возможен уже в марте. «В любых сценариях движения ставки мы исходим из того, что уровень нейтральной ставки в номинальном выражении стал двузначным (11–11,5%), что в конечном итоге ограничит потенциал смягчения политики», — подчеркивает Кузьмин.

Банк России будет снижать ставку, если четко увидит устойчивые дезинфляционные тенденции, но они, если и сформируются, то, скорее всего, ближе к апрелю-маю, полагает Горюнов. «Если российская экономика не испытает новых шоков, таких как нефтяное эмбарго, то уже в третьем квартале 2025 года Банк России сможет перейти к снижению ключевой ставки», — допускает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Сезонный фактор может охладить темпы роста продовольственных цен уже в мае-июле, рынок кредитования к тому моменту тоже должен существенно охладиться и снизить потребительский спрос, что подтолкнет ЦБ к смягчению, добавляет Чернов.

Руководитель аналитического отдела УК «Первая» Дмитрий Данилин считает, что в 2025 году Банк России не будет снижать ключевую ставку. Аккуратное снижение ставки может начаться только в 2026 году, и даже при условии замедления инфляции ЦБ будет действовать осторожно, говорит эксперт. «Какое-то агрессивное снижение возможно только в одном случае — если у нас кардинально меняется ситуация: исчезает давление на рынок труда, исчезает давление на дефицит бюджета и бюджетные расходы. Для таких кардинальных изменений требуются достаточно серьезные геополитические сдвиги», — объясняет эксперт.

Снижение ставки — это в большей степени перспектива следующего, чем текущего года, согласна директор по макроэкономическому анализу банка «Дом.РФ» Жанна Смирнова. «Ключевой риск сейчас — это ускорение спроса от текущих высоких уровней. Мы это можем увидеть в весенние месяцы — когда пойдут годовые выплаты, в этот же период будут частично заканчиваться короткие депозиты, открытые ранее по высоким ставкам. Скорее всего, большая часть этих средств уйдет на сбережения, но даже небольшой прирост денег на руках может подогреть потребление и усилить инфляционное давление», — объясняет эксперт.

У ЦБ будет и рисковый сценарий, в котором возможно повышение ставки в 2025 году, отмечает Рапохин. «Факторы в пользу рискового сценария с резким повышением ставки понятны, это эскалация, которая влечет за собой существенный рост бюджетных расходов прежде всего. В таких условиях ЦБ не останется ничего другого, как повышать ставку, в противном случае это будет некий риск потери доверия к регулятору. На наш взгляд, ЦБ на этот риск не пойдет», — заключает Данилин.