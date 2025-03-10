Россияне впервые за полгода перешли к чистым покупкам валюты

Население на фоне укрепления рубля в феврале перешло к покупкам валюты, следует из данных ЦБ. До этого в течение пяти месяцев граждане были нетто-продавцами валюты

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В феврале чистые покупки валюты (продажи минус покупки) со стороны физических лиц составили 6,5 млрд руб., говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России. До этого пять месяцев подряд население продавало валюту.

«После пяти месяцев нетто-продаж иностранной валюты за рубли население в феврале перешло к ее небольшим нетто-покупкам, суммарно за месяц граждане приобрели валюты на 6,5 млрд руб. (в январе продали на 32,9 млрд руб.)», — отмечается в обзоре.

При этом первую декаду февраля население активно избавлялось от валюты, в этот период объем чистых продаж составил 12,5 млрд руб. А в оставшуюся часть месяца физлица, напротив, приобретали валюту — на 19 млрд руб., приводят данные в ЦБ.

«Переход к нетто-покупкам иностранной валюты происходил на фоне резкого укрепления рубля. На валютном рынке население, как правило, покупает иностранную валюту в периоды укрепления рубля», — объясняют в ЦБ.

В начале февраля доллар стоил 99,9 руб. по официальному курсу Банка России. После 12 февраля (в этот день состоялся разговор Владимира Путина и Дональда Трампа о ситуации на Украине) рубль стал быстро укрепляться, и к концу месяца доллар стоил 85,9 руб. За февраль рубль укрепился к доллару на 10,5%, к юаню — на 10,6%, приводит данные регулятор. Но с начала марта тренд сменился и рубль стал ослабляться: официальный курс ЦБ на 9 марта — 89,1 руб. за доллар и 12,2 руб. за юань.

Вместе с резким укреплением рубля в феврале наблюдалась и повышенная волатильность на рынке. «В целом в феврале колебания курсов основных иностранных валют относительно рубля находились в широком диапазоне: 16,3% по доллару США и 14,2% по юаню. Это максимум с 2022 года, когда в течение месяца курс менялся более чем на 20%», — отмечается в обзоре.

Последний раз население покупало валюту в августе 2024 года, следует из графиков, представленных в обзоре. Но тогда чистые продажи были более значительными — 98,4 млрд руб. за месяц. В 2024 году население в целом большую часть года выступало нетто-покупателем валюты, на пике — в мае — месячные покупки физлиц достигали 178,2 млрд руб.

Бизнес в феврале 2025 года, напротив, наращивал продажи валюты. По данным ЦБ, чистые продажи 29 компаний из числа крупнейших российских экспортеров составили $12,4 млрд, увеличившись на 25% относительно предыдущего месяца. «Отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в декабре 2024 года составило 102%, увеличившись на 26 п.п. относительно ноября 2024 года», — говорится в отчете.