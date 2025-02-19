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Финансы ,  
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Инфляционные ожидания населения снизились впервые за пять месяцев

Инфляционные ожидания населения снизились впервые с сентября 2024 года, следует из опроса, проведенного по заказу ЦБ. При этом оценка наблюдаемой населением инфляции находится на годовом максимуме
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Инфляционные ожидания населения (отражают ожидания населения по инфляции в ближайшие 12 месяцев) в феврале снизились с 14 до 13,7%, следует из данных опроса «инФОМ», который проводится по заказу Банка России.

Последний раз снижение инфляционных ожиданий населения от месяца к месяцу было зафиксировано в сентябре 2024-го, тогда они снизились с 12,9 до 12,5%. После этого инфляционные ожидания стали расти и к январю достигли годового максимума — 14%.

Наблюдаемая населением инфляция в феврале, напротив, выросла — с 16,4 до 16,5%. что является максимумом с декабря 2023 года, когда наблюдаемая населением инфляция составляла 17%. Наиболее пессимистичные оценки по наблюдаемой инфляции дали респонденты, не имеющие сбережений, — 18,4% (ранее — 17,5%). По наблюдениям участников опроса со сбережениями инфляция составила 13,6% (15,4% ранее).

Инфляционные ожидания населения являются одним из индикаторов, который ЦБ учитывает при принятии решений по ключевой ставке. Текущий уровень ожиданий регулятор оценивает как высокий, что негативно влияет на ситуацию с инфляцией. «Устойчивая часть инфляции во многом подпитывалась инфляционными ожиданиями. Они остаются на очень высоких уровнях для всех групп экономических агентов», — отмечала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

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Фото:Константин Кокошкин / stock.picvario.media

Ранее аналитики, которых опрашивает ЦБ, ухудшили свои прогнозы по инфляции на ближайшие два года. Эксперты ожидают, что инфляция по итогам 2025 года составит 6,8% (ранее прогнозировали 6%), а по итогам 2026 составит 4,6% (ранее было 4,5%). Цели в 4% инфляция достигнет только в 2027 году, полагают эксперты.

Банк России в феврале поднял собственный прогноз по инфляции в полтора раза, следует из его обновленного среднесрочного прогноза. Теперь регулятор ожидает инфляцию в России по итогам 2025 года на уровне 7–8%, против 4,5–5%, которые закладывались в прогноз ранее.

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