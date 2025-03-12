Инфляция в России превысила 10%

Согласно данным Росстата, за последний месяц цены в России выросли на 0,81%, за год — на 10,06%. В январе инфляция составляла 9,92%

Фото: Андрей Любимов / РБК

Потребительские цены в феврале 2025 года выросли на 10,06% к февралю предыдущего года, следует из данных Росстата. По отношению к январю рост цен составил 0,81%. В прошлом месяце инфляция достигала 9,92%.

Согласно статистике, продовольственные товары за месяц подорожали на 1,27% (в годовом выражении — на 11,68%), непродовольственные — на 0,26% (6,07%), услуги — на 0,81% (12,67%).

В частности, в феврале рост цен на овощи и фрукты составил 16% в годовом выражении, хлеб и хлебобулочные изделия — 14,17%, рыбу и морепродукты — 18,08%, сливочное масло — 34,83%, алкогольные напитки — 11,67%. По сравнению с январем больше всего цены выросли на картофель (7%), виноград (6,1%), помидоры и капусту (4,6%), огурцы и бананы (3,4%). Стоимость куриных яиц снизилась на 2,1%.

Что касается непродовольственных товаров, годовая инфляция для одежды составила 3,39%, обуви — 3,55%, электротоваров — 5,43%, строительных материалов — 8,08%, медикаментов — 9,51%, автомобильного бензина — 11,78%. По сравнению с январем больше всего цены выросли на цветы (6%), газеты (4,6%), лекарственные препараты нафазолин (4,4%), валосердин (4%), граммидин (3,3%), левомеколь (2,5%) и корвалол (2,3%).

Рост цен на дизельное топливо составил 0,4%, автомобильный бензин подорожал на 0,5%. Цены на газовое моторное топливо снизились на 2,7%.

Услуги ЖКХ за год подорожали на 11,27%, по сравнению с январем — на 0,11%. Больше всего за прошедший месяц выросли цены и тарифы на проезд в поездах дальнего следования (от +1,9 до +20,8%), троллейбусе (+1,7%), маршрутном такси (+1,6%), междугороднем (+0,6%) и городском (+0,4%) автобусах.

В прошлом году на фоне ускорения инфляции Центробанк России начал быстрое повышение ключевой ставки. С июля 2024 года она выросла с 16% до рекордного 21%. На этом уровне она остается с декабря прошлого года. По итогам последнего заседания совета директоров 14 февраля регулятор отмечал высокое инфляционное давление и одновременное охлаждение кредитной активности. В ЦБ допускали рассмотрение сценария снижения ключевой ставки на следующем заседании 21 марта. Опрошенные РБК эксперты считают, что регулятор перейдет к смягчению денежно-кредитной политики.