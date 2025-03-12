 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Инфляция в России превысила 10%

Согласно данным Росстата, за последний месяц цены в России выросли на 0,81%, за год — на 10,06%. В январе инфляция составляла 9,92%
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Потребительские цены в феврале 2025 года выросли на 10,06% к февралю предыдущего года, следует из данных Росстата. По отношению к январю рост цен составил 0,81%. В прошлом месяце инфляция достигала 9,92%.

Согласно статистике, продовольственные товары за месяц подорожали на 1,27% (в годовом выражении — на 11,68%), непродовольственные — на 0,26% (6,07%), услуги — на 0,81% (12,67%).

В частности, в феврале рост цен на овощи и фрукты составил 16% в годовом выражении, хлеб и хлебобулочные изделия — 14,17%, рыбу и морепродукты — 18,08%, сливочное масло — 34,83%, алкогольные напитки — 11,67%. По сравнению с январем больше всего цены выросли на картофель (7%), виноград (6,1%), помидоры и капусту (4,6%), огурцы и бананы (3,4%). Стоимость куриных яиц снизилась на 2,1%.

Что касается непродовольственных товаров, годовая инфляция для одежды составила 3,39%, обуви — 3,55%, электротоваров — 5,43%, строительных материалов — 8,08%, медикаментов — 9,51%, автомобильного бензина — 11,78%. По сравнению с январем больше всего цены выросли на цветы (6%), газеты (4,6%), лекарственные препараты нафазолин (4,4%), валосердин (4%), граммидин (3,3%), левомеколь (2,5%) и корвалол (2,3%).

В ЦБ допустили обсуждение снижения ключевой ставки на заседании в марте
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК
Рост цен на дизельное топливо составил 0,4%, автомобильный бензин подорожал на 0,5%. Цены на газовое моторное топливо снизились на 2,7%.

Услуги ЖКХ за год подорожали на 11,27%, по сравнению с январем — на 0,11%. Больше всего за прошедший месяц выросли цены и тарифы на проезд в поездах дальнего следования (от +1,9 до +20,8%), троллейбусе (+1,7%), маршрутном такси (+1,6%), междугороднем (+0,6%) и городском (+0,4%) автобусах.

В прошлом году на фоне ускорения инфляции Центробанк России начал быстрое повышение ключевой ставки. С июля 2024 года она выросла с 16% до рекордного 21%. На этом уровне она остается с декабря прошлого года. По итогам последнего заседания совета директоров 14 февраля регулятор отмечал высокое инфляционное давление и одновременное охлаждение кредитной активности. В ЦБ допускали рассмотрение сценария снижения ключевой ставки на следующем заседании 21 марта. Опрошенные РБК эксперты считают, что регулятор перейдет к смягчению денежно-кредитной политики.

Читайте РБК в Telegram.

Мирные переговоры: читайте самые свежие новости в Telegram-канале РБК

Украина поддерживает вариант США о прекращении огня на 30 дней

США возобновили поставки военной помощи Украине

Трамп назвал дату переговоров между Россией и США

Массовая драка со стрельбой произошла в Ногинске

В Подмосковье задержан замглавы администрации Дубны

В 2025 году российские компании планируют повышать зарплаты персонала

«Национальные интересы России и США никогда не будут идентичны», — заявил Лавров

Контейнеровоз столкнулся с нефтяным танкером в Северном море

«Светофор» обжалует «неправомерные» действия Роспотребнадзора

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
Россия Росстат Инфляция рост цен цены продовольственные товары статистика
Материалы по теме
ЦБ объяснил, почему инфляция за год разогналась выше прогноза
Экономика
ЦБ оценил, когда инфляция в России достигнет пика
Финансы
Годовая инфляция в России достигла 8,78%
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 93,97 (+0,31) Инвестиции, 17:41 Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 86,62 (+0,05) Инвестиции, 17:41
ИИ в деле: как генеративные модели трансформируют бизнесТренды, 20:32
Додик назвал незаконным свое преследование в Боснии и ГерцеговинеПолитика, 20:17
«Зенит» обыграл «Ростов» в первом матче полуфинала Кубка РоссииСпорт, 20:13
Мосбиржа выразила готовность к криптоторгам после появления регулированияИнвестиции, 20:13
Туск заявил, что Польша хочет мира на Украине «как можно скорее»Политика, 20:11
Футболист «Краснодара» перешел в «Ривер Плейт»Спорт, 20:08
Великобритания отозвала аккредитацию у российского дипломатаПолитика, 20:06
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В МВД подтвердили возбуждение дела о «зубах дракона» в Курской областиПолитика, 20:00
Глава Volkswagen не исключил, что компания начнет производить оружиеБизнес, 19:54
Какими последствиями обернется торговая война США с союзниками и соседямиПолитика, 19:52
Премьер Финляндии исключил отправку миротворцев на УкраинуПолитика, 19:52
Как меняются микрофинансовые организации и их заемщикиОтрасли, 19:51
Креативность в IT: существует ли она и как ее развиватьТренды, 19:51
На сайте столичной мэрии заработал собственный сервис продажи билетовГород, 19:45