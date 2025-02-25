В ВТБ оценили реакцию ключевой ставки на возможное снятие санкций

Снятие санкций и улучшение геополитической ситуации не приведут к снижению ключевой ставки Банка России, считает первый зампред ВТБ. По его прогнозу, весь 2025 год ЦБ будет сохранять ставку 21% годовых

Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21% в течение всего 2025 года, следует из прогноза первого заместителя председателя правления ВТБ Дмитрия Пьянова на звонке с аналитиками, передает корреспондент РБК.

Сейчас ставка Банка России достигла своего пика, но она будет оставаться высокой еще год, полагает Пьянов. «Поэтому сколько это продлится? Мы прогнозируем, что это продлится в 2025 году, но рассвет уже близок. Поэтому я не думаю, что весь 2026 год мы проживем уже с такими высокими ставками. Мы где-то на пике максимума по жесткости денежно-кредитной политики», — сказал зампред ВТБ.

Улучшение геополитической ситуации не приведет к смягчению денежно-кредитной политики, считает Пьянов. «Есть, например, мнение аналитиков, что снятие санкций приведет к облегчению импорта, к негативному влиянию на курс рубля, и это будет проинфляционный фактор. Соответственно, не факт, что в краткосрочном периоде снятие санкций будет иметь позитивное влияние на ценовую стабильность», — отметил зампред.

«Традиционно в нашем понимании правил этой сложной игры в денежно-кредитной политике: если происходит какое-то неожиданное изменение, по которому невозможно средне-долгосрочно оценить, к чему это приведет, нужно держать ключевую ставку. Поэтому я думаю, что, даже если завтра произойдет снятие санкций со всех субъектов России, OFAC опубликует полное снятие, будет выдержана долгая пауза, многоквартальная, для оценки этих событий», — заключил Пьянов.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина ранее воздержалась от оценки влияния возможного урегулирования конфликта на Украине на процессы в российской экономике, на инфляцию и ключевую ставку. «В базовом сценарии у нас нет этого фактора. Пока, мне кажется, это преждевременно — включать в сценарий, тем более в базовый. Все будет зависеть от развития ситуации. Сейчас просчитать точно влияние на экономику, инфляцию мне кажется маловозможным», — сказала она. Набиуллина также подчеркнула, что не хочет «на эту тему совершенно спекулировать».

Кроме прогноза по ключевой ставке Пьянов также озвучил ожидания по инфляции на конец года (7–10%) и по росту ВВП (2%) по итогам 2025-го. Банк России в феврале спрогнозировал инфляцию 7–8% (ранее ЦБ ожидал 4,5–5%) на конец 2025 года и рост ВВП на 1–2%.

Что касается прогноза по кредитованию, то Пьянов считает, что кредитный портфель российских банков по итогам 2025 года вырастет на 7–9%, а кредиты юрлиц увеличатся более чем на 10%, кредиты физлиц — более чем на 5%. Средства юрлиц в банках также вырастут на 7–9%, средства физлиц — на 15–20%, следует из презентации первого зампреда ВТБ.

Совет директоров Банка России на первом в году заседании, которое прошло 14 февраля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Однако придется вернуться к вопросу ее повышения, если жесткости денежно-кредитной политики будет недостаточно, уточнила тогда председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.