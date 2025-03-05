Безработица в России выросла впервые более чем за год

Безработица в России январе впервые за год показала рост — до 2,4% против 2,3% по итогам декабря. Весь 2023 год она снижалась. Колебания пока на уровне погрешности, но они свидетельствуют об остановке сокращения, считают эксперты

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Безработица в России за первый месяц 2025 года продемонстрировала рост впервые с конца 2023 года: в январе она составила 2,4% против 2,3% в декабре (без поправки на сезонность). Об этом говорится в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России». Уровень безработицы последовательно снижался с января 2024 года, обновляя исторические минимумы, а в последний раз рост фиксировался в декабре 2023-го — с 2,9 до 3%.

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в январе 2025 года составила 75,3 млн человек, из них 73,5 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 1,8 млн человек — как безработные, уточняется в докладе Росстата. Служба считает данные показатели (численность безработных и безработицу в возрасте 15 лет и старше) по методологии Международной организации труда — на базе ежемесячных выборочных обследований, а к безработным относят людей, не имеющих работу на момент исследования, но искавших работу и готовых сразу к ней приступить.

Зафиксированный Росстатом рост безработицы пока находится на уровне погрешности и в целом, по сути, остается нулевым, отмечает главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин. «Со своей стороны, ЦБ добивается замедления экономики», чтобы через рынок труда остановить рост заработной платы, считает он. По словам Прокудина, последняя информация от ЦБ по экономической активности показывала, что замедление активности в текущем году есть.

«Поэтому неудивительно видеть незначительный рост безработицы», — пояснил эксперт. При этом, по мнению Прокудина, пока рано говорить о том, что это тренд: для этого нужен более заметный рост показателя.

Показатель в 2,4% — это в целом ожидаемое изменение в рамках сезонной нормы, но, по крайней мере, оно говорит о том, что снижение безработицы остановилось, отмечает главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец. «И это согласуется с ранними предвестниками, которые мы сейчас видим на рынке труда и о чем в своих материалах рапортуют агрегаторы вакансий: сейчас менее интенсивно идет наем. О смягчении найма говорят и опросные данные компаний», — поясняет она.

Сейчас ситуация с дефицитом кадров складывается так, что он по-прежнему ощущается как высокий, но при этом положение не ухудшается, компании как будто сокращают свои планы по найму на начало 2025 года, продолжает Донец. «То есть на фоне общего сужения инвестиционной активности, бюджетного стимула, денежно-кредитной политики компании считают, что, раз в рост они идут меньше [видят меньше перспектив для роста], то и конкуренции за новые кадры тоже меньше», — отмечает эксперт.

По мнению Прокудина, в дальнейшем рост безработицы должен помочь смягчить дефицит кадров. «ЦБ уже говорил, что в последние месяцы они наблюдают высвобождение рабочих рук в одних отраслях, которые всё же забирают себе другие отрасли, то есть ситуация на рынке труда становится не такой напряженной», — добавляет Прокудин.

Как выросли зарплаты за 2024 год

В докладе Росстата также отмечается, что среднемесячная начисленная заработная плата в декабре 2024 года достигла 128 665 руб. и выросла по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 21,9%. По итогам 2024 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в России составила 87 952 руб. с учетом премий, до вычета налогов, следует из опубликованных материалов ведомства. В 2023 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по стране составляла 74 854 руб. За 2024 год рост номинальных зарплат достиг 18,3%, реальных (то есть с поправкой на инфляцию) — 9,1%, следует из данных Росстата.

«Декабрьский рост связан с досрочной выплатой бонусов в ряде компаний перед изменением налоговой шкалы НДФЛ. И, по идее, динамика зарплат должна замедлиться уже в первом квартале», — считает Прокудин. Как ранее писал РБК, ряд крупных компаний перенес выплаты премий и бонусов с начала 2025 года на декабрь 2024-го на фоне изменений налоговой системы.

Значительный рост зарплат в декабре был ожидаемым, он связан с выплатой бонусов, согласна Донец. «В 2024 году бонусы выплачивались дважды: в марте по итогам 2023 года и в декабре уже по итогам 2024 года. И это сказалось на результатах декабря», — поясняет эксперт.

При этом, по данным Т-Банка, в январе и феврале ожидается замедление роста заработных плат примерно до 19 и 13,4% годовых, соответственно. «Наш клиент, благодаря широкой базе, постепенно сблизился со средним россиянином, и по уровню зарплат мы идем близко с Росстатом», — указывает Донец.

По ее словам, замедление в феврале будет связано с высокой базой 2024 года, нарастанием давления на зарплаты со стороны работодателей и отсутствием бонусов, которые сместились на конец предыдущего года.