«Траст» пригрозил банкротством компании Рустама Тарико «Русский стандарт»

Структуры Рустама Тарико систематически не платят по кредитам, против них может быть подан иск о банкротстве, заявили в банке непрофильных активов «Траст». В «Русском стандарте» утверждают, что делают платежи регулярно

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

В банке непрофильных активов «Траст» думают о подаче иска о банкротстве против холдинга «Русский стандарт» Рустама Тарико, сообщил РБК представитель кредитной организации. Он объяснил, что холдинг нарушает условия реструктуризации на $85,7 млн и за последний год «систематически допускал просрочки по кредиту».

«Траст» оставляет за собой право использовать разные инструменты по работе с просроченным долгом, включая банкротство должника — ЗАО «Компания «Русский стандарт», мажоритарного акционера банка «АО «Русский стандарт». Банк непрофильных активов подаст на банкротство, если должник продолжит нарушать свои обязательства», — заявили в «Трасте».

Представитель «Русского стандарта» сообщил РБК, что холдинг осуществляет «регулярные платежи» по кредитному договору с «Трастом». По его словам, ЗАО «Компания «Русский стандарт» погасило почти треть исходной задолженности, помимо обязательств других компаний группы, чьи долги выплачены полностью.

Группа намерена и далее придерживаться всех договоренностей с банком «Траст», сказал он. На вопрос о том, как в «Русском стандарте» оценивают угрозу подачи иска «Трастом», в компании не ответили.

Отказались там раскрыть и текущую сумму задолженности структур Тарико и долю погашенного по отношению ко всему долгу. Представитель банка непрофильных активов сообщил, что холдинг действительно выплатил часть общего долга, но по остатку допускает просрочки.

Как структуры Тарико оказались должниками «Траста»

«Траст» стал работать как банк непрофильных активов в 2018 году. После санации по новой схеме трех крупных банковских групп — «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка — ЦБ как их новый собственник передал плохие кредиты и непрофильные для банковского бизнеса активы с баланса этих организаций в «Траст».

Структуры Тарико имели обязательства перед Бинбанком: его кредит был выдан в 2015 году, средства нужны были бизнесмену, чтобы профинансировать обратную сделку его негосударственного пенсионного фонда «Русский стандарт» со структурами банкира Анатолия Мотылева, которую запретил ЦБ, сообщила газета «Ведомости». По данным издания, Бинбанк также кредитовал водочный бизнес Тарико.

В мае 2020 года обязательства холдинга «Русский стандарт» перед «Трастом» оценивались в $85,7 млн. Тогда стороны договорились о реструктуризации долга: по условиям сделки «Русский стандарт» досрочно погасил $15,3 млн, а остальную сумму должен был вернуть равными платежами по графику до конца 2023 года. На сентябрь 2022 года остаток задолженности перед «Трастом» оценивался примерно в $50 млн.

В конце 2021 года глава «Траста» Александр Соколов сообщил в интервью РБК, что структуры Тарико исправно платят по кредиту. В сентябре 2022-го в интервью «Коммерсанту» он уже упомянул о просрочках, но отметил, что стороны «находятся в диалоге и обсуждают, как возвращаться в график реструктуризации».

Кто еще требовал деньги со структур Тарико

Самый громкий спор о взыскании средств с предприятий Тарико касается выплат по выпуску облигаций Russian Standard Ltd (RSL) на $451 млн. Долговые бумаги размещались в 2012–2013 годах, в 2015-м этот долг был реструктурирован и к нему добавилось обеспечение в виде 49% акций банка «Русский стандарт». Выплаты по обязательствам были привязаны к показателям прибыли кредитной организации. В 2017 году банк начал зарабатывать, но выплаты купона не начались, RSL допустила дефолт, а в 2018-м — еще один.

В феврале 2020 года иск к структурам Тарико подал один из крупных держателей дефолтных бондов — инвестфонд Pala Assets Holdings. Претензии также предъявила компания Aleia Trading Inc. Истцы настаивали, что топ-менеджеры структур Тарико одобрили ряд невыгодных для банка сделок, которые привели к потерям и в итоге снизили стоимость акций «Русского стандарта», заложенных по еврооблигациям. В иске было отказано полностью, решение суда устояло в апелляции и кассации. Также в 2020-м лондонский Citibank от имени держателей бондов подал в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании 49% акций банка «Русский стандарт», заложенных по облигационному выпуску. В начале 2021 года в иске тоже было отказано, решение суда также осталось неизменным после апелляции и кассации.

Летом 2022 года Альфа-банк подал десять исков против структур «Русского стандарта», в том числе его основных производственных площадок — ликеро-водочных и спиртовых заводов. Как следует из картотеки арбитражных дел, кредитор требовал взыскания не менее 7,9 млрд руб. (сумма по восьми искам) и €6,5 млн, но в итоге отозвал все претензии. Представитель Альфа-банка, отвечая на вопрос РБК о причинах прекращения разбирательств, сообщил, что структуры Тарико погасили основной долг и проценты перед банком.

Какие перспективы у «Траста» насчет долга Тарико

Опрошенные РБК юристы напоминают, что для запуска процедуры банкротства кредитор обязан опубликовать сообщение о таком намерении в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Это необходимо сделать не позднее чем за 15 дней до подачи иска. На 13 июля никаких заявлений от «Траста» в отношении холдинга «Русский стандарт» в реестре не было.

«Любые иные заявления можно относить к категории переговоров, и оценить на их основе серьезность намерений кредитора невозможно», — отмечает партнер практики банкротства BGP Litigation Владимир Ефремов.

Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин тоже расценивает действия «Траста» как «приглашение должника к диалогу».

Практики инициирования банкротства, если должник допускает разовые просрочки, нет, обращает внимание Ефремов: «Если речь идет о кредитном обязательстве, в рамках которого допускается просрочка отдельных очередных платежей, то кредитор может получить право на досрочное истребование всей суммы кредита. Когда срок на ее уплату для должника истечет, кредитор сможет инициировать процедуру банкротства».

Банк как кредитор может подать на банкротство заемщика через три месяца с момента «возникновения признаков банкротства», то есть с момента неисполнения платежа, говорит управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева. Если должник продолжает платить по кредиту, допуская систематические просрочки, но каждая из них не превышает трех месяцев, основания банкротить компанию нет, поясняет юрист: «В таком случае для возбуждения процедуры банкротства необходимо расторгнуть договор в связи с систематическими его нарушениями и взыскать с должника всю сумму кредита».

Федюкин считает, что банкротство структур Тарико — крайняя мера для «Траста».

«Если банк подает иск о банкротстве, это неминуемо вызывает цепную реакцию среди прочих кредиторов. Чем больше исков, направленных на включение в процедуру, подано, тем сложнее вывести из нее должника путем заключения мирового соглашения. А чем больше кредиторов, тем длительнее банкротство и тем меньше шансов удовлетворения в полной мере или хотя бы частично требований, не обеспеченных залогом», — аргументирует юрист. По его словам, альтернативой банкротству могла бы стать новая реструктуризация.