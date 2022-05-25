Производитель «Русского стандарта» сократил выпуск водки

После того как несколько стран запретили ввоз российской водки, группа Тарико, большая доля продаж которой приходилась на зарубежные рынки, сообщила о падении производства на 14%. Большинство конкурентов увеличили свои показатели

Рустам Тарико (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Группа компаний Roust (производит водку «Русский стандарт», «Зеленая марка») Рустама Тарико по итогам января-апреля сократила розлив на 14% год к году до 2,1 млн дал и опустилась со второй строчки рейтинга крупнейших производителей водки на четвертую, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка.

В компании пояснили, что временно снизили объемы производства из-за сокращения экспорта. Там выразили уверенность, что рост продаж в России «полностью компенсирует временные потери по экспорту уже в ближайшее время»: с начала года на локальном рынке основные бренды Roust показали двузначный рост продаж в процентах. Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз предположил, что у Roust доля экспорта могла быть наибольшей среди конкурентов. Прежде более 60% водки «Русский стандарт» приходилось на другие страны.

Почти все остальные производители из рейтинга по итогам первых четырех месяцев года нарастили производство. Топ-10 выглядит так:

Beluga Group (+11%);

«Татспиртпром» (+15%);

АСГ (+23%);

Roust (-14%);

Global Spirits (+3%);

«Башспирт» (+5%);

ЛВЗ «Саранский» (+2%);

«Тульский винокуренный завод 1911» (+84%);

«Питейный дом» (+19%);

«Удмуртспиртпром» (-1%).

«Тульский винокуренный завод 1911» (водка марок «Медведь», «Старлей», «Пенега»), который показал наибольшую динамику, связал рост производства с расширением портфеля брендов. Источники «Коммерсанта» на рынке указали, что спрос на продукцию компании растет за счет продаж в самом низком ценовом сегменте (0,5 л «Старлея» в «Красном & Белом» стоит 289,99 руб.).

В Beluga Group результаты объяснили сильной дистрибуцией и сбалансированным ассортиментом с крупными брендами во всех сегментах. Гендиректор АСГ Сергей Лебедев рассказал, что уход с рынка некоторых импортных брендов увеличил интерес потребителя к водке премиального сегмента и настойкам.

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Ряд стран ограничили ввоз российских продуктов питания и алкоголя после начала военной операции на Украине. США, Япония и Швейцария запретили импорт российской водки, а Великобритания ввела 35-процентный дополнительный тариф на нее. В то же время некоторые западные производители (Brown-Forman, Diageo) объявили о прекращении поставок своей продукции в Россию.