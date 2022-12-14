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Владелец российского бизнеса Fazer купил девелопера «Интеко» за ₽38 млрд

Sminex Алексея Тулупова купила основанную Еленой Батуриной компанию «Интеко»
Банк «Траст» продал девелопера «Интеко» компании Sminex Алексея Тулупова за 38 млрд руб. Компанию планировали продать еще год назад, но аукцион отменили из-за иска бывших миноритарных акционеров
Фото: inteco.ru
Фото: inteco.ru

Государственный банк непрофильных активов «Траст» продал девелоперскую компанию «Интеко» за 38 млрд руб. Покупателем выступила компания Sminex Алексея Тулупова. Об этом в интервью РБК рассказал председатель правления «Траста» Александр Соколов.

По его словам, это крупнейшая сделка по слияниям и поглощениям на московском рынке девелопмента за последние семь-восемь лет. «Цена, по которой мы вышли из актива, очень хорошая, даже для докризисного рынка, не говоря уже о рынке, в котором мы находимся сейчас», — уверен глава банка.

Интервью председателя правления «Траста» Александра Соколова выйдет в эфире телеканала РБК в 16:10 мск 14 декабря.

Компанию удалось продать по такой цене, поскольку покупатель уверен, что она будет формировать качественный денежный поток. «Интеко» строит 73 тыс. кв. м жилья в Москве и 138 тыс. кв. м в Ростове. Среди проектов в Москве — комплекс «Ильинка 3/8» вблизи Красной площади, а также планы строительства объекта на Фрунзенской набережной на территории, ранее принадлежавшей «Росстройэкспо».

Sminex принадлежит бизнесмену Алексею Тулупову. До 2007 года он вместе с нынешним основным акционером группы ПИК Сергеем Гордеевым владел компанией «Росбилдинг», которая специализировалась на слияниях и поглощениях. Тулупову также принадлежит булочно-кондитерский комбинат «Коломенский» — крупнейший производитель хлеба в России. Весной «Коломенский» купил российские активы финского холдинга Fazer. В интервью РБК, которое было опубликовано 7 декабря, Тулупов рассказывал, что Sminex рассматривает покупку новых активов в жилой недвижимости, поскольку рассчитывает, что, несмотря на падение спроса в этом году, рынок «рано или поздно» восстановится.

Глава «Траста» называет Sminex профильным инвестором, которому «Интеко» позволит расширить клиентский сегмент. Sminex специализируется на строительстве жилья высокого ценового сегмента в Москве. За 15 лет компания реализовала 25 проектов. Сейчас она строит три объекта общей площадью 105 тыс. кв. м (1,4 тыс. квартир), а также реставрирует городскую усадьбу в Орлово-Давыдовском переулке, которую собирается продать единым лотом. По итогам первого полугодия, по данным агентства недвижимости «Метриум», на компанию пришлось 17% продаж в элитных новостройках Москвы.

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РБК направил запрос в пресс-службу Sminex.

«Траст» планировал продать «Интеко» год назад на торгах. Sminex уже тогда проявляла интерес к ее покупке и подавала заявку в ФАС на предварительное согласование сделки. Заявки тогда также подали группа «Самолет», «Аркада холдинг», принадлежащая основателю «Уралхима» Дмитрию Мазепину. В аукционе также планировала участвовать компания Damac из Объединенных Арабских Эмиратов. Начальная цена актива составляла 37,4 млрд руб., из которых 100% акций «Интеко» были оценены в 29,6 млрд руб. Еще 7,8 млрд руб. составляли права требований «Траста» к самой компании.

В тот раз аукцион пришлось отменить из-за того, что акции «Интеко» были заблокированы судом на Кипре по иску ее бывших миноритарных акционеров. Соколов рассказал РБК, что теперь «Траст» выиграл процесс на Кипре и суд снял арест с акций компании. «А с ними (бывшими миноритариями. — РБК) у нас еще предстоит отдельный процесс — это вопрос будущего. Это уже за пределами, соответственно, самой сделки и вне ее контура», — добавил он.

«Интеко» была основана в 1991 году миллиардером и вдовой экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной и ее братом Виктором, который после конфликта с сестрой вышел из бизнеса. После отставки Лужкова в сентябре 2010 года у проектов «Интеко» начались проблемы. К концу 2011 года Батурина продала все свои активы в России, основным акционером «Интеко» стал Микаил Шишханов, племянник основателя группы «Сафмар» Михаила Гуцериева. Шишханов был также основным акционером Бинбанка, который в 2017 году попал под санацию. В итоге «Интеко» перешла на баланс ЦБ, а затем в «Траст», в котором собраны непрофильные активы санируемых банков.

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Надежда Фёдорова Надежда Фёдорова, Владимир Архирейский
«Интеко» «Траст» Елена Батурина
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