Владелец российского бизнеса Fazer купил девелопера «Интеко» за ₽38 млрд

Банк «Траст» продал девелопера «Интеко» компании Sminex Алексея Тулупова за 38 млрд руб. Компанию планировали продать еще год назад, но аукцион отменили из-за иска бывших миноритарных акционеров

Фото: inteco.ru

Государственный банк непрофильных активов «Траст» продал девелоперскую компанию «Интеко» за 38 млрд руб. Покупателем выступила компания Sminex Алексея Тулупова. Об этом в интервью РБК рассказал председатель правления «Траста» Александр Соколов.

По его словам, это крупнейшая сделка по слияниям и поглощениям на московском рынке девелопмента за последние семь-восемь лет. «Цена, по которой мы вышли из актива, очень хорошая, даже для докризисного рынка, не говоря уже о рынке, в котором мы находимся сейчас», — уверен глава банка.

Интервью председателя правления «Траста» Александра Соколова выйдет в эфире телеканала РБК в 16:10 мск 14 декабря.

Компанию удалось продать по такой цене, поскольку покупатель уверен, что она будет формировать качественный денежный поток. «Интеко» строит 73 тыс. кв. м жилья в Москве и 138 тыс. кв. м в Ростове. Среди проектов в Москве — комплекс «Ильинка 3/8» вблизи Красной площади, а также планы строительства объекта на Фрунзенской набережной на территории, ранее принадлежавшей «Росстройэкспо».

Sminex принадлежит бизнесмену Алексею Тулупову. До 2007 года он вместе с нынешним основным акционером группы ПИК Сергеем Гордеевым владел компанией «Росбилдинг», которая специализировалась на слияниях и поглощениях. Тулупову также принадлежит булочно-кондитерский комбинат «Коломенский» — крупнейший производитель хлеба в России. Весной «Коломенский» купил российские активы финского холдинга Fazer. В интервью РБК, которое было опубликовано 7 декабря, Тулупов рассказывал, что Sminex рассматривает покупку новых активов в жилой недвижимости, поскольку рассчитывает, что, несмотря на падение спроса в этом году, рынок «рано или поздно» восстановится.

Глава «Траста» называет Sminex профильным инвестором, которому «Интеко» позволит расширить клиентский сегмент. Sminex специализируется на строительстве жилья высокого ценового сегмента в Москве. За 15 лет компания реализовала 25 проектов. Сейчас она строит три объекта общей площадью 105 тыс. кв. м (1,4 тыс. квартир), а также реставрирует городскую усадьбу в Орлово-Давыдовском переулке, которую собирается продать единым лотом. По итогам первого полугодия, по данным агентства недвижимости «Метриум», на компанию пришлось 17% продаж в элитных новостройках Москвы.

РБК направил запрос в пресс-службу Sminex.

«Траст» планировал продать «Интеко» год назад на торгах. Sminex уже тогда проявляла интерес к ее покупке и подавала заявку в ФАС на предварительное согласование сделки. Заявки тогда также подали группа «Самолет», «Аркада холдинг», принадлежащая основателю «Уралхима» Дмитрию Мазепину. В аукционе также планировала участвовать компания Damac из Объединенных Арабских Эмиратов. Начальная цена актива составляла 37,4 млрд руб., из которых 100% акций «Интеко» были оценены в 29,6 млрд руб. Еще 7,8 млрд руб. составляли права требований «Траста» к самой компании.

В тот раз аукцион пришлось отменить из-за того, что акции «Интеко» были заблокированы судом на Кипре по иску ее бывших миноритарных акционеров. Соколов рассказал РБК, что теперь «Траст» выиграл процесс на Кипре и суд снял арест с акций компании. «А с ними (бывшими миноритариями. — РБК) у нас еще предстоит отдельный процесс — это вопрос будущего. Это уже за пределами, соответственно, самой сделки и вне ее контура», — добавил он.

«Интеко» была основана в 1991 году миллиардером и вдовой экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной и ее братом Виктором, который после конфликта с сестрой вышел из бизнеса. После отставки Лужкова в сентябре 2010 года у проектов «Интеко» начались проблемы. К концу 2011 года Батурина продала все свои активы в России, основным акционером «Интеко» стал Микаил Шишханов, племянник основателя группы «Сафмар» Михаила Гуцериева. Шишханов был также основным акционером Бинбанка, который в 2017 году попал под санацию. В итоге «Интеко» перешла на баланс ЦБ, а затем в «Траст», в котором собраны непрофильные активы санируемых банков.