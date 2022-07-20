Альфа-банк подал еще пять исков против производителя «Русского стандарта»

Альфа-банк требует от группы компаний Roust более 6,05 млрд руб. в рамках пяти исков, ранее суд зарегистрировал еще один иск на 1,41 млрд руб. Причиной первого обращения стали нарушенные сроки погашения долга

Фото: Игорь Акимов / ТАСС

Альфа-банк подал еще пять исков против компаний группы Roust, занимающейся производством и дистрибуцией алкоголя на общую сумму в 6,05 млрд руб., карточки дел появились в картотеке Арбитражного суда Москвы.

Состав ответчиков в делах не одинаков, в каждом упоминается управляющая компания группы «Руст Россия», в некоторых — Ликеро-водочный завод «Топаз», «Парламент Продакшн», «Браво Премиум», Сибирский ликерно-водочный завод. РБК обратился за комментариями в Roust.

Около недели назад, 13 июля, столичный арбитражный суд зарегистрировал еще один иск против «Руст Россия» и остальных структур компании, Альфа-банк требовал 1,41 млрд руб. в качестве взыскания задолженности по кредитному соглашению от сентября 2015 года.

«Полученные заемщиком денежные средства должны были быть возвращены банку не позднее 31 марта 2022 года. Заемщик нарушил названные сроки, денежные средства не вернул», — говорилось в документе по иску.

Суд тогда наложил арест на денежные средства и имущество ответчиков в пределах требуемой суммы. Судебное заседание назначено на 6 сентября.

Группа компаний Roust выпускает водку под брендами «Русский стандарт», «Талка», «Зеленая марка», «Парламент», «Журавли», «Топаз» и другими, а также вина, виски, вермут, джин, коньяк и ликер.

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По итогам первого квартала этого года группа компаний сократила объем выпуска на 14% год к году, до 2,1 млн декалитров, из-за чего опустилась со второй строчки рейтинга крупнейших производителей водки на четвертую, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка. В компании назвали снижение временным и пояснили его сокращением экспорта.

Рост продаж в России «полностью компенсирует временные потери по экспорту уже в ближайшее время», заверили в Roust.

С конца февраля ряд стран ограничил импорт продуктов питания и алкогольной продукции из России. В частности, США, Япония и Швейцария запретили импорт российской водки, а британские власти ввели дополнительный 35-процентный тариф на напиток.

«Русская водка — один из знаковых продуктов, затронутых повышением тарифов, в то время как запрет на экспорт, скорее всего, затронет роскошные автомобили, элитную моду и произведения искусства», — говорилось в сообщении британского правительства в середине марта.

