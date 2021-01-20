Суд отказался взыскать 49% «Русского стандарта» по иску кредиторов Тарико

В суде адвокаты компаний «Русский Стандарт» и «Русский Стандарт-Инвест», владеющие акциями банка, заявили, что в договоре залога был найден дефект, из-за которого Citibank, как выяснилось, не является кредитором по обеспеченному залогом имуществу. Как следствие, договор недействителен, хотя сам ответчик (то есть акционеры банка) и не знал этого, утверждала защита.

В феврале 2020 года крупные кредиторы Тарико — фонд Pala бывшего совладельца «Мечела» Владимира Йориха и Aleia Trading — потребовали у бизнесмена через суд возмещения убытка из-за сделок между банком и водочными компаниями бизнесмена. Сумма иска составляла 3,3 млрд руб. Победу в первой инстанции и апелляции одержал Тарико.

Аргументы сторон

На заседании 20 января адвокат Citibank заявил, что «Русский стандарт» никогда ранее не подвергал сомнению действительность договора: «Вопрос о том, что договор является недействительным, возник только тогда, когда трастовый управляющий обратился в суд. Мы считаем, что это очевидная попытка уклониться от своих обязательств, это недобросовестный подход». Он также отметил, что представители компаний — акционеров банка не предоставили доказательств недействительности договора с точки зрения английского права. По его словам, в трастовом соглашении и условиях выпуска облигаций указано, что эмитент должен проводить выплаты в адрес Citibank: владельцев облигаций могут быть тысячи, поэтому определенные функции передают конкретному лицу — в данном случае трасти, которым и выступает лондонский филиал банка.

Адвокаты «Русского стандарта» заявили, что, по условиям выпуска, Citibank не владеет облигациями, хотя и заключил договор залога с компанией, выпустившей бонды. «Citibank заключил договор залога, но, не являясь владельцем облигаций, не стал стороной основного обязательства. Соответственно, залог из договора залога не возник, — заявил адвокат компании «Русский Стандарт» Сергей Ковалев на заседании 20 января. — Соответственно, обеспечение не возникло и иск удовлетворить нельзя». Договор залога регулируется российским правом, а не трастовым соглашением, на которое ссылается истец, добавил он.

Адвокат Citibank в ответ указал, что защита не предоставила подтверждений своей позиции о том, что лондонский банк не стал кредитором по этому договору: «Фактически они оспаривают действительность трастового договора на основании своих слов. Поэтому это голословно». Он также указал на то, что предложение не опираться на английское право, если обязательство возникло по английскому праву, — это большая новелла, которая переворачивает всю юриспруденцию. Суд тем не менее отказал во взыскании заложенных акций.

Это решение «носит откровенно незаконный характер, отрицает базовые правовые принципы и подходы к структурированию сделок», говорится в сообщении представителей группы кредиторов, в которую входит Pala Assets, поступившем в РБК. Pala Assets по договору в этом споре сопровождает инвестиционная компания А1 (входит в «Альфа-Групп»). «Сложно объяснить подобное поведение судьи отсутствием у нее необходимых знаний. Сложилось впечатление, что у судьи в данном споре имелось особое отношение к ответчику», — заявили кредиторы. Апелляционный суд не оставит от решения камня на камне и восстановит справедливость, уверены они. Это решение — прецедент, подрывающий доверие к институту российских еврооблигаций, добавляет аналитик «Мириад Рус» Андрей Рожков («Мириад» представляет около 10% облигационеров).

РБК направил запрос в группу Roust Рустама Тарико.