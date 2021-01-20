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Финансы ,  
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Суд отказался взыскать 49% «Русского стандарта» по иску кредиторов Тарико

Московский арбитраж отказался взыскивать 49% банка «Русский стандарт». Такое требование в суде выдвинул лондонский Citibank от имени держателей облигаций, предоставивших компании Рустама Тарико в 2015 году $450 млн
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворять исковое заявление лондонского филиала Citibank о взыскании 49% акций российского банка «Русский стандарт», передает корреспондент РБК из зала суда.

Акции банка, принадлежащего Рустаму Тарико (также владеет производителем водки Roust), заложены по облигационному долгу его структуры Тарико Russian Standard Ltd (RSL), зарегистрированной на Британских Виргинских островах. RSL разместила облигации на $451 млн в 2015 году, а выплаты по долгу были привязаны к показателям прибыли банка «Русский cтандарт». В 2017 году банк начал зарабатывать, но выплаты купона не начались, RSL допустила дефолт, а в 2018-м еще один.

Прокуратура проверит «Русский стандарт» на фоне спора Тарико и кредиторов
Финансы
Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Владельцы облигаций с 2018 года требуют возврата долга и взыскания залога, но трастовый управляющий залогом — Citibank — обратился в суд только в 2020-м. Citibank управляет залогом в интересах владельцев облигаций и следит за тем, чтобы стоимость акций «Русского стандарта» не снижалась. В декабре банк подал в ФАС ходатайство о согласии на приобретение 49% банка Тарико.

Citibank подал иск о взыскании 49% банка «Русский стандарт»
Финансы
Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

В суде адвокаты компаний «Русский Стандарт» и «Русский Стандарт-Инвест», владеющие акциями банка, заявили, что в договоре залога был найден дефект, из-за которого Citibank, как выяснилось, не является кредитором по обеспеченному залогом имуществу. Как следствие, договор недействителен, хотя сам ответчик (то есть акционеры банка) и не знал этого, утверждала защита.

В феврале 2020 года крупные кредиторы Тарико — фонд Pala бывшего совладельца «Мечела» Владимира Йориха и Aleia Trading — потребовали у бизнесмена через суд возмещения убытка из-за сделок между банком и водочными компаниями бизнесмена. Сумма иска составляла 3,3 млрд руб. Победу в первой инстанции и апелляции одержал Тарико.

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Аргументы сторон

На заседании 20 января адвокат Citibank заявил, что «Русский стандарт» никогда ранее не подвергал сомнению действительность договора: «Вопрос о том, что договор является недействительным, возник только тогда, когда трастовый управляющий обратился в суд. Мы считаем, что это очевидная попытка уклониться от своих обязательств, это недобросовестный подход». Он также отметил, что представители компаний — акционеров банка не предоставили доказательств недействительности договора с точки зрения английского права. По его словам, в трастовом соглашении и условиях выпуска облигаций указано, что эмитент должен проводить выплаты в адрес Citibank: владельцев облигаций могут быть тысячи, поэтому определенные функции передают конкретному лицу — в данном случае трасти, которым и выступает лондонский филиал банка.

Суд отклонил иск кредиторов к Рустаму Тарико о взыскании ₽3,3 млрд
Финансы
Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Адвокаты «Русского стандарта» заявили, что, по условиям выпуска, Citibank не владеет облигациями, хотя и заключил договор залога с компанией, выпустившей бонды. «Citibank заключил договор залога, но, не являясь владельцем облигаций, не стал стороной основного обязательства. Соответственно, залог из договора залога не возник, — заявил адвокат компании «Русский Стандарт» Сергей Ковалев на заседании 20 января. — Соответственно, обеспечение не возникло и иск удовлетворить нельзя». Договор залога регулируется российским правом, а не трастовым соглашением, на которое ссылается истец, добавил он.

Адвокат Citibank в ответ указал, что защита не предоставила подтверждений своей позиции о том, что лондонский банк не стал кредитором по этому договору: «Фактически они оспаривают действительность трастового договора на основании своих слов. Поэтому это голословно». Он также указал на то, что предложение не опираться на английское право, если обязательство возникло по английскому праву, — это большая новелла, которая переворачивает всю юриспруденцию. Суд тем не менее отказал во взыскании заложенных акций.

Это решение «носит откровенно незаконный характер, отрицает базовые правовые принципы и подходы к структурированию сделок», говорится в сообщении представителей группы кредиторов, в которую входит Pala Assets, поступившем в РБК. Pala Assets по договору в этом споре сопровождает инвестиционная компания А1 (входит в «Альфа-Групп»). «Сложно объяснить подобное поведение судьи отсутствием у нее необходимых знаний. Сложилось впечатление, что у судьи в данном споре имелось особое отношение к ответчику», — заявили кредиторы. Апелляционный суд не оставит от решения камня на камне и восстановит справедливость, уверены они. Это решение — прецедент, подрывающий доверие к институту российских еврооблигаций, добавляет аналитик «Мириад Рус» Андрей Рожков («Мириад» представляет около 10% облигационеров).

РБК направил запрос в группу Roust Рустама Тарико.

Автор
Павел Казарновский
Рустам Тарико Citibank «Русский стандарт»
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Прокуратура проверит «Русский стандарт» на фоне спора Тарико и кредиторов
Финансы
Суд отклонил иск кредиторов к Рустаму Тарико о взыскании ₽3,3 млрд
Финансы
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