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Мамут и «Траст» урегулировали претензии по долгам миллиардера

Александр Мамут и «Траст» сообщили, что урегулировали претензии по долгам миллиардера
Банк «Траст» и Александр Мамут объявили об урегулировании претензий по долгам бизнесмена. Оценка долга и сумма соглашения не раскрываются. В 2020 году задолженность превышала $20 млрд
Александр Мамут
Александр Мамут (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Банк непрофильных активов «Траст» заключил соглашение об урегулировании долга компаний бизнесмена Александра Мамута. Об этом РБК рассказал председатель правления «Траста» Александр Соколов, информацию подтвердили Мамут, а также представитель его инвестиционного холдинга A&NN Investments.

«Стороны заключили генеральное соглашение и окончательно договорились о комплексном и полном урегулировании всех взаимоотношений группы компаний структур Александра Мамута с банком с учетом интересов обеих сторон. В ближайшее время будут совершены формальные юридические действия, которые зафиксируют договоренности», — сказал Соколов.

Детали соглашения он раскрывать отказался, подчеркнув лишь, что «после долгого пути команды пришли к компромиссу, который устроил обе стороны».

Мамут подтвердил «окончательное полное и комплексное урегулирование всех взаимоотношений группы компаний с банком «Траст» с учетом интересов обеих сторон» и также не раскрыл детали (его слова РБК передал представитель).

«Мы понимаем, что ответственность банка «Траст» перед своим акционером — Центральным банком РФ — определяла его жесткую позицию. Специалисты с обеих сторон проделали большую работу, которая помогла установить диалог, выстроить отношения с банком и мирным путем урегулировать споры», — заключил Мамут.

Как развивался конфликт «Траста» и Мамута

Мамут и «Траст» несколько лет вели споры о долгах компаний бизнесмена. Изначально Мамут, чьи структуры владеют сетью кинотеатров «Синема Парк» и АО «Вандеркинд», которая управляет магазинами детских игрушек Hamleys в России (теперь под брендом «Винни»), кредитовался в банке «Открытие». В частности, с использованием заемных средств A&NN Investments Ltd купила киносеть «Синема Парк» у Саида Керимова весной 2017 года, примерно тогда же Мамут закрыл сделку по приобретению второй крупнейшей в России киносети — «Формула кино» — у А1. Активы оценивались в $400–500 млн (22,8–28,5 млрд руб. по курсу ЦБ в день объявления сделки) и 9–10,2 млрд руб. соответственно.

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Однако в августе того же года «Открытие» попало под санацию ЦБ, а долг структур Мамута впоследствии был передан «Трасту» — этот банк тоже входил в группу «Открытие», но регулятор возложил на него роль структуры по работе с непрофильными активами, в том числе с проблемными долгами санированных банков.

Основные проблемы с кредитами возникли в пандемию, когда работа кинотеатров в России была запрещена. На конец 2020 года долг оценивался в 23,5 млрд руб., из которых 19,8 млрд руб. приходилось на «Синема Парк», а 2,5 млрд руб. — на «Вандеркинд». Сумма также включала просроченные платежи по кредитам на 1,1 млрд руб., как изменился этот объем с тех пор — неизвестно. Нынешнюю сумму долга, как и сумму урегулирования, стороны не раскрывают.

Структуры Мамута и «Траст» не раз обсуждали реструктуризацию кредитов, писал РБК, им даже удалось договориться снизить ставку по ним в 2018 году. В 2019-м бизнесмен попросил скорректировать ее снова, и новые условия были согласованы, но по факту стороны не успели к ним перейти, потому что из-за пандемии стало понятно, что формат снова нужно менять.

Банк и бизнесмен не смогли договориться и в 2021 году перешли к судебному спору: структуры Мамута и «Траст» подали массу встречных исков, банк также подавал иски к Мамуту как к поручителю по кредитам. В частности, «Синема Парк» обращалась в суд для изменения условий кредитных договоров с «Трастом», и суд поддержал киносеть — с тех пор дело пересматривалось, но по состоянию на июнь 2023 года рассмотрение отложено. А «Синема Парк», например, через суд требовала отозвать лицензию «Траста».

Мамут и «Траст» неоднократно критиковали друг друга. В частности, миллиардер (в рейтинге Forbes 2023 года он занимает 65-е место с состоянием $2 млрд) сравнивал своего кредитора с коллектором: «Существуют два беспрецедентных обстоятельства. Одна беспрецедентность — это существование такой организации, которая именует себя банком «Траст». Конечно, это не банк никакой. Он не занимается банковской деятельностью, нарушает банковское законодательство, занимается чем угодно, но не тем, чем занимаются банки. Скорее это коллекторское агентство».

В ответ «Траст» заявлял, что свой бизнес «до столь плачевного состояния» довел сам Мамут, а банк вынужден работать с последствиями.

О том, что стороны вернулись к попыткам договориться, РБК сообщил в конце июня этого года. Юристы, опрошенные РБК, говорили, что урегулирование может выглядеть и как реструктуризация задолженности, и как погашение долга третьим лицом или перевод долга на него, и как заключение мирового соглашения, прекращение обязательств зачетом или отступными, при этом оно снимет какие-либо риски непосредственно с миллиардера как с контролирующего лица и может защитить его от преследования за рубежом.

«Траст» уже не раз заключал мировые соглашения с крупными бизнесменами — например, спор с основателем «Сафмара» Михаилом Гуцериевым завершился соглашением на 135 млрд руб., в 2020 году также были урегулированы претензии к владельцу группы ПИК Сергею Гордееву, касавшиеся долга по бондам на 10 млрд руб. (сумма самого соглашения не раскрывалась).

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Антон Фейнберг Антон Фейнберг
«Траст» Александр Мамут соглашение
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