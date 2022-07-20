Холдинг Тарико объяснил неуплату долга Альфа-банку санкциями

В холдинге сообщили, что после продажи «дочки» польской компании та не может платить подпавшему под санкции Альфа-банку. Там ищут способы оплаты и обсуждали проблему с банком, но тот все равно решил подать в суд

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В алкогольном холдинге «Руст» Рустама Тарико после исков Альфа-банка заявили РБК, что стороны «продолжают поиск альтернативных способов проведения расчетов с учетом текущих ограничений» в отношении банка.

В «Русте» пояснили, что в феврале закрыли сделку по продаже своей дочерней компании CEDC (производитель водки Żubrówka) польской Maspex. В рамках этой сделки предусмотрено, в частности, полное погашение обязательств перед Альфа-банком, но из-за санкций ЕС против него Maspex не может выплатить долг. «Группа «Руст» активно взаимодействовала с Альфа-банком в поиске альтернативной структуры расчетов, однако на определенном этапе Альфа-банк принял решение параллельно обратиться с исками в рамках стандартных банковских процедур», — говорится в комментарии «Руст».

Там подчеркнули, что иски не относятся к компании «Русский Стандарт Водка», которая не является должником или поручителем по обязательствам перед Альфа-банком.

13 июля Альфа-банк подал иск против «Руст Россия» и остальных структур компании, потребовав 1,41 млрд руб. в качестве взыскания задолженности по соглашению от 2015 года. Суд наложил арест на денежные средства и имущество ответчиков в пределах этой суммы, судебное заседание назначено на 6 сентября.

20 июля стало известно, что банк подал еще пять исков против компаний группы на общую сумму 6,05 млрд руб. «Заемщик прекратил обслуживание своего долга. На протяжении нескольких месяцев мы вели досудебные переговоры с менеджментом компании для решения ситуации. Однако они не привели к конструктивному результату. Поэтому для защиты интересов наших вкладчиков мы были вынуждены обратиться в суд. Несмотря на подачу иска, Альфа-банк по-прежнему открыт к диалогу и готов обсуждать варианты урегулирования задолженности», — сообщили РБК в пресс-службе банка.