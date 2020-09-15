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Citibank подал иск о взыскании 49% банка «Русский стандарт»

Лондонский Citibank подал иск о взыскании 49% акций банка «Русский стандарт». Citibank действует в интересах владельцев дефолтных облигаций одной из структур Рустама Тарико
Citigroup C $49,1 +1,99% Купить
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Лондонский Citibank подал иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании 49% акций банка «Русский стандарт», говорится в сообщении Pala Assets (владеет более чем 25% облигаций Russian Standard Limited), поступившем в РБК. Иск подан от имени держателей облигаций.

Факт подачи заявления отражен в картотеке арбитражных дел, иск пока не принят к рассмотрению.

Citibank также разослал уведомление для владельцев облигаций (с ним ознакомился РБК), в котором говорится, что иск в Арбитражный суд Москвы был подан для взыскания акций путем их продажи с публичных торгов.

Citibank является трастовым управляющим заложенными по облигационному долгу акциями «Русского стандарта», ответчикам по иску выступают компании — акционеры банка: «Русский стандарт — Инвест» и «Компания «Русский стандарт» (входят в группу бизнесмена Рустама Тарико). Банк «Русский стандарт» привлечен в качестве третьего лица. 

В пресс-службе Ситибанка отказались от комментариев.

«Мы убеждены в том, что обращение взыскания на заложенные акции банка и продажа акций на открытых и прозрачных торгах поможет хотя бы частично вернуть долг и показать, что в России в полной мере соблюдаются права инвесторов», — заявил РБК представитель фонда Pala Assets Дэвид Нитлиспах. РБК направил запрос в пресс-службу холдинга Roust.

Кредиторы Тарико заказали оценку заложенного банка «Русский стандарт»
Финансы
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

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Рустам Тарико — совладелец и основатель холдинга Roust, второго по величине в мире производителя водки (бренды «Русский стандарт», «Зубровка», «Зеленая марка» и т.д.), а также группы банка «Русский стандарт». 49% акций банка «Русский стандарт» заложены по облигационному долгу, выпущенному другой структурой Тарико — Russian Standard Ltd. (RSL), зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Держателем залога и трастовым управляющим является лондонский Citibank.

Что произошло с долгом компании Тарико

RSL разместила семилетние облигации на $451 млн под ставку 13% годовых в 2015 году. Сейчас долг не обслуживается: в ноябре 2017 года Russian Standard допустила первый дефолт, а к текущему моменту долг с учетом процентов вырос до $757 млн. Выплаты были привязаны в том числе к прибыли банка «Русский стандарт», в ее отсутствие тело долга увеличивалось.

Среди владельцев облигаций — фонд бывшего совладельца «Мечела» Владимира Йориха Pala Assets, а также американский Amundi Pioneer (активы под управлением составляют $1,75 трлн). Первые попытки взыскать акции банка кредиторы RSL предпринимали еще в 2018 году, но до подачи иска в суд дело тогда не дошло. В 2019 году Pala Assets с рядом облигационеров наняли инвесткомпанию А1 (входит в «Альфа-Групп»), которая заключила с ними договор о возврате долга. Pala, Amundi Pioneer и другие кредиторы финансируют работу Citi, благодаря чему трастовый управляющий и подал иск в Арбитражный суд Москвы (соглашение о залоге было заключено по российскому праву).

Нитлиспах сообщил РБК, что «владелец банка не идет на переговоры и не предлагает вариантов выплаты долга». «Складывается стойкое ощущение, что Рустам Тарико решил, что платить не будет. Мы считаем это нарушением не только юридических договоренностей, но и фундаментальных основ деловой этики, не говоря об ущербе деловому климату в России», — сказал представитель Pala Assets.

В июле, как писал РБК, Citibank направлял досудебную претензию в адрес акционеров банка с требованием погасить долг в полном объеме, в противном случае пообещав предпринять юридические действия по взысканию залога. Одновременно с этим Citibank заказал E&Y оценку стоимости заложенных акций. Бумаги стоят меньше даже тела долга. Аналитики инвестбанка J.P. Morgan ранее по собственной инициативе рассчитывали уровень recovery (возврата инвестиций), который получат кредиторы RSL. По их оценке, весь банк стоит 0,7 капитала, или 17,6 млрд руб., а кредиторы могут рассчитывать на 8,6 млрд руб. (около 30% от номинала бондов, или $131 млн).

Фонд Pala Assets увеличил сумму иска к руководству «Русского стандарта»
Финансы
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Кредиторы и компании Тарико уже не в первый раз встретятся в суде. Ранее Pala пыталась оспорить сделки на 3,6 млрд руб., которые совершались банком и компаниями группы Roust, в частности сделку по продаже банком 6% акций группы Roust в обмен «на частичную оплату и отложенное возмещение» и финансирование группы на 14,2 млрд руб. «в отсутствие надлежащего обеспечения». Владельцы облигаций посчитали, что такие сделки привели к снижению стоимости заложенных акций. Но Арбитражный суд Москвы отклонил требования, указав, что в данной ситуации кредитором является Citibank как держатель залога, а владельцы облигаций не считаются даже третьими лицами. Кроме того, судья установил, что по условиям договора требования о сохранении стоимости залога предъявляются к эмитенту (компании Russian Standard Ltd.), а не к российским акционерам банка (иск подавался в том числе к самому Тарико).

Автор: Павел Казарновский
Теги: Рустам Тарико, «Русский Стандарт», Citibank, иск, Арбитражный суд Москвы, А1
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