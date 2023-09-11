Аналитики разошлись в прогнозах о росте ключевой ставки

Большинство опрошенных РБК экономистов ждут от ЦБ дальнейшего роста ставки — по их прогнозам, регулятор может поднять ее до 13% или даже сильнее. Кроме того, он может объявить о новых мерах поддержки рубля

Фото: Андрей Любимов / РБК

Большинство аналитиков ждут от Центробанка дальнейшего роста ставки, однако единой позиции по поводу того, как сильно регулятор может ужесточить монетарную политику (и ужесточит ли ее вообще), на рынке нет, показал консенсус-прогноз РБК. В целом эксперты представили четыре сценария возможных решений регулятора — от сохранения ставки на уровне 12% годовых до ее резкого повышения до 15%.

16 из 30 участников опроса (представители российских банков, инвестиционных компаний и иных экспертных институтов) считают, что на заседании 15 сентября ЦБ примет решение о повышении ставки до 13%. Десять экспертов полагают, что ставка останется неизменной. Еще три человека допускают резкое ужесточение — до 14–15% годовых. Один участник опроса ожидает минимального повышения ставки — до 12,5% годовых.

В каких условиях будет принимать решение ЦБ

Центробанк внепланово поднял ключевую ставку на заседании 15 августа — она выросла сразу с 8,5 до 12%. К тому моменту, в условиях постепенного ускорения инфляции и продолжительного падения рубля, Банк России уже начал цикл ужесточения политики, но относительно осторожными темпами — ставка, которая до этого в последний раз росла (и тоже внепланово) в феврале 2022 года, в июле была повышена с 7,5 до 8,5%. Однако на фоне падения рубля до 100 за доллар в августе регулятор решил действовать более решительно и не ждать сентября, хотя подчеркивал, что на такой шаг пошел в целях ограничения рисков для ценовой стабильности.

Представители ЦБ за последний месяц дали рынку несколько жестких сигналов относительно своих будущих решений. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что понижение ставки в сентябре маловероятно. Более того, ЦБ «не исключает целесообразность повышения ставки», уточнила она. Этот же сигнал спустя несколько дней подтвердил зампред ЦБ Алексей Заботкин. «Проинфляционные риски остаются значительными, — сказал он. — Мы не исключаем возможности повышения ключевой ставки».

В августовском бюллетене «О чем говорят тренды» ЦБ обратил внимание на рост цен в июле и августе. По итогам июля инфляция в пересчете на год составила 4,3%, а к 28 августа рост цен ускорился до 5,1%. Оба показателя превышают цель в 4%. «Быстрый рост внутреннего спроса опережает возможности производителей по его насыщению с учетом производственных ограничений и ограничений на рынке труда. Возросший на этом фоне импорт в условиях стабилизации экспорта является существенным фактором ослабления рубля. Оба этих фактора подпитывают ускоренный рост цен», — объясняется в бюллетене.

Кроме того, дополнительным проинфляционным фактором могут стать увеличившиеся инфляционные ожидания вследствие произошедшего ослабления рубля, отметили в ЦБ. В августе инфляционные ожидания населения выросли с 11,1% до 11,5%, следует из данных опроса «инФОМ», который проводится по заказу регулятора. Выросли и инфляционные ожидания предприятий. «Средний ожидаемый темп прироста цен в ближайшие три месяца в августе составил 5,2% в годовом выражении (в июле — 4,4%)», — говорится в исследовании регулятора.

С одной стороны, неоднократные жесткие сигналы регулятора и рост инфляционных ожиданий бизнеса и населения говорят в пользу того, что ЦБ будет повышать ставку на ближайшем заседании, считает ряд аналитиков. С другой — еще не в полной мере реализован положительный эффект от внепланового повышения ставки в августе с 8,5% до 12%, поэтому ЦБ пока может взять паузу, отмечают другие.

Почему Банк России может повысить ставку — и как сильно

К 4 сентября инфляция ускорилась до 5,19% в годовом выражении, обращает внимание ведущий аналитик «Открытие Инвестиций» Андрей Кочетков. «Прирост темпа происходит почти по 0,2 процентного пункта в неделю», — констатирует эксперт. Регулятор также отмечает, что инфляция на конец года может оказаться ближе к верхней границе прогноза, который в ЦБ рассчитали в диапазоне 5–6,5%, продолжает Кочетков. О малом шаге (меньше 1 п.п.) речи в текущей ситуации идти не может, считает эксперт, поэтому ставка будет повышена до 13%.

Но и больший шаг, чем до 13%, в текущих условиях не требуется, полагает руководитель аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг. «Тот факт, что инвертировалась кривая ОФЗ (доходность по коротким бумагам превысила доходность по длинным. — РБК), говорит о том, что на ближнем и среднем ее конце ожидавшееся регулятором ужесточение денежно-кредитных условий уже происходит. Рынок вышел из той ситуации, когда он недооценивал жесткость риторики. Плюс мы видим, что курс стабилизировался, уровень 98,5 пока держится, поэтому более широкого шага повышения может не потребоваться», — говорит эксперт.

С тем, что шаг в 100 базисных пунктов представляется достаточным в текущей ситуации, согласен и управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин. «Но допускаю, что ужесточение может быть и более агрессивным», — добавляет эксперт. Аналитик долгового рынка «РСХБ Управление Активами» Павел Паевский ждет повышения до 13–13,5%, однако в случае ослабления рубля ЦБ может действовать более жестко, не исключает он.

Проинфляционные риски не уменьшились, несмотря на внеочередное повышение до 12%, не согласен главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, который ставит на рост до 14%. «Тенденция на ослабление курса рубля сохраняется, доллар превышает отметку 98 и стремится к 100 и выше, что усиливает инфляционные ожидания. Многие импортеры и бизнесмены стали закладывать в свои планы курс доллара 100 и выше, что будет в ближайшие месяцы отражаться в повышении цен», — объясняет он. К тому же остается напряженной ситуация на рынке труда из-за дефицита кадров, а также сохраняются высокие темпы кредитования, перечисляет эксперт. По мнению Васильева, в базовом сценарии 14% может стать пиком в текущем цикле ужесточения, в рисковом же сценарии возможен рост ставки до 15–17%.

Почему ЦБ может оставить ставку без изменений

У Банка России к заседанию 15 сентября не будет достаточных оснований для повышения ставки, полагает руководитель направления аналитики корпоративного бизнеса банка «Дом.РФ» Виктор Тунев. «Текущие темпы инфляции укладываются в прежние прогнозы Банка России на 2023 год (до 6,5%). Денежно-кредитные условия ужесточились с запасом, чтобы ограничить динамику спроса и инфляционные последствия в будущем. ЦБ указывает, что для этого потребуется больше времени, чем в аналогичных эпизодах в прошлом. Возможно, из-за продолжительного эффекта переноса курса в цены», — добавляет он.

Экономист Bloomberg Economics по России и Центральной и Восточной Европе Александр Исаков тоже считает, что с внепланового повышения ставки до 12% прошло слишком мало времени, чтобы оценить его эффекты. «Думаю, что Банк России скорее предпочтет пропустить заседание и оценить статистику, которая станет доступной до октябрьского заседания», — полагает эксперт.

При этом 12% не будет пиковым значением в текущем цикле повышения, продолжает Исаков. Дезинфляция в условиях, когда внутренний рынок отрезан от притока внешнего капитала, скорее будет сложной, бюджетный импульс — проинфляционный, что может потребовать повышения ключевой ставки до 13–14% для слома тренда ослабления курса, говорит эксперт.

Базовый прогноз на ближайшее заседание — сохранение ставки 12%, отмечает главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах. «Но если за неделю обстановка изменится — недельная инфляция или курс уйдут слишком высоко, то ЦБ может выбрать шаг 50–100 б.п. Но, скорее всего, обойдутся увещеваниями», — рассчитывает он.

Примет ли ЦБ дополнительные меры влияния на курс рубля

Объявление дополнительных мер по поддержке рубля возможно, полагает директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков (он ожидает повышения ставки до 12,5–13%). «На наш взгляд, не стоит ожидать каких-то радикальных решений. Мы видим перспективу в мерах из другой плоскости — регуляторных или с использованием резервов», — говорит эксперт.

«Я думаю, может быть объявлен план Б для валютного регулирования, какие-то ужесточения вполне допускаю. Ограничения на выплаты за рубеж экспортерами, на кредиты за рубежом, дивиденды, операции с деривативами и пр.», — согласен старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин (он ожидает сохранение ставки 12%). Дополнительных мер влияния для замедления инфляции при этом не будет, так как она укладывается в прогнозный диапазон регулятора, отмечает он.

Сусин, напротив, не ждет от ЦБ еще каких-то решений, кроме повышения ставки. «На валютном рынке сохраняется низкая ликвидность, поэтому любые решения, влияющие на спрос или предложение валюты, могут провоцировать сильные колебания. В этом плане уже объявлен ряд мер, в частности ускорение продаж валюты. Чего-то нового я бы не ждал», — говорит он. К тому же в ближайшие месяцы есть некий позитивный тренд на приток валютной выручки экспортеров за счет подорожания нефти, продолжает Сусин: «И исходя из этого, есть время подумать, какие именно ограничения необходимы для стабилизации ситуации».