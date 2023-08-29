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Задорнов назвал способы вернуть доллар к 85 руб.

Финансист Задорнов: возвращение валюты в страну поможет укрепить рубль до 85 за доллар
Властям следует сократить бюджетное стимулирование экономики, обеспечить продажу валюты экспортерами и контролировать уход валюты бизнеса из страны, считает финансист Михаил Задорнов. Это позволит вернуть курс к 85 руб. за доллар
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Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

У властей есть несколько способов, которые позволят укрепить курс рубля. О них в колонке для РБК написал экономист, экс-глава банков «Открытие» и «ВТБ 24», а также глава Минфина в 1997-1999 годах Михаил Задорнов.

«Самый простой для понимания, но самый сложный для реализации метод — сократить бюджетное и монетарное стимулирование, которое способствует росту спроса на импорт и ведет к ослаблению рубля. Речь об ужесточении фискальной и денежной политики одновременно. Повышение ставки ЦБ — шаг в этом направлении. Мягкая денежно-кредитная политика поощряет кредитование, то есть стимулирует спрос и ослабляет рубль. Повышение ставки ЦБ само по себе не влияет на курс, но косвенно увеличивает депозитные ставки и симулирует сбережение против потребления», — пишет Задорнов. 15 августа, вскоре после того как доллар перешагнул отметку в 100 руб., Центробанк внепланово повысил ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых и допустил новое ужесточение.

Колонку Михаила Задорнова читайте на сайте РБК в 07:00.

Еще один способ воздействия — контроль за продажами валюты со стороны экспортеров. «В России давно отказались от обязательной репатриации валютной выручки, но договориться с крупнейшими экспортерами и иметь соответствующие гарантии — решаемая задача. Пока власти идут по этому пути, однако если договоренности не будут работать, правительству и ЦБ придется вводить четкие требования. Невозможно в сегодняшних условиях «узкого» рынка допускать непродажу валютной выручки. Потребности экспортеров в валюте кратно меньше, чем их доходы», — добавил Задорнов. Пока правительство и Кремль договорились с экспортерами о продаже выручки неформально.

Кроме того, правительство и ЦБ «обязаны» решить задачу по возврату зависших в Индии рупий, считает Задорнов. Российские компании, отказавшиеся от расчетов в долларах, получают в них оплату за экспорт, но не могут вывести из страны из-за строгого валютного контроля, что также давит на рубль.

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«Еще один инструмент — ограничения по движению капитального счета. Правительство и ЦБ должны контролировать фактический уход валюты по этому каналу — дивидендов и другого дохода нерезидентов, продажи иностранцами бизнеса с выводом валюты. Профильная правительственная подкомиссия не разрешает сделки на сумму свыше $1 млрд в месяц, и этот лимит должен тщательно исполняться. Ограничения должны касаться только предприятий — неправильно контролировать движение капитала у населения и у мигрантов, работающих в России. Это большие потоки, но это люди, их жизнь», — пишет Задорнов. Среди других мер — развитие инфраструктуры прямых и биржевых расчетов в дружественных валютах.

Если эти проблемы будут решены хотя бы частично, а цены на сырье не упадут, рубль должен укрепиться примерно до 85 руб. за доллар, считает экономист. По его словам, «это будет не сезонное укрепление, а возвращение к некоему нормальному, равновесному уровню». По итогам торгового дня 28 августа доллар стоил 95,4 руб.

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