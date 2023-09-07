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Финансы ,  
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Опрошенные ЦБ аналитики вновь ухудшили прогноз по курсу рубля

Опрос ЦБ: аналитики ждут доллар по 90 руб. в 2024 и 2025 годах
Аналитики крупных российских банков и инвесткомпаний в 2023 году ждут более слабого курса рубля и более высокой инфляции, чем они прогнозировали в июле. При этом они улучшили прогноз в отношении динамики ВВП
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Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Участники макроэкономического опроса Банка России в сентябре ухудшили прогноз по курсу рубля на 2023-й и последующие два года, следует из данных, опубликованных регулятором.

Аналитики крупнейших банков и инвестиционных компаний, принимавшие участие в исследовании, считают, что среднегодовой курс рубля к доллару в 2023 году составит 85,5 (то есть с учетом уже случившегося падения). В июле участники опроса прогнозировали курс в 81,8 руб. за доллар.

Прогноз по курсу рубля на 2024 год ухудшен с 85 до 89,9 за доллар, а на 2025 год — с 85 до 90,8 за доллар. В 2026 году рубль будет торговаться к доллару на отметке 92, следует из данных опроса. В июле прогноз на 2026 год не формировался.

Также аналитики ухудшили прогноз по инфляции. По итогам 2023 года она может составить 6,3%, считают они (в июле прогнозировалось 5,7%). Прогноз по инфляции на 2024 год пересмотрен с 4,3 до 4,5%. К цели в 4% инфляция придет только по итогам 2025 года, полагают эксперты. Такой же прогноз они давали и в июле.

Кроме того, участники опроса пересмотрели ожидания относительно средней ключевой ставки Банка России. По их мнению, в 2023 году она может составить 9,3% (ранее было 7,9%), но в этом значении уже учтено внеплановое повышение с 8,5% до 12% в августе. В 2024 году среднегодовое значение ставки составит 10% (прошлый прогноз — 7,7%), а в 2025 году — 7,7% (ранее было 6,6%).

Аналитики улучшили прогноз по динамике ВВП: в июле они ожидали роста на 1,5%, а теперь допускают рост экономики по итогам года на 2,2%. Прогноз по росту ВВП на 2024 год пересмотрен незначительно — с 1,4% до 1,5%.

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В начале августа рубль продолжил ослабление и преодолел отметку в 100 за доллар, вскоре после чего Банк России инициировал внеплановое повышение ключевой ставки. Также власти неформально договорились с экспортерами об увеличении продаж валютной выручки, писали «Ведомости». Позднее министр финансов Антон Силуанов рассказал, что ЦБ и Минфин обсуждают введение валютных ограничений. Но пока стороны не пришли к консенсусу: Силуанов выступает за жесткие меры, а глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает необходимым сохранить только «зеркальные» меры валютного контроля, чтобы не создавать сложностей для участников внешнеэкономической деятельности.

Повышение ключевой ставки ЦБ в августе и жесткий сигнал регулятора позволили рублю укрепиться до 95–96 за доллар, но в сентябре ослабление продолжилось. 5 сентября рубль по итогам торгового дня вплотную приблизился к отметке в 97 за доллар, и на следующий день ЦБ объявил о почти десятикратном ускорении продажи валюты с 14 по 22 сентября. Но эта новость пока не позволила рублю отыграть позиции, вечером 7 сентября он торгуется около отметки 98,4 к доллару США.

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Теги
Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина
рубль курс доллара Банк России

Пространство выбора

Подборки квартир

для себя и инвестиций

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК

Полезные статьи

и обзоры рынка недвижимости
Читать

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