ЦБ внепланово повысил ставку до 12%

Центробанк внепланово повысил ключевую ставку впервые с февраля 2022 года. На фоне ослабления рубля она выросла до 12%

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Совет директоров Банка России на внеплановом заседании повысил ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых, следует из сообщения регулятора. Это решение «принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности», подчеркнул ЦБ.

«Инфляционное давление продолжает усиливаться. По оценке на 7 августа, показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%. При этом текущие темпы прироста цен продолжают ускоряться. В среднем за последние три месяца текущий рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. Такой же показатель базовой инфляции увеличился до 7,1%», — написал ЦБ в релизе.

Это второе подряд ужесточение политики за последний месяц. На плановом заседании в июле ЦБ поднял ставку с 7,5 до 8,5% годовых, до этого она не менялась с сентября 2022 года. В последний раз ЦБ повышал ее в феврале 2022 года — тоже внепланово — с 9,5 до 20% годовых.

Созыву внепланового заседания предшествовало значительное ослабление рубля — на открытии биржи 14 августа он преодолел отметку 100 к доллару США, а к полудню упал до 101 за доллар. При этом утром того же дня ЦБ заявил, что ситуация с курсом не создает угроз для финансовой стабильности. К вечеру Банк России все же объявил о созыве внепланового совета директоров. После публикации анонса заседания рубль резко укрепился и закрыл торги на отметке 97,7 к доллару.

«Увеличение внутреннего спроса, превышающее возможности расширения выпуска, усиливает устойчивое инфляционное давление и оказывает влияние на динамику курса рубля через повышенный спрос на импорт. В результате усиливается эффект переноса ослабления рубля в цены и растут инфляционные ожидания», — отмечает Банк России.

Аналитики давали разные прогнозы по решению ЦБ. Часть из них ожидали подъема ставки на 150 б.п. — до 10% годовых, другие же предсказывали более резкий рост на 250–350 б.п. — до 11–12% годовых. Кроме того, эксперты ожидали от регулятора объявления дополнительных мер, которые могли бы стабилизировать ситуацию с курсом, в том числе введения дополнительных ограничений на движение капитала. ЦБ такие меры пока не анонсировал.

В ЦБ неоднократно подчеркивали, что не таргетируют курс рубля. Политика регулятора направлена на стабилизацию инфляции вблизи целевых 4%, отмечал зампред ЦБ Алексей Заботкин за три дня до внепланового заседания. «Уровень курса, который будет при цели в 4%, он может быть различен при различной комбинации того множества факторов, которые на него влияют. С нашей стороны мы обеспечиваем такую его траекторию <...>, которая будет согласована с инфляцией в 4%», — объяснял Заботкин. В релизе ЦБ также подчеркивает, что его решение «направлено на обеспечение такой динамики денежно-кредитных условий и внутреннего спроса в целом, которые необходимы для возвращения инфляции к 4% в 2024 году и ее стабилизации вблизи 4% в дальнейшем».

По итогам июля инфляция в годовом выражении составила 4,3% против 3,25% месяцем ранее, следует из комментария ЦБ о динамике потребительских цен. В этом месяце значительно более заметным стал эффект переноса ослабления рубля в потребительские цены, а наиболее сильно ослабление рубля повлияло на цены на фрукты, технику и электронику, автомобили и зарубежные поездки. «При этом ослабление рубля привело к увеличению издержек производства и по более широкому спектру товаров, что является фактором ускорения роста цен и в них», — отмечал ранее ЦБ.

Однозначного сигнала по дальнейшим решениям Банк России пока не дает. Он отметил, что будет принимать их «с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков».