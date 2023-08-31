Аналитики SberCIB оценили влияние выкупа акций у иностранцев на рубль

Сделки по выкупу акций российских компаний у нерезидентов глобально могут оказать негативное влияние на курс рубля, считают аналитики SberCIB. Но многое зависит от того, как будет реализована схема оплаты за такие сделки

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Сделки по выкупу у иностранных инвесторов акций российских экспортеров могут привести к сокращению продаж валюты на локальном рынке и ослаблению рубля, говорится в обзоре аналитиков SberCIB (инвестиционное подразделение Сбербанка).

Поводом для такой оценки стали планы ЛУКОЙЛа по выкупу 25% своих акций у нерезидентов за 550 млрд руб. (если выкуп будет произведен с анонсированным дисконтом в 50% от рыночной стоимости). Вице-премьер Александр Новак в комментарии «Интерфаксу» при этом отмечал, что ЛУКОЙЛ — не единственная российская нефтегазовая компания, которая хочет выкупить свои акции у нерезидентов.

Валюта для подобных сделок у таких компаний наверняка есть, в частности, об этом сообщал сам ЛУКОЙЛ, указывают аналитики SberCIB. Компания, подавая заявку на сделку (сделки по выкупу активов у нерезидентов можно проводить только при наличии разрешения правкомиссии), обещала, что для ее исполнения будут использованы только средства, накопленные на иностранных счетах группы благодаря реализации проектов за рубежом, писал «Интерфакс» со ссылкой на источники. То есть на выкуп акций у нерезидентов не будет направлена валютная выручка, объемы продаж которой на локальном валютном рынке влияют на курс рубля.

«Тем не менее нельзя исключать, что при получении таких разрешений отдельные экспортеры могут сократить продажи валюты», — говорится в обзоре SberCIB. В целом подобные сделки, совокупный объем которых может превысить $10 млрд, могут создать негативный фон для рубля, так как вызовут ожидания большего оттока капитала в будущем, оценивают они. «В этих условиях рубль может ослабеть еще больше и в четверг (31 августа. — РБК) протестировать отметку 97 за доллар», — заключают эксперты.

Невысокие объемы продаж валютной выручки экспортерами действительно оказывают давление на курс рубля, подтверждал Банк России в обзоре рисков финансовых рынков за июль. В прошедшем месяце объем продаж валютной выручки экспортерами сократился на 1,6% — с 7 млрд до 6,9 млрд руб., приводил данные ЦБ. При этом рубль за месяц ослабился к доллару на 2,3%, указывал регулятор. В июне ослабление было более значимым — 10,4%.

В августе рубль продолжил терять позиции. В начале месяца он превысил психологическую отметку 100 за доллар, после чего ЦБ внепланово повысил ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых. Одновременно власти неформально договорились с экспортерами об увеличении продаж валютной выручки, писали «Ведомости». Предпринятые меры позволили рублю немного укрепиться, по состоянию на 14:20 мск он торгуется на отметке 96,3 к доллару США.

Ждать ли ослабления рубля на фоне сделок по выкупу активов у иностранцев

«Текущая рыночная цена пакета в 25% акций ЛУКОЙЛа составляет примерно 1,2 трлн руб., или $12 млрд. Точная сумма выкупа будет зависеть от размера дисконта к рыночной цене. Это внушительная сумма для валютного рынка — так, размер текущего счета платежного баланса РФ за январь—июль составил $25,2 млрд», — говорит главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его мнению, уже сами разговоры о таких сделках являются негативными факторами для рубля.

Но реальное влияние сделки на курс будет зависеть от того, как ЛУКОЙЛ проведет оплату по ней и какую схему проведения этой оплаты согласуют власти. Если будут использованы деньги с зарубежных счетов, то в моменте выкуп не повлияет на курс рубля. «Однако снизится возможность ЛУКОЙЛа вернуть валюту в Россию при необходимости, по запросу властей, например», — констатирует Васильев.

Так как компания указала, что будет использовать для покупки акций только средства на зарубежных счетах, сделка не должна оказать влияния на курс, говорит начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. «Возникает лишь вопрос, а сколько дополнительных средств из тех, что на иностранных счетах, могли бы в теории в будущем конвертироваться в рубли. Но здесь только догадки. Согласно отчетности по МСФО за первое полугодие 2023 года у компании в активах было 1,02 трлн руб. денежных средств. Средства на выкуп есть», — заключает эксперт.

Главный экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин тоже считает, что сделка ЛУКОЙЛа не повлияет на курс ввиду того, что компания будет оплачивать ее со своих зарубежных счетов. По его мнению, речь может идти о зависших деньгах, которые нельзя репатриировать, но можно «утилизировать» посредством подобных сделок.

Все трое экспертов ожидают роста подобных сделок в будущем. Тем более что и ЛУКОЙЛ не первая компания, которая выкупает акции у нерезидентов, напоминает Карпунин. Ранее 10% своих акций у иностранцев выкупил «Магнит». Но существенного влияния на рубль такие сделки не будут оказывать, так как курс находится под пристальным вниманием властей, добавляет Васильев.

«В текущих условиях мы уверены, что власти не допустят какого-либо значимого влияния на курс рубля. Например, период выкупа акций у нерезидентов может быть растянут во времени, чтобы не влиять на курс рубля», — полагает эксперт.