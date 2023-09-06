ЦБ ускорит продажи валюты почти в 10 раз до ₽21,4 млрд ежедневно

ЦБ ускорит продажи валюты почти в 10 раз

Центробанк для погашения валютного выпуска евробондов в середине сентября ускорит ежедневный объем продаж валюты — с 2,3 до 21,4 млрд руб. Регулятор намеревается таким образом снизить волатильность на валютном рынке

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Центробанк объявил, что с 14 по 22 сентября продаст иностранную валюту на 150 млрд руб. Ежедневный объем продаж за этот период составит 21,4 млрд руб. вместо 2,3 млрд руб.

Рост объема регулятор объясняет необходимостью погасить валютный выпуск евробондов 16 сентября. Держатели еврооблигаций, согласно установленному порядку, получат выплаты от Минфина в рублях. После их погашения часть держателей смогут предъявить дополнительный спрос на иностранную валюту.

«В этих условиях решение о перераспределении продаж иностранной валюты в рамках операций по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств ФНБ, будет способствовать удовлетворению возможного дополнительного спроса на иностранную валюту и снижению волатильности на валютном рынке в этот период», — говорится в сообщении.

ЦБ в норме покупает или продает валюту согласно бюджетному правилу в эквиваленте дополнительных или недополученных нефтегазовых доходов на внутреннем валютном рынке. Но в прошлом месяце регулятор до конца года прекратил такие покупки для сокращения волатильности курса валюты, превышавшей на максимуме 100 руб. за доллар.

На практике с начала 2023-го и до начала августа по бюджетному правилу продавались юани из-за того, что бюджет недополучал нефтегазовые доходы по отношению к базовому уровню, рассчитанного в объеме 8 трлн руб. за текущий год. За первые семь месяцев накопленные продажи китайской валюты в счет недополученных нефтегазовых доходов составили эквивалент 559 млрд руб., согласно информации Минфина.



На фоне роста котировок нефти Urals выше $70 за баррель бюджет в августе перешел к покупкам юаней — 40,5 млрд руб. за месяц. Затем Центробанк приостановил «трансляции» этих операций на внутренний валютный рынок, чтобы не оказывать дополнительное давление на рубль.

Регулятор вместе с тем в рамках отдельного механизма продает китайскую валюту из собственных резервов, фактически зеркалируя осуществленные инвестиции из ФНБ за полгода. Их объем — 2,3 млрд руб. ежедневно.