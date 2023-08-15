ЦБ допустил новое повышение ставки

На внеплановом заседании ЦБ повысил ставку с 8,5 до 12%. Это направлено на возвращение к цели по инфляции на уровне 4% в 2024 году, заявили в Банке России. Решение принято после того, как курс превысил 100 руб. за $1

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Банк России допускает дополнительное повышение ключевой ставки в случае усиления проинфляционных рисков, сообщила пресс-служба ЦБ. 15 августа на фоне ослабления рубля регулятор на внеплановом заседании повысил ставку до 12%.

«Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из того, в какой мере фактическая и ожидаемая динамика инфляции относительно цели, процесс структурной перестройки экономики, а также риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков будут способны дополнительно усилить риск отклонения инфляции вверх от цели вблизи 4% в 2024 году», — говорится в сообщении.

Регулятор отмечает, что повышение ключевой ставки до 12% направлено на возвращение к цели по инфляции на уровне 4% в 2024 году. Нынешний уровень ставки соответствует произошедшему увеличению устойчивого инфляционного давления, влиянию на него и инфляционным ожиданиям со стороны динамики курса рубля, а также балансу рисков для стабилизации инфляции на цели в следующем году, добавили в ЦБ.

Банк России повышает ключевую ставку второй раз за месяц. На плановом заседании 21 июля она была увеличена с 7,5 до 8,5%. 14 августа ЦБ анонсировал внеплановое заседание по ставке. Это произошло после того, как доллар на Мосбирже преодолел отметку в 100 руб., евро впервые с марта 2022 года превысило 110 руб.

Сразу после повышения ставки российская валюта укрепилась. Так, утром 15 августа курс доллара упал с 96,1 руб. до 95,5 руб., евро – с 104,97 руб. до 104,28 руб. Позднее доллар вернулся к росту и достиг отметки в 99,01 руб.

После повышения ставки до 12% ЦБ отметил, что инфляционное давление продолжает усиливаться. По оценке регулятора на 7 августа, показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%. При этом текущие темпы прироста цен продолжаются ускоряться; в среднем за последние три месяца рост показателя с поправкой на сезонность составил 7,6% в перерасчете на год, базовая инфляция выросла до 7,1%, заявили в ЦБ.

«Увеличение внутреннего спроса, превышающее возможности расширения выпуска, усиливает устойчивое инфляционное давление и оказывает влияние на динамику курса рубля через повышенный спрос на импорт. В результате усиливается эффект переноса ослабления рубля в цены и растут инфляционные ожидания», — сообщили в ЦБ.