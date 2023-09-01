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Набиуллина назвала маловероятным скорое снижение ключевой ставки

Набиуллина: ЦБ вряд ли будет снижать ставку в ближайшее время
ЦБ вряд ли будет снижать ставку в ближайшее время, заявила Эльвира Набиуллина. Повышение ставки возможно и будет зависеть от проинфляционных рисков, в частности курса рубля
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Снижение ключевой ставки, которую ЦБ резко поднял на внеплановом заседании в июле, в ближайшее время маловероятно, сказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах конференции ЦБ, которая проходит в Центре событий РБК.

«Снижение ставки на ближайших заседаниях маловероятно. Я напомню, что мы на внеочередном заседании повысили ставку именно из-за эскалации рисков для инфляции. В этом ситуация отличается, например, от того, что было в конце 2014 года, начале прошлого года, когда мы резко повышали ключевую ставку. Люди снимали в том числе деньги, например из банкоматов. Сейчас решение было принято именно исходя из возросших рисков ценовой стабильности, с тем чтобы обеспечить возврат инфляции к цели в 4% к 2024 году», — сказала Набиуллина.

Банк России поднял ключевую ставку утром 15 августа, заседание совета директоров, посвященное этому вопросу, регулятор анонсировал только вечером предыдущего дня (по расписанию следующая встреча по ставке должна была пройти только 15 сентября). Внезапному решению предшествовал рост курса доллара до уровня выше 100 руб.

Снижение ставки возможно только после начала устойчивого снижения инфляции, отметила Набиуллина. Повышение ставки, как и ее сохранение, на ближайших заседаниях возможно.

«Мы дали нейтральный сигнал по итогам заседания совета директоров 15 августа. По сути, он означает как возможность сохранения ставки, так и возможность повышения ставки для того, чтобы обеспечить нашу цель 4% в 2024 году. Мы не исключаем целесообразность повышения ставки», — уточнила глава ЦБ, добавив, что регулятор будет изучать данные о проинфляционных рисках.

«В качестве проинфляционных факторов мы видим и сохранение нынешних достаточно высоких темпов кредитования, и бюджетный импульс возможный, и ослабление курса, и, конечно, отсутствие разворота в инфляционных ожиданиях», — отметила Набиуллина.

Ключевая ставка останется высокой на «долгий период времени», говорил ранее зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Аналитики SberCIB ожидают, что высокая ставка сохранится до конца 2023 года, а ее снижение начнется только в 2024 году.

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Набиуллина назвала маловероятным скорое снижение ключевой ставки
Набиуллина назвала маловероятным скорое снижение ключевой ставки

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ключевая ставка ЦБ

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