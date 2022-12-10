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Эксперты предсказали неизменность ключевой ставки до 2023 года

ЦБ на заседании 16 декабря снова сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% — эксперты
На фоне ухудшения прогноза по дефициту бюджета и начала действия ограничений на экспорт нефти ЦБ даст рынку жесткий сигнал по монетарной политике. Но повышать ставку он будет уже в 2023 году, считают эксперты
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России на заседании 16 декабря снова оставит ключевую ставку на уровне 7,5%, считают эксперты, с которыми поговорил и чьи прогнозы изучил РБК. Решение о неизменности ставки ЦБ уже принимал на заседании в октябре. До этого в течение полугода на каждом заседании регулятор последовательно снижал ее — в общей сложности с рекордных 20 до 7,5%.

В преддверии последнего в 2022 году заседания совета директоров регулятора эксперты единогласно проголосовали за вариант сохранения ключевой ставки. Одновременно ЦБ даст рынку более жесткий сигнал на фоне роста прогнозируемого дефицита бюджета, полагает директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг.

Эксперты предсказали неизменность ключевой ставки до 2023 года
Эксперты предсказали неизменность ключевой ставки до 2023 года

Сам ЦБ после октябрьского заседания также допускал ужесточение денежно-кредитной политики «в случае дополнительного расширения бюджетного дефицита». За неделю до декабрьского заседания ЦБ министр финансов Антон Силуанов оценил дефицит бюджета по итогам 2022 года в 2% от ВВП. Ранее он оценивал дефицит в 0,9% ВВП, но допускал превышение этого показателя.

Сценарий с повышением ставки уже 16 декабря в ответ на новый прогноз, озвученный Силуановым, собеседникам РБК кажется маловероятным, но не исключается полностью. Один из опрошенных аналитиков в качестве альтернативного сценария допускает даже умеренное снижение ставки.

Как на решение регулятора повлияет увеличение дефицита бюджета

Рост дефицита бюджета и сам факт его наличия на протяжении 2023–2025 годов «однозначно является проинфляционным фактором», признает управляющий активами УК «ПСБ» Георгий Воронков. «Однако не думаю, что он реализуется в течение ближайших трех-четырех месяцев», — полагает эксперт.

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Повышение Силуановым оценки дефицита федерального бюджета с 0,9% ВВП до 2% ВВП нельзя назвать совсем уж неожиданным, указывает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Она напоминает, что в конце сентября министр предупреждал, что «плановый дефицит может быть превышен из-за «новых задач». «Тем не менее новая оценка, конечно, имеет значение», — согласна Беленькая.

Прежде чем повышать ставку, ЦБ подготовит рынок ужесточением сигнала, полагает Вайсберг. Он также обращает внимание, что, говоря о возможном повышении ставки, важно понимать природу роста расходов бюджета. «Это (рост дефицита бюджета в 2022 году. — РБК) связано с тем, что часть расходов, запланированных на 2023 год, перенесена на этот — и глава Минфина Антон Силуанов говорил об этом, — и если это действительно будет так, то мы увидим смещение без увеличения расходов», — говорит эксперт.

«Повышение ключевой ставки не позволит улучшить среду для структурной трансформации экономики и отрегулировать трансмиссионный механизм — он и без того с избытком отражает проблемы избыточного дефицита бюджета и рост заимствований с сопутствующим ростом долгосрочных процентных ставок», — добавляет директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев.

Для повышения ставки ЦБ нужно иметь на руках какие-то документы — например, обновленную бюджетную роспись, которой в публичном поле пока нет, продолжает Вайсберг. «Но если предположить, что риски реализуются, то повышение должно быть не косметическим, а более значительным (в районе 50–75 б.п. за заседание)», — отмечает собеседник РБК.

Но в случае, если на следующей неделе выйдет отчет об исполнении бюджета с более высокими расходами, это может сыграть в пользу превентивного повышения ставки, не исключает и.о. начальника департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка Гульнара Хайдаршина. «Если ЦБ увидит высокую вероятность давления на денежную массу, он может превентивно повысить и на 100 б.п. Но это позволит быстрее перейти к снижению ставки в 2023 году», — говорит она, подчеркивая, что данный сценарий не является базовым.

Повлияет ли на решение ЦБ потолок цен на нефть

Санкции, предусматривающие введение предельной цены на поставки российской нефти, будут учитываться регулятором, считает Беленькая. «В бюллетене «О чем говорят тренды» аналитики ЦБ однозначно отнесли запрет на морской экспорт и потолок цен к числу новых экономических шоков, способных в ближайшие месяцы значимо снизить уровень экономической активности», — обращает она внимание. Но пока конкретики по ограничениям мало, говорит Беленькая, полагая, что она появится к началу февраля, когда регулятор будет обновлять среднесрочный прогноз.

Реакции ЦБ на потолок цен в феврале ожидает и Вайсберг. По его словам, к этому времени будет понятно, что стало с экспортом нефти после 5 декабря (начали действовать эмбарго на морские поставки нефти и ограничения цен), и это можно будет экстраполировать на ситуацию с нефтепродуктами (ограничения на их поставки вступят в силу с 5 февраля).

«Но что хочется здесь сказать: первым тестом эмбарго на нефть было августовское вступление в силу пакета против угля. И действительно, мы видели, что ЕС был вынужден спустя месяц облегчить условия, и уголь опять стал поступать на рынки», — рассуждает Вайсберг. Речь идет о смягчении запрета на поставки угля в третьи страны, первоначально санкции ЕС запрещали европейским судам перевозить его, а страховым компаниям — страховать грузы. Но в сентябре ЕС, ссылаясь на проблемы с энергобезопасностью ряда государств, отказался от этого требования, эмбарго на поставки угля в сам Евросоюз осталось в силе. «Мне кажется, разумно считать, что сценарий по нефти будет такой: цены действительно будут ниже, цену в прогнозе ЦБ придется снижать, но что касается объемов, вполне возможно, что будет повторение ситуации с углем», — оптимистичен Вайсберг. Россия неоднократно заявляла, что не будет поставлять нефть в страны, которые поддержат концепцию предельных цен на нее.

Негативные последствия введения потолка цен на российскую нефть могут расцениваться Банком России как фактор, способствующий проинфляционным рискам — через ослабление рубля и затруднение структурной трансформации экономики, полагает Кошелев. «Поэтому факт введения потолка может снизить склонность к смягчению процентной политики», — считает он.

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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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