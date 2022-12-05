Путин утвердил бюджет с дефицитом в течение трех лет

Дефицит бюджета в 2023 году составит 2,93 трлн руб. или 2% ВВП, к 2025-му он снизится до 1,26 трлн — 0,7% ВВП

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин подписал закон о бюджете на 2023-2025 годы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Трехлетний бюджет ранее одобрили Госдума и Совет Федерации.

Закон о бюджете предусматривает превышение расходов над доходами в течение трех лет. В 2023 году дефицит планируется на уровне 2,93 трлн руб., или 2% ВВП, а к 2025-му он снизится до 1,26 трлн руб. (0,7% ВВП).

Ожидается, что в 2023 году доходы будут меньше, чем в 2022 году, на 5,6%. Это связано с учетом мер по «мобилизации» доходов — главным образом изъятия «сверхренты» в нефтегазовом секторе (дополнительной прибыли, которые компании, по данным Минфина, получили в этом году за счет высоких цен на нефть и газ).

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