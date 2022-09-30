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Силуанов не исключил дефицит бюджета выше ожидаемого показателя

Министр Силуанов не исключил превышение дефицита бюджета в этом году 0,9% ВВП
Дефицит бюджета по итогам текущего года скорее всего превысит 1,3 трлн руб., рассказал Силуанов. Ранее Минфин ожидал, что показатель останется на это уровне, министр накануне назвал 2022 год «крайне непредсказуемым»
Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Алексей Смышляев / ТАСС)

По итогам 2022 года дефицит бюджета, вероятно, превысит 0,9% ВВП, допустил министр финансов Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде в эфире «Россия-1».

«Цифра, скорее всего, подрастет, вы правы. Новые задачи возникают в текущем году», — рассказал глава Минфина.

Силуанов также пообещал, что в ближайшие три года уровень налогов для россиян не изменится, несмотря на то, что в 2023 году потребуются дополнительные ресурсы. Для пополнения бюджета, продолжил он, будут внедряться «налоговые новации», в первую очередь, речь идет о сверхдоходах экспортеров нефти и шаха от роста цен на глобальных рынках. «Поэтому все дополнительные сверхдоходы мы рассмотрели как источник для ресурсов бюджета. Безусловно, мы рассматриваем изъятие лишь части этих сверхдоходов», — отметил министр.

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Фото:Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Показатель дефицита бюджета в 0,9% ВВП (или 1,3 трлн руб.) содержится в материалах к проекту бюджета. Накануне, 28 сентября, Силуанов на брифинге назвал текущий год «крайне непредсказуемым», из-за чего власти вынуждены «финансировать потребности, которые возникают «с колес». Он добавил, что в следующем году министерство может занять на финансовом рынке до 3,5 трлн руб., причем 2,5 трлн руб. из них — это валовой объем размещения государственных бумаг, заложенный в проекте бюджета. Кроме того, правительство будет вправе занять еще 1 трлн руб., если сложится благоприятная рыночная конъюнктура, подчеркнул Силуанов.

Дополнительные долговые средства могут использовать на покрытие бюджетного дефицита вместо использования средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Сам ФНБ власти могут начать тратить в декабре этого года, рассказала Силуанов. Он отметил, что в коронавирусном 2020 году министерство финансов разместило бумаги на 5,5 трлн руб., однако «у нас не может быть каждый раз 2020 год».

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