ЦБ впервые за полгода не стал менять ключевую ставку

Впервые с середины марта ЦБ не стал менять ключевую ставку и оставил ее на уровне 7,5%. Решение не стало сюрпризом для рынка: эксперты ожидали от регулятора паузы, необходимой для оценки новых проинфляционных рисков

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Совет директоров Банка России на прошедшем 28 октября заседании сохранил ключевую ставку на уровне в 7,5%, говорится в сообщении регулятора. Решение не менять ставку ЦБ принял впервые с середины марта 2022 года, за следующие полгода Банк России провел шесть подряд раундов смягчения денежно-кредитной политики, снизив ключевую ставку с рекордных 20% до 7,5% годовых.

ЦБ немного ухудшил прогноз по инфляции на этот год — в сентябре он считал, что цены вырастут на 11-13%, а теперь уточнил этот уровень до 12-13%. Прогноз учитывает перенос сроков индексации тарифов ЖКХ (ранее правительство решило повысить их уже 1 декабря этого года вместа плановой даты 1 июля 2023-го).

«По оценкам Банка России, частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев. Однако в последующем ее эффекты будут проинфляционными за счет усиления ограничений на стороне предложения», — подчеркивает ЦБ. Прогноз по инфляции на 2023 и 2024 год оставлен без изменения: 5-7% и 4% соответственно.

Решение о сохранении ставки прогнозировало подавляющее большинство экспертов. Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, его ожидали 16 из 20 опрошенных аналитиков. Эксперты, чьи прогнозы изучил РБК, также в большинстве своем ожидали неизменности показателя по итогам октябрьского заседания. Но в качестве возможных вариантов решения регулятора некоторые из них называли снижение ставки до 7,25% и до 7%.

В качестве аргументов в пользу сохранения ставки на текущем уровне аналитики называли объявление частичной мобилизации, введение военного положения в новых регионах России и разных уровней реагирования в других субъектах, а также выделение 1 трлн руб. из Фонда национального благосостояния для финансирования дефицита бюджета. «Скорее всего, [Банк России] сделает выбор в пользу паузы, взяв время для оценки развития ситуации», — прогнозировала руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

В самом ЦБ ранее допускали различные варианты решения по ставке на заседании в октябре, в том числе и ее повышение. Глава регулятора Эльвира Набиуллина отмечала, что решения по ставке будут зависеть «от внешних и внутренних факторов и от того, как будут реализовываться, материализовываться проинфляционные, дезинфляционные риски».

В релизе 28 октября Банк России отмечает, что инфляция, впрочем, продолжает замедляться: в сентябре она составила 13,7% в годовом выражении после 14,3% в августе, а по оценке на 21 октября, опустилась до 12,9%. Однако месячный сезонно сглаженный темп прироста цен в сентябре увеличился, в частности «за счет разового повышения тарифов на рынках страхования и мобильной связи».

Изменится ли ставка до конца года

Ставка в 7,5%, утвержденная на октябрьском заседании, сохранится до 16 декабря, если ЦБ не будет проводить внеплановых заседаний (таких в 2022 году было три).

«Банк России сохранил нейтральный сигнал о будущих действиях», — констатирует главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Он ожидает, что и на следующем заседании ЦБ оставит ставку в 7,5% годовых. А в следующем году, по мере замедления инфляции, регулятор может возобновить цикл снижения ставки.

Произошедшие события углубят дефицит бюджета в 2023 году и приведут к перераспределению денег в пользу менее обеспеченной части населения, что является проинфляционным фактором, а поскольку монетарная политика работает с лагом во времени (обычно в два-три квартала), то ЦБ может перейти к повышению ставки уже на ближайших заседаниях, отмечал главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин. Но первое повышение ставки будет отложенным во времени, что поддержит экономику, полагал эксперт.

Аналитики Росбанка полагают, что к концу четвертого квартала 2022 года ключевая ставка останется на уровне 7,5%. А в первом квартале 2023-го они ожидают смягчения до 7,25%. Неизменность ключевой ставки до конца 2022 года прогнозирует и старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

Если в ближайшем будущем начнут реализовываться проинфляционные риски, то можно ожидать роста ставки, допускает в своем обзоре старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич. «Но консенсус в настоящее время складывается в пользу ожиданий сохранения достаточно низких темпов инфляции: финансовые рынки остаются стабильными, курс рубля — ниже уровня 2021 года, уровень ставок высок, а поведение населения и кредитных организаций — достаточно осторожное, что не будет способствовать быстрому росту спроса. Хороший урожай при ограниченных возможностях вывоза продукции будет способствовать стабильности либо низкому росту розничных цен на продовольственные товары после существенного всплеска в 2022 году», — рассуждает эксперт. В таких условиях от ЦБ можно ожидать дальнейшего умеренного снижения уровня ставок до 6-7% к концу 2023 года, полагает Петроневич.

Сам ЦБ пишет, что будет принимать решение «с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков». Такой же сигнал регулятор давал и в сентябре.