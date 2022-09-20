Bloomberg узнал о предложении ЕК ослабить санкции против российского угля

Еврокомиссия рассматривает введение поправок, которые позволят перевозить российский уголь для обеспечения энергетической безопасности в мире. Польша и страны Балтии выступают против и призывают не смягчать антироссийские санкции

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Еврокомиссия намерена обновить руководство по применению антироссийских санкций, добавив в документ положения, уточняющие ограничения в отношении российского угля, сообщает Bloomberg.

Агентство ссылается на документ, находящийся в стадии рассмотрения, в котором говорится, что ЕК предлагает разрешить перевозку некоторой продукции «с целью обеспечения продовольственной и энергетической безопасности во всем мире». По данным Bloomberg, речь идет о российском угле и сопутствующих товарах. Ранее ЕК заявляла, что санкции ЕС запрещают европейским операторам транспортировать российский уголь и оказывать услуги по страхованию таких грузов.

«ЕС привержен тому, чтобы санкции не оказали ненадлежащего влияния на торговлю критически важными товарами с третьими странами», — заявил представитель ЕК Даниэль Ферри, добавив, что разъяснение относится в том числе к агропродовольственной продукции (включая химикаты, используемые для производства удобрений) и конкретным товарам первой необходимости.

По данным агентства, группа государств Евросоюза, в том числе Польша и страны Балтии, выступили против новых указаний Еврокомиссии. На встрече министров стран ЕС они раскритиковали документ и призвали отложить его публикацию до тех пор, пока вопрос не будет рассмотрен. Варшава, Рига, Таллин и Вильнюс считают, что предложенные в нем поправки смягчают санкционный режим против России.

В ответ на российскую военную операцию на Украине Евросоюз ввел несколько раундов жестких санкций против Москвы. В рамках пятого пакета Брюссель запретил покупку, импорт или транзитные перевозки российского угля и других твердых ископаемых видов топлива. Мера вступила в силу в августе, до этого стороны могли выполнять контракты, заключенные до 9 апреля. ЕС пояснил, что санкции также включают в себя запрет на страхование.

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Вскоре после этого источники Bloomberg сообщили, что из-за запрета ЕС на обслуживание транспортировки этого сырья приостановился российский экспорт угля не только в Европу, но и в другие страны, поставки в которые страховали европейские компании. Замглавы Минэнерго Сергей Мочальников подтвердил телеканалу РБК, что российские производители столкнулись с проблемами при экспорте из-за отказа европейских страховщиков работать с ними по всему миру.

Как передавали отраслевые агентства, после объявления эмбарго ЕС Россия перенаправила поставки угля в другие страны: одними из его крупнейших покупателей стали Индия и Турция. Например, по данным Kpler, в июне поставки в Индию выросли в 1,7 раза по сравнению с прошлым годом, до 1,16 млн т. Согласно информации внешнеторговой базы ООН Comtrade, в первый месяц лета импорт угля из России в Турцию вырос на 5% к июню 2021-го, до 1,73 млн т.

При этом Япония и Южная Корея отказались от закупок угля из России, рассказывала в начале сентября председатель совета директоров угледобывающей компании «Колмар» Анна Цивилева.