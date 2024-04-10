Что означает решение суда ЕС по санкциям против Фридмана и Авена

Суд Евросоюза решил отменить первоначально введенные санкции против Михаила Фридмана и Петра Авена. Но бизнесмены все еще остаются под ограничениями ЕС. Юристы по-разному оценивают перспективы снятия с них санкций

Михаил Фридман и Пётр Авен (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Европейский суд в Люксембурге счел, что представленные Советом Евросоюза доказательства аргументов, по которым основатели «Альфа-Групп» Петр Авен и Михаил Фридман в 2022 году попали под санкции, недостаточны для внесения в санкционные списки обоих бизнесменов и сохранения их там. Это следует из опубликованных решений суда. Исходя из этого, суд принял решение об исключении банкиров из санкционных списков, куда они были внесены на основании поддержки ими политики властей, направленной на подрыв суверенитета Украины, а также на основании получения ими выгоды от лиц, причастных к «дестабилизации Украины».

Но в марте 2023 года Совет ЕС указал новые основания для включения Авена и Фридмана в санкционные списки. По ним банкиры являются «ведущими предпринимателями», которые участвуют в секторах экономики, дающих существенный доход правительству России. Бизнесмены их тоже оспаривают, но решение по этому делу, выделенному в отдельное производство, пока не принято. Таким образом, фактически Авен и Фридман остаются под санкциями ЕС, несмотря на текущий вердикт суда в Люксембурге.

«Мы удовлетворены этим решением», — отметил Фридман в комментарии РБК. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в решении европейского суда не стоит выискивать позитив либо политическую мотивацию.

Помимо Евросоюза в санкционные списки Фридмана и Авена включили Великобритания (в феврале 2022 года) и США (в августе 2023-го). Альфа-банк находится под ограничениями Великобритании, США и ЕС.

Чем руководствовался суд при принятии решения

Основной причиной отмены первоначальных санкций стало то, что ответчик — в данном случае Совет ЕС — не смог в достаточной степени доказать правомерность включения Авена и Фридмана в санкционный список. Как указано в решении суда, первоначально (в феврале 2022 года) санкции были введены на основании того, что банкиры:

установили тесные связи с администрацией президента Владимира Путина и получали поддержку от нее (такая формулировка содержится в решении ЕС по Фридману);

«участвовали в усилиях Кремля по отмене западных санкций, принятых в ответ на агрессивную политику России в отношении Украины» еще в 2014 году.

На основе этих аргументов Совет ЕС сделал вывод, что бизнесмены поддерживали политику властей, «подрывающую суверенитет Украины», или оказывали «материальную либо финансовую поддержку российским должностным лицам, причастным к дестабилизации Украины», или же получали от таких лиц какую-либо выгоду. Последствием ввода европейских санкций стала заморозка зарубежных счетов банкиров.

В своих заявлениях Авен и Фридман просили суд ЕС аннулировать акты, вводящие в их отношении санкции. По их мнению, Совет ЕС «не собрал достаточно конкретных, точных и последовательных данных, чтобы оправдать включение и сохранение» имен банкиров в санкционных списках. Также в заявлениях Авен и Фридман просили суд обязать Совет ЕС оплатить их судебные расходы.

В качестве доказательства оснований, подтверждающих связь бизнесменов с Кремлем, Совет ЕС представил отрывки из статей в российских и зарубежных СМИ, отрывок из отчета американского специального советника о расследовании вмешательства России в президентские выборы США 2016 года и открытое письмо против приглашения бизнесменов в штаб-квартиру Атлантического совета (признан нежелательной организацией) в Вашингтоне для участия в круглом столе 21 мая 2018 года. Также Совет ЕС отметил, что и Авен, и Фридман имеют связи с лицами, упомянутыми в санкционных списках.

Аргументируя свою позицию в суде, банкиры отметили, что приведенные данные «часто устарели, противоречивы, получены из анонимных, ненадежных источников и не являются результатом какого-либо анализа или перекрестной проверки», следует из решений суда. Также бизнесмены отмечали, что выводы Совета ЕС о поддержке политики, подрывающей целостность Украины, «запятнаны ошибками оценки». В ответ на это Совет ЕС указал, что банкиры «не занимали твердую позицию против войны в Украине и лишь в смешанной форме призывали к прекращению военных действий».

Проанализировав позиции сторон, суд ЕС пришел к выводу о несостоятельности аргументов, приведенных Советом ЕС для включения бизнесменов в санкционный список. По мнению суда, даже если приведенные доказательства позволяют установить близость Авена и Фридмана к Путину или его окружению, «они (аргументы. — РБК) не позволяют продемонстрировать, что заявитель поддерживал действия или политику, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», говорится в решении. Также суд приходит к выводу, что существенная роль бизнесменов в «Альфа-Групп» еще не позволяет сделать вывод о том, что они поддерживали действия или политику, которые угрожают территориальной целостности Украины, или предоставили материальную либо финансовую поддержку российским лицам, принимающим направленные на дестабилизацию Украины решения.

«Следует прийти к выводу, что ни одна из причин, фигурирующих в первоначальных актах, не обоснована с точки зрения требуемого правового стандарта и что включение имени заявителя в оспариваемые списки, следовательно, не было оправданным», — говорится как в решении по заявлению Авена, так и в решении по заявлению Фридмана. Также суд предписал Совету ЕС «нести собственные [судебные] расходы» и расходы обоих банкиров.

Что означает решение суда о снятии санкций

Здесь сработала статья 296 части 2 Договора о функционировании ЕС, объясняет партнер практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Сергей Гландин. Из нее следует, что бремя доказывания правомерности включения и поддержания человека в санкционном списке лежит на ответчике, то есть на Совете ЕС, истец при этом не должен доказывать обратное. 80% успешных решений по таким делам связано с этими основаниями, «когда просто Совет ЕС не может надлежащим образом обосновать, как человек соответствует тому критерию введения санкций, на основании которого он туда попал», говорит юрист.

Как следует из решения, Совету ЕС не удалось доказать ни причастность акционеров Альфа-банка к ситуации на Украине, ни их поддержку государственных лиц, ни получение выгоды от косвенных связей с Путиным, перечисляет юрист юридической фирмы «Томашевская и партнеры» Валерия Зиброва. «Важным является замечание суда о том, что факт наличия каких-либо связей с президентом России сам по себе не может служить аргументом для введения санкций. Для внесения в санкционный список Совету ЕС необходимо доказать именно тот факт, что подсанкционное лицо как-либо активно поддерживало происходящие события», — обращает она внимание.

Вместе с тем текущее решение суда ЕС об исключении из санкционных списков Авена и Фридмана не означает фактического снятия санкций с обоих банкиров, подчеркивают опрошенные РБК юристы.

Нельзя попросить суд ЕС снять санкции или наложить запрет на введение их в будущем, отмечает Гландин. В случае с Авеном и Фридманом речь идет об отмене трех пакетов ограничительных мер ЕС, продолжает эксперт: «Первый — это 28 февраля 2022 года, это так называемое первичное включение в санкционный список обоих фигурантов. Второе — это середина марта 2022 года, первое продление на полгода. А также второе продление от середины сентября 2022 года, которое действовало до середины марта 2023 года».

Решение о продлении ограничений, принятое в отношении банкиров в марте 2023 года уже по другим основаниям, продолжает действовать, что сохраняет действие санкций в отношении Авена и Фридмана.

Чтобы снять санкции с банкиров, должен собраться Совет ЕС и поставить на повестку дня вопрос об исключении их из списка в связи с вынесением судом ЕС решения о необоснованности их включения, говорит Гландин. Но за такое решение по правилу 31 статьи Договора о Европейском союзе должны проголосовать все 27 стран-членов, чего ждать не стоит, скептичен юрист.

До тех пор пока Авен и Фридман не оспорят добавленное 15 марта 2023 года основание о том, что они являются «ведущими предпринимателями, участвующими в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода правительству Российской Федерации», у Совета ЕС нет обязанности пересматривать нахождение обоих банкиров в санкционном списке, добавляет юрист адвокатского бюро NSP Глеб Бойко. «Хотя теоретически Совет ЕС может исключить Авена и Фридмана в одностороннем порядке», — не исключает эксперт.

Были случаи, когда подобные разбирательства заканчивались фактическим снятием санкций, напоминает Гландин. Первый — это кейс экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. 26 октября 2022 года суд ЕС постановил снять с него санкции, но фактическое решение об исключении из санкционных списков было принято только в начале февраля следующего года, говорит юрист. Второй случай — это кейс бывшего главы Ozon Александра Шульгина, продолжает эксперт: 6 сентября 2023 года суд постановил снять с него санкции, а через неделю Совет ЕС вывел бизнесмена из-под ограничений.