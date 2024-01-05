Холдинг Фридмана и Авена потребовал от Украины $1 млрд

Фонд Фридмана обвинил Украину в национализации бывшего «Альфа-банка Украина» путем «корпоративного рейдерства и военной спекуляции». Банк национализировали прошлым летом, до этого Фридман не возражал против национализации

Офис «Альфа-Банка» в Киеве, Украина, 2017 г. (Фото: РИА Новости)

Зарегистрированный в Люксембурге холдинг ABH, среди миноритарных акционеров которого — российские бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен, подал иск в Международный центр по разрешению инвестиционных споров (ICSID) против Украины более чем на $1 млрд из-за национализации Sense Bank (бывший «Альфа-банк Украина»). Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

Основой иска является договор между правительством Украины и Бельго-Люксембургским экономическим союзом о взаимном привлечении и защите инвестиций. Иск подробно описывает «растущую серию произвольных, непропорциональных, необоснованных и дискриминационных шагов Украины, которые привели к экспроприации банка путем принудительной национализации».

«Сочетая методы корпоративного рейдерства и военной спекуляции, украинские власти незаконно отобрали банк у его законных владельцев, бенефициаров и акционеров, включая UniCredit Bank и The Mark Foundation for Cancer Research», — считают в ABH.

Холдинг задался вопросом, будут ли страны Запада, опирающиеся на соблюдение норм международного права, мешать правосудию в интересах «действующего, но коррумпированного режима — или они позволят международному правосудию восторжествовать?», а также будет ли нанесен ущерб верховенству закона «в атмосфере политического безумия». ABH пообещал фиксировать все случаи «черного пиара со стороны Украины» для противодействия иску.

«Крайне важно, чтобы все государства соблюдали верховенство права; оно не может быть без труда приостановлено в военное время. Напротив, именно в такие периоды государства подвергаются проверке на предмет того, соблюдают ли они международное верховенство права или нарушают его», — считают в ABH.

Банк Sense был национализирован на Украине летом 2023-го. Государство в лице Минфина приобрело банк за 1 гривну. В НБУ поводом для национализации банка назвали связь Фридмана и Авена с Россией, а также действующие против них персональные санкции.

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По данным властей Украины, «владельцами прямого участия» в Sense Bank являются люксембургская ABH Holdings SA и кипрская ABH Ukraine Limited. Против них в начале июля президент страны Владимир Зеленский ввел санкции — они подразумевают блокировку активов и невозможность вывода средств. «Владельцами опосредованного участия» НБУ называет Фридмана, Авена и российского предпринимателя Андрея Косогова. По состоянию на лето 2022 года они, по данным Sense Bank, опосредованно являлись крупнейшими акционерами: Косогову принадлежало 40,9%, Фридману — 32,8%, Авену — 12,4%.

Осенью 2022-го Фридман предлагал бесплатно отдать банк правительству Украины либо докапитализировать его на $1 млрд. «Если правительство или Национальный банк склонится к решению, что «Альфа-банк Украина» должен контролироваться государством или другим акционером, мы готовы безвозмездно передать акции банка», — сообщал Фридман. Он заверял, что если будет принято решение о национализации «Альфа-банка Украина», то «процесс передачи банка новому владельцу пройдет максимально комфортно».

В октябре 2023 года Фридман уехал из Великобритании в Израиль, сообщали источники РБК. В «Альфа-групп» тогда подтвердили информацию и уточнили, что на тот момент Фридман находился в Москве и «теперь планирует посещать Россию регулярно».