Суд ЕС постановил снять санкции с Петра Авена и Михаила Фридмана

Михаил Фридман (слева) и Петр Авен (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Европейский суд в Люксембурге удовлетворил иск Петра Авена и Михаила Фридмана, которые просили снять с них санкции Евросоюза. Соответствующий документ опубликован на сайте суда.

Из него следует, что Авен (гражданин России и Латвии) и Фридман (гражданин России и Израиля), будучи основными акционерами Альфа-групп, были включены в санкционные списки по решению Совета ЕС. Он счел их связанными с подсанкционными лицами, а также с президентом России Владимиром Путиным.

На суде россияне настаивали, что доказательства, предоставленные Советом ЕС, являются ненадежными и не заслуживают доверия. Суд ЕС их ходатайства удовлетворил.

«В данном случае степень близости между Петром Авеном и Михаилом Фридманом и Владимиром Путиным или его окружением не свидетельствует о том, что они поддерживали действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, или что они оказывали материальную или финансовую поддержку лицам, ответственным за аннексию Крыма или дестабилизацию Украины», — говорится в решении.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Осенью 2022-го к стране также по результатам референдумов присоединились республики Донбасса, Запорожская и Херсонская области. Украина и западные страны итоги голосования не признают и считают регионы аннексированными.

РБК направил запрос в Альфа-банк.

Авен и Фридман попали под санкции ЕС в конце февраля 2022 года. В публикации в официальном журнале ЕС о санкциях утверждалось, что Авен «извлекал выгоду из своих связей во власти», а Фридману «удалось наладить прочные связи с администрацией Владимира Путина». Ограничительные меры предусматривают заморозку активов в ЕС и запрет на въезд. Спустя несколько месяцев бизнесмены подали иски в суд ЕС против Совета ЕС.

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