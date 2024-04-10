Фридман отреагировал на решение суда ЕС снять с него санкции

Фридман и Авен попали под санкции в 2022 году. Суд ЕС счел ограничительные меры, действовавшие с февраля 2022-го по март 2023 года, необоснованными

Михаил Фридман (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман прокомментировал РБК, что удовлетворен решением суда ЕС о снятии с него санкций. «Мы удовлетворены этим решением», — сказал бизнесмен.

10 апреля суд ЕС отменил первоначальные акты, которые вводили санкции против Петра Авена и Фридмана, тем самым аннулировав ограничительные меры, действовавшие с февраля 2022-го по март 2023 года.

Петр Авен и Михаил Фридман (Forbes оценивает их состояния в $4,3 млрд и $13,1 млрд соответственно) попали под санкции Евросоюза сразу после начала военной операции на Украине, в феврале 2022 года. В официальном журнале ЕС утверждалось, что Авен «извлекал выгоду из своих связей во власти», а Фридману «удалось наладить прочные связи с администрацией [президента России] Владимира Путина».

Санкции предусматривают заморозку активов в ЕС и запрет на въезд.

В мае 2022 года бизнесмены подали иски против Совета ЕС, который ввел против них ограничительные меры. Они назвали решение Евросоюза необоснованным и способным нанести неоправданный ущерб сотрудникам, клиентам, партнерам и бизнесу.

В марте ЕС снял санкции с основателя «Яндекса» Аркадия Воложа и бывшего вице-президента АФК «Система» Сергея Мндоянца, а осенью прошлого года не стал продлевать ограничительные меры в отношении гендиректора онлайн-ретейлера Ozon Александра Шульгина, владельца группы ЕСН Григория Березкина и предпринимателя, бывшего члена Совета Федерации Фархада Ахмедова.

Власти России считают санкции западных стран незаконными и нелегитимными. В Кремле заявляли, что Москва не понимает ни логику введения ограничительных мер, ни логику их снятия.