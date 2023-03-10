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Альфа-банк подтвердил подготовку сделки по продаже долей Фридмана и Авена

Альфа-банк подтвердил подготовку сделки по продаже долей Михаила Фридмана и Петра Авена
Сделка по продаже долей Михаила Фридмана и Петра Авена в Альфа-банке действительно готовится, подтвердили в банке. Там рассчитывают, что она не потребует одобрения зарубежных регуляторов
Альфа-банк RU000A0JXRV7 ₽1 015,58 -0,05% Купить
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

В Альфа-банке готовится смена контролирующих акционеров, и она может не потребовать дополнительного согласования иностранных регуляторов, сообщил РБК представитель кредитной организации. Он подтвердил, что основатели банка Михаил Фридман и Петр Авен обсуждают продажу своих долей другому бенефициару — Андрею Косогову. Об этом накануне сообщила газета The Financial Times со ссылкой на источники.

«Насколько нам известно, такая сделка действительно прорабатывается. Говорить о ее завершении рано — сторонам необходимо пройти ряд корпоративных и юридических процедур», — сказал представитель Альфа-банка.

Сейчас Фридман и Авен владеют 32,9 и 12,4% акций соответственно в люксембургской ABH Holdings S.A., контролирующей Альфа-банк. Пакет Косогова в этой структуре уже составляет 40,96%, бизнесмен увеличил его год назад, добавив к своей доле акции, принадлежавшие Герману Хану (27,97%) и Алексею Кузьмичеву (16,32%). На 3 августа 2021 года люксембургская ABH Holdings S.A. контролировала Альфа-банк через две структуры — кипрскую ABH Financial Limited и российскую «АБ Холдинг», следует из ранее опубликованного списка бенефициаров кредитной организации на сайте ЦБ (сейчас удален). Продажа долей Фридмана и Авена поможет «скорейшему переходу банка в зону российской юрисдикции», говорит РБК источник, близкий к сделке.

Как писала FT, сделка по продаже Альфа-банка потребует согласования регуляторов — Банка России и, возможно, органов США и ЕС, отвечающих за санкционную политику. Дополнительных разрешений для сделки может не потребоваться, полагают в Альфа-банке.

«Ни Андрей Косогов, ни продавец не находятся под санкциями, поэтому есть вероятность того, что одобрение сделки со стороны зарубежных регуляторов не потребуется. Так или иначе, сделка будет осуществлена в полном соответствии со всеми применимыми законами», — сказал представитель кредитной организации. Он добавил, что главным результатом сделки будет то, что «основным владельцем банка станет российский гражданин и один из основателей «Альфа-Групп» Андрей Косогов.

По данным FT, стоимость порядка 45% акций Альфа-банка, принадлежащих Фридману и Авену, может составить 178 млрд руб. ($2,3 млрд). При этом до начала российской спецоперации на Украине балансовая стоимость кредитной организации достигала $10,6 млрд, указывало издание. Если опираться на эти оценки, то пакеты Фридмана и Авена с начала кризиса подешевели более чем в два раза.

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FT также указывала, что Фридман и Авен путем продажи долей стремятся освободиться от западных санкций. Они «хотят сделать все возможное, чтобы избавиться от своих российских активов и добиться снятия санкций», сказал один из собеседников издания. Бизнесмены в конце февраля 2022 года попали под ограничения Евросоюза, а в марте — под санкции Великобритании, где оба проживают.

Сам Альфа-банк попал как под британские, так и под американские блокирующие санкции, а в феврале 2023 года — и под европейские. Как следует из публикаций, FT, Bloomberg и бывшего главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова (признан иноагентом), руководству Евросоюза было направлено несколько писем с просьбами снять санкции с Фридмана — их подписывали, в частности, главред «Новой газеты» и лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов, оппозиционер Илья Яшин (признан иноагентом), оппозиционер Леонид Волков (признан иноагентом), журналист Леонид Парфенов, основатель телеканала «Дождь» (внесен в России в реестр СМИ-иноагентов) Наталья Синдеева (признана иноагентом) и другие.

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Антон Фейнберг Антон Фейнберг
Банки Альфа-Банк Михаил Фридман Петр Авен сделки M&A Андрей Косогов
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