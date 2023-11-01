Авен назвал ошибкой миллиардные инвестиции на Западе

Авен и Фридман посчитали ошибочными вложения в западные страны, после начала конфликта на Украине против них ввели жесткие санкции и заблокировали активы. Фридман пожаловался, что его выдавили из Англии

Петр Авен (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Инвестиции в западные страны были ошибкой, заявил совладелец Альфа-банка Петр Авен (состояние — $4,2 млрд, по оценке Forbes), пишет Bloomberg.

Такую оценку он дал во время трехчасового допроса в аэропорту Лондона в июле 2022 года, во время отъезда из Великобритании в Прибалтику. Во время беседы полицейские спросили его, почему он вместе с партнерами «инвестировал миллиарды» на Западе и зарегистрировал головной офис в Великобритании. «По ошибке!» — ответил Авен, рассказал он сам Bloomberg.

Авен выразил недоумение, за что против него введены санкции. Он сказал, что западные политики и бизнесмены виноваты в нынешней ситуации «не меньше, чем так называемые российские олигархи».

Авен получил гражданство Латвии в 2016 году (его дедушка был латышом), но до 2022 года жил в Великобритании. Великобритания ввела санкции против Авена еще прошлой весной. Лондон тогда называл предпринимателя «известным российским бизнесменом и прокремлевским олигархом». США ввели против него меры в августе. Санкции Брюсселя Авен оспаривал в суде. Российские власти называют ограничительные меры против бизнесменов «бандитизмом».

Власти Латвии сочли американские санкции против Авена сигналом для компетентных ведомств для проверки обоснованности получения им гражданства Латвии. Источник Forbes, близкий к Авену, говорил, что история с проверкой продолжается «довольно давно» и предприниматель не видит никаких рисков лишения его паспорта Латвии.

Ошибкой свои решения назвал и его партнер по бизнесу Михаил Фридман, который осенью уехал из Великобритании в Израиль из-за санкций, а после начала там войны перебрался в Москву. Он заявил: «Мне не дали выбора, меня выдавили. Сегодня тот факт, что мы вложили деньги в Англию, выглядит колоссальной ошибкой». Фридман отметил, что хочет вернутся в Израиль, когда война там закончится. Его защита настаивала, что из-за санкций жизнь Фридмана разрушена.