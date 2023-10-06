На Украине арестовали активы совладельцев Альфа-банка
Суд на Украине арестовал все активы российских бизнесменов Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова в стране более чем на 17 млрд грн (свыше $464 млн), сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
В ведомстве обвиняют бизнесменов в «причастности к «схемам масштабного финансирования» военных действий на Украине.Речь идет о 20 компаниях и финансово-кредитных организаций, в которых являются конечными бенефициарами или которыми владеют через подконтрольные офшорные фирмы, утверждают в СБУ. Среди арестованных активов — финансовые и страховые компании, мобильные операторы, а также заводы минеральных вод.
«Арест этого имущества не позволит российским собственникам «переписать» его на подставных лиц во избежание дальнейшей передачи активов в доход Украины», — говорится в сообщении СБУ.
В сентябре СБУ заочно сообщила о подозрении Фридману по ч. 3 ст. 110-2 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины по предварительному сговору группой лиц).
Фридман, родившийся во Львове, вскоре после начала военных действий назвал их трагедией как для украинского, так и для российского народов. Весной 2022 года он попал под санкции ЕС, Великобритании и Канады. Вместе с акционерами «Альфа-Групп» Авеном, Алексеем Кузьмичевым и Германом Ханом, которые также оказались под ограничениями, они покинули посты в руководстве Альфа-банка и LetterOne. Фридман и Авен планируют избавиться от своих долей в банке. Их доли (32,9 и 12,4% акций соответственно в люксембургской ABH Holdings S.A., контролирующей Альфа-банк через еще две структуры — кипрскую ABH Financial Limited и российскую «АБ Холдинг») могут перейти другому акционеру, Андрею Косогову.
В структуру ABH Holdings S.A. до июля этого года входил украинский Sense Bank (бывший «Альфа-банк Украина»): власти страны национализировали кредитную организацию из-за санкций против ABH Holdings S.A. и его акционеров.
Российский Альфа-банк находится под блокирующими санкциями США, Евросоюза, Великобритании и ряда других западных стран.