На Украине арестовали активы совладельцев Альфа-банка

Речь идет об активах российских бизнесменов Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова более чем на 17 млрд грн (свыше $464 млн)

Михаил Фридман и Петр Авен (Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»)

Суд на Украине арестовал все активы российских бизнесменов Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова в стране более чем на 17 млрд грн (свыше $464 млн), сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

В ведомстве обвиняют бизнесменов в «причастности к «схемам масштабного финансирования» военных действий на Украине.Речь идет о 20 компаниях и финансово-кредитных организаций, в которых являются конечными бенефициарами или которыми владеют через подконтрольные офшорные фирмы, утверждают в СБУ. Среди арестованных активов — финансовые и страховые компании, мобильные операторы, а также заводы минеральных вод.

«Арест этого имущества не позволит российским собственникам «переписать» его на подставных лиц во избежание дальнейшей передачи активов в доход Украины», — говорится в сообщении СБУ.

В сентябре СБУ заочно сообщила о подозрении Фридману по ч. 3 ст. 110-2 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины по предварительному сговору группой лиц).