Венедиктов назвал авторов просьбы снять санкции с Фридмана

Среди подписантов за выведение руководителей «Альфа-Групп» из-под санкций ЕС значатся журналист Леонид Парфенов, признанные иноагентами Сергей Пархоменко, Наталья Синдеева и Евгений Чичваркин

Алексей Венедиктов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом) опубликовал список подписантов за выведение руководителей «Альфа-Групп» из-под европейских санкций.

Документ был написан на имя главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйден и главы евродипломатии Жозепа Борреля. Авторы обращения считают, что «Альфа-Групп» представляет из себя «уникальный пример» частного бизнеса в России, построенного с нуля, а в российских бизнес-кругах всегда считали компанию «самой прозападной бизнес-структурой». Также они указывают, что основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман известен либеральными взглядами и был другом Бориса Немцова, убитого в 2015-м. Кроме того, Фридман никогда не встречался с президентом России Владимиром Путиным один на один, у него нет госнаград, он родился и вырос на Украине.

Они считают, что снятие санкций будет примером объективного индивидуального подхода к ограничениям, а также создаст «конструктивную мотивацию» для всех бизнесменов в России.

Среди подписантов значатся:

оппозиционер Леонид Волков (признан иноагентом);

основатель телеканала «Дождь» (внесен в России в реестр СМИ-иноагентов) Наталья Синдеева (признана иноагентом);

сооснователь телеканала «Дождь» Вера Кричевская;

публицист, писатель Альфред Кох;

оппозиционер Леонид Гозман (внесен в реестр СМИ-иноагентов);

журналист Сергей Пархоменко (внесен в реестр СМИ-иноагентов);

журналист Леонид Парфенов;

бизнесмен Евгений Чичваркин (внесен в реестр СМИ-иноагентов);

публицист, экономист Владислав Иноземцев.

«Я не автор письма. Я воришка, укравший его. Но судя по порядку подписей мы видим Волкова. Решение теперь, как я понимаю за судом, а не за Еврокомиссией, хотя она может может снять санкции. Оценить результаты пока не могу, но считаю персональные санкции, принятые вне состязательном порядке, неправильными», — сообщил РБК Алексей Венедиктов.

Весной 2022 года, после начала военных действий на Украине, Михаил Фридман вместе с другими крупнейшими акционерами «Альфа-Групп» Петром Авеном, Алексеем Кузьмичевым и Германом Ханом попал под санкции ЕС и Великобритании.

В публикации в официальном журнале ЕС о санкциях утверждалось, что Авен «извлекал выгоду из своих связей во власти», а Фридману «удалось наладить прочные связи с администрацией [президента России] Владимира Путина». Санкции предусматривают заморозку активов в ЕС и запрет на въезд.

Позднее Авен и Фридман подали иски в Европейский суд в Люксембурге против решения Совета ЕС. Они назвали решение ЕС необоснованным и способным нанести неоправданный ущерб сотрудникам, клиентам, партнерам и бизнесу.

Оба бизнесмена жаловались, что из-за санкций им пришлось отказаться от многих привычных вещей. Фридман сравнил жизнь под санкциями с домашним арестом, а Авен признался, что не знает, как теперь выживать.

В сентябре прошлого года The Wall Street Journal писала, что Фридман предложил перевести $1 млрд украинскому Альфа-банку. По данным издания, таким образом миллиардер рассчитывал убедить Великобританию снять с него санкции. Однако сам Фридман отрицал, что предлагал Украине «услугу за услугу».