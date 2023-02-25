ЕС в десятом пакете ввел санкции против «Тинькофф-банка», Альфа-банка и Росбанка

ЕС ввел санкции против «Тинькофф», Альфа-банка, Росбанка и ФНБ

Под новые санкции ЕС попали «Тинькофф-банк», Альфа-банк и Росбанк, ОНФ и ФНБ, РНПК, МИА «Россия сегодня» и медиагруппа «Патриот», связанная с Пригожиным

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Евросоюз опубликовал десятый пакет санкций против России, который приурочен к годовщине начала спецоперации на Украине.

Под ограничения попали 34 организации, в том числе:

«Тинькофф-банк»;

Альфа-банк;

Росбанк;

Общероссийский народный фронт (ОНФ);

Фонд национального благосостояния (ФНБ);

Российская национальная перестраховочная компания (РНПК - «дочка» Центробанка, созданная для перестрахования российского бизнеса, который из-за санкций испытывает сложности с размещением рисков на международных рынках);

МИА «Россия сегодня» («РИА Новости», Sputnik и др. медиа)

медиагруппа «Патриот» («РИА ФАН», «Невские новости» и др., глава попечительского совета — основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин)

«Атомфлот»;

автомобилестроительная "Группа ГАЗ";

научно-производственное объединение «Аврора»;

аккумуляторная компания «Ригель»;

конструкторское бюро «Аметист»;

Дубнинский машиностроительный завод им. Н. П. Федорова;

концерн «Электроприбор»;

МЧС и Автодор ДНР и т. д.

Указанные банки попали под санкции, поскольку являются системнообразующими кредитными организациями и «участвуют в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник доходов правительству» России, говорится в документе. Относительно «Тинькофф» также отмечается, что банк реализует с правительством программы содействия предпринимательству и поддерживает своих клиентов «в свете военной мобилизации».

«Тинькофф» в телеграм-канале сообщил, что подготовился к введению против него санкций и клиенты смогут пользоваться услугами банка «в обычном режиме вне зависимости от внешних обстоятельств».

В «Альфа-банке» РБК также сообщили, что новые санкции не повлияют на «привычную работу» организации. «Картами Visa, Mastercard и Мир в России можно платить без ограничений, переводы внутри страны проходят моментально, приложение и Альфа-Онлайн работают быстро и надежно», — заявили в банке.

Росбанк в комментарии для РБК также исключил «существенное влияние» санкций на свою работу. Он продолжит работать «в стандартном режиме» и проводить рублевые операции, условия обслуживания и тарифы также останутся прежними.