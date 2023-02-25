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ЕС ввел санкции против «Тинькофф», Альфа-банка, Росбанка и ФНБ

ЕС в десятом пакете ввел санкции против «Тинькофф-банка», Альфа-банка и Росбанка
Под новые санкции ЕС попали «Тинькофф-банк», Альфа-банк и Росбанк, ОНФ и ФНБ, РНПК, МИА «Россия сегодня» и медиагруппа «Патриот», связанная с Пригожиным
Тинькофф Банк TCS $34,75 +4,48% Купить
Альфа-банк RU000A0JXRV7 ₽1 007,84 -0,43% Купить
Росбанк ROSB ₽110 -0,9% Купить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Евросоюз опубликовал десятый пакет санкций против России, который приурочен к годовщине начала спецоперации на Украине.

Под ограничения попали 34 организации, в том числе:

  • «Тинькофф-банк»;
  • Альфа-банк;
  • Росбанк;
  • Общероссийский народный фронт (ОНФ);
  • Фонд национального благосостояния (ФНБ);
  • Российская национальная перестраховочная компания (РНПК - «дочка» Центробанка, созданная для перестрахования российского бизнеса, который из-за санкций испытывает сложности с размещением рисков на международных рынках);
  • МИА «Россия сегодня» («РИА Новости», Sputnik и др. медиа)
  • медиагруппа «Патриот» («РИА ФАН», «Невские новости» и др., глава попечительского совета — основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин)
  • «Атомфлот»;
  • автомобилестроительная "Группа ГАЗ";
  • научно-производственное объединение «Аврора»;
  • аккумуляторная компания «Ригель»;
  • конструкторское бюро «Аметист»;
  • Дубнинский машиностроительный завод им. Н. П. Федорова;
  • концерн «Электроприбор»;
  • МЧС и Автодор ДНР и т. д.

Указанные банки попали под санкции, поскольку являются системнообразующими кредитными организациями и «участвуют в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник доходов правительству» России, говорится в документе. Относительно «Тинькофф» также отмечается, что банк реализует с правительством программы содействия предпринимательству и поддерживает своих клиентов «в свете военной мобилизации».

«Тинькофф» в телеграм-канале сообщил, что подготовился к введению против него санкций и клиенты смогут пользоваться услугами банка «в обычном режиме вне зависимости от внешних обстоятельств».

В «Альфа-банке» РБК также сообщили, что новые санкции не повлияют на «привычную работу» организации. «Картами Visa, Mastercard и Мир в России можно платить без ограничений, переводы внутри страны проходят моментально, приложение и Альфа-Онлайн работают быстро и надежно», — заявили в банке.

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Росбанк в комментарии для РБК также исключил «существенное влияние» санкций на свою работу. Он продолжит работать «в стандартном режиме» и проводить рублевые операции, условия обслуживания и тарифы также останутся прежними.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Евгения Чернышова Евгения Чернышова
санкции «Тинькофф банк» Альфа Банк "Росбанк"
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