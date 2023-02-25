ЕС ввел санкции против «Тинькофф», Альфа-банка, Росбанка и ФНБ
Евросоюз опубликовал десятый пакет санкций против России, который приурочен к годовщине начала спецоперации на Украине.
Под ограничения попали 34 организации, в том числе:
- «Тинькофф-банк»;
- Альфа-банк;
- Росбанк;
- Общероссийский народный фронт (ОНФ);
- Фонд национального благосостояния (ФНБ);
- Российская национальная перестраховочная компания (РНПК - «дочка» Центробанка, созданная для перестрахования российского бизнеса, который из-за санкций испытывает сложности с размещением рисков на международных рынках);
- МИА «Россия сегодня» («РИА Новости», Sputnik и др. медиа)
- медиагруппа «Патриот» («РИА ФАН», «Невские новости» и др., глава попечительского совета — основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин)
- «Атомфлот»;
- автомобилестроительная "Группа ГАЗ";
- научно-производственное объединение «Аврора»;
- аккумуляторная компания «Ригель»;
- конструкторское бюро «Аметист»;
- Дубнинский машиностроительный завод им. Н. П. Федорова;
- концерн «Электроприбор»;
- МЧС и Автодор ДНР и т. д.
Указанные банки попали под санкции, поскольку являются системнообразующими кредитными организациями и «участвуют в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник доходов правительству» России, говорится в документе. Относительно «Тинькофф» также отмечается, что банк реализует с правительством программы содействия предпринимательству и поддерживает своих клиентов «в свете военной мобилизации».
«Тинькофф» в телеграм-канале сообщил, что подготовился к введению против него санкций и клиенты смогут пользоваться услугами банка «в обычном режиме вне зависимости от внешних обстоятельств».
В «Альфа-банке» РБК также сообщили, что новые санкции не повлияют на «привычную работу» организации. «Картами Visa, Mastercard и Мир в России можно платить без ограничений, переводы внутри страны проходят моментально, приложение и Альфа-Онлайн работают быстро и надежно», — заявили в банке.
Росбанк в комментарии для РБК также исключил «существенное влияние» санкций на свою работу. Он продолжит работать «в стандартном режиме» и проводить рублевые операции, условия обслуживания и тарифы также останутся прежними.