Альфа-Банк, «Тинькофф» и Росбанк отреагировали на санкции ЕС

«Тинькофф-банк», Альфа-банк и Росбанк, которые попали под 10-пакет санкций, не нашли в этом риска для своих клиентов. В кредитных организациях заверили, что подготовились к такому сценарию

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Введенные Евросоюзом санкции против «Тинькофф-банка» не повлияют на обслуживание 26 млн клиентов, сообщил банк в своем телеграм-канале.

«Мы хорошо подготовились к такому сценарию. Наша команда много месяцев работала над тем, чтобы вы могли пользоваться сервисами Тинькофф в обычном режиме вне зависимости от внешних обстоятельств», — говорится в сообщении. В банке также заявили, что сейчас анализируют санкционное решение, после чего подробнее расскажут клиентам о его последствиях.

В Альфа-Банке также заявили, что введенные санкции не повлияют на работу банка. «Переводы в евро в Альфа-Банке отключили еще весной прошлого года. Картами Visa, Mastercard и Мир в России можно платить без ограничений, переводы внутри страны проходят моментально, приложение и Альфа-Онлайн работают быстро и надежно», — отметили в банке.

Росбанк в своем комментарии также отметил, что ограничения не окажут существенного влияния на его работу. «Банк продолжает работать в стандартном режиме, производить все операции в рублях как дистанционно, так и в широкой сети офисов. Все условия обслуживания и тарифы по продуктам сохраняются», — говорится в его сообщении.

Евросоюз 25 февраля опубликовал десятый пакет санкций против России, который приурочен к годовщине начала спецоперации на Украине. Под ограничения попали 87 физических лиц и 34 организации, в том числе, «Тинькофф-банк», Альфа-банк и Росбанк.

О том, что в новый пакет санкций ЕС планируют включить четыре российских банка, в том числе Альфа-банк, сообщало Politico со ссылкой источники среди чиновников и дипломатов ЕС 13 февраля. Через два дня Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что Еврокомиссия предложила странам Евросоюза исключить еще четыре российских банка, в том числе Альфа-банк, Тинькофф Банк и Росбанк, из глобальной системы обмена сообщениями SWIFT.



Запад начал вводить санкции против России после начала военной операции на Украине. Под ограничения, в том числе, попал российский Центробанк, от SWIFT были отключены Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк и другие банки. «Тинькофф-банк», Альфа-банк и Росбанк под санкции ЕС до этого не попадали.

Российские власти критикуют введение санкций нарушением международных норм. Президент Владимир Путин заявлял, что «воровство чужих активов» приведет только к проблемам для тех, кто это делает.