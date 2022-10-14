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Война санкций ,  

Фридман заявил о готовности бесплатно отдать украинский Альфа-банк Киеву

Однако лучшим выходом, считает Фридман, было позволить акционерам докапитализировать банк на $1 млрд за счет замороженных из-за санкций средств
Киев, Украина
Киев, Украина (Фото: РИА Новости)

Совладелец Альфа-банка Украина Михаил Фридман в письме главе Нацбанка Украины (НБУ) Андрею Пышному заявил, что собственники готовы безвозмездно отдать акции банка государству или другому акционеру, сообщает «Интерфакс-Украина».

Фридман предложил также еще один выход — акционеры Альфа-банка Украина докапитализируют его на $1 млрд.

«По нашему мнению, частные инвестиции — это самый лучший вариант. <...> В то же время, если правительство или Национальный банк склонится к решению, что Альфа-Банк Украина должна контролироваться государством или другим акционером, мы готовы безвозмездно передать акции банка», — говорится в документе, копия которого есть в распоряжении агентства «Интерфакс-Украина». Банк подтвердил отправку письма.

Фридман обосновал свое обращение к властям скоординированной медиаатакой против банка и заявлениями в прессе по поводу его будущего, которые вызывают беспокойство клиентов.

В то же время он уточнил, что в октябре в Брюсселе запланированы встречи представителей банка с регуляторными органами ЕС относительно возможности практической реализации докапитализации на $1 млрд за счет замороженных санкциями средств.

«Мы считаем, что в этой ситуации — это абсолютно правильное, лояльное, ответственное поведение в отношении банка, клиентов и страны с учетом инвестиций, необходимых для восстановления инфраструктуры Украины. Необходимость докапитализации неизбежно предстанет перед всей банковской системой. Вопрос за чей счет это будет сделано — частных инвесторов или государства», — отметил Фридман.

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«Отдельно отмечу, что мы никогда не отождествляли инвестиции в капитал банка со снятием персональных санкций. Нам очень жаль, что в Украине информация была извращена», — говорится в письме Фридмана.

«Я считаю, что мы достигли результатов, которыми можно гордиться, построив один из лучших банков в стране. Если у нас будет возможность инвестировать в банк и восстановления Украины — мы подтверждаем свою готовность, в случае же принятия решения о национализации Альфа-Банка Украина, хотел бы заверить вас, что процесс передачи банка новому владельцу пройдет максимально комфортно», — отметил он.

Весной, после начала военных действий на Украине, Фридман вместе с другими крупнейшими акционерами «Альфа-Групп» Петром Авеном, Алексеем Кузьмичевым и Германом Ханом попал под санкции ЕС и Великобритании. После этого они покинули посты в руководстве Альфа-банка и LetterOne. Фридман 27 февраля заявил, что «нынешний конфликт — это трагедия для обоих народов», однако все равно столкнулся с ограничениями.

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Михаил Фридман «Альфа-Групп» Украина
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