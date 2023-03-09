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FT узнала о планах Фридмана и Авена продать доли в Альфа-банке

FT узнала о планах Фридмана и Авена продать доли в Альфа-банке Косогову за $2,3 млрд
Михаил Фридман и Петр Авен (слева направо)
Михаил Фридман и Петр Авен (слева направо) (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Михаил Фридман и Петр Авен намерены продать доли в Альфа-банке своему бизнес-партнеру Андрею Косогову за 178 млрд руб. ($2,3 млрд), пишет Financial Times со ссылкой на четырех собеседников, знающих о договоренности и ознакомленных с документами о сделке.

Год назад Косогов стал владельцем 41% Альфа-банка. Доля Петра Авена тогда составила 12,4%, у Михаила Фридмана — 32,9%, в сумме они владеют чуть более 45% Альфа-банка совместно через базирующуюся в Люксембурге холдинговую компанию, которая, в свою очередь, контролирует кипрскую материнскую компанию банка.

Сделка может быть закрыта позднее этой весной и подлежит одобрению со стороны регулирующих органов, включая российский ЦБ. Также может потребоваться одобрение санкционных органов США и Евросоюза. До начала российской спецоперации на Украине балансовая стоимость банка составляла $10,6 млрд, отмечает FT.

По данным издания, Фридман и Авен таким путем стремятся освободиться от западных санкций. Они «хотят сделать все возможное, чтобы избавиться от своих российских активов и добиться снятия санкции», сказал один из источников, осведомленных о сделке.

РБК направил запрос в Альфа-банк.

Продажа Альфа-банка также призвана ослабить давление на банк в России, где контрсанкции Кремля против «недружественных стран» создали трудности для управления Альфа-банком и его способности получать доступ к государственному финансированию, сообщили источники.

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