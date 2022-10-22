Сын Фридмана попросил снять с себя украинские санкции
Сын сооснователя «Альфа-Групп» и холдинга LetterOne Михаила Фридмана Александр Ожельский попросил Киев снять с него санкции, введенные 21 октября. Об этом он заявил в видеообращении, которое опубликовал на Youtube.
Ожельский сказал, что его удивил отказ Киева учесть его мнение относительно российской спецоперации. Он подчеркнул, что изначально ее не поддерживал и ходил на митинги поддержку Украины в Лондоне.
«Не могу поверить, что единственная причина этих санкций — это моя связь с другим человеком. <…> Я считаю, что это решение должно быть отменено. Я не заслуживаю этих санкций. Я считаю себя украинцем, у меня там родные, и я привык ездить туда», — заявил 22-летний Ожельский.
Ожельский заверил, что покинул Россию 24 февраля, в день начала спецоперации, с тех пор не возвращался обратно и не планирует этого делать. Молодой человек рассказал, что сейчас проживает в Дубае на съемной квартире.Он добавил, что оставил в России друзей и бизнес, так как «ценит свою свободу больше».
Ожельский — третий из пятерых детей Фридмана, он родился в 2000 году. В мае Forbes в своем рейтинге богатейших наследников российских миллиардеров поместил детей Фридмана на 20 строчку. По подсчетам издания, на каждого из них приходилось по $2,6 млрд при наследовании состояния бизнесмена. Forbes оценивает состояние Фридмана в $13,2 млрд.
В России у Ожельского остался бизнес — компания SixFigures Development (ООО «Эсэф Девелопмент), которая занимается оптовой торговлей напитками. По данным СПАРК и ЕГРЮЛ, Ожельскому принадлежат в ней 50%, еще по 25% принадлежат Сергею Бурдаеву и Владиславу Шачневу.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 2251 гражданина России, некоторых иностранцев и 1,3 тыс. организаций. Под ограничения попал Ожельский и другие члены семьи Фридмана. Сам бизнесмен также находится под украинскими санкциями, его активы в стране арестованы.
Весной, после начала военных действий на Украине, Фридман, попал под санкции ЕС и Великобритании. Власти западных стран сочли, что предприниматель тесно связан с российским президентом Владимиром Путиным.
После этого Фридман покинул совет директоров Альфа-банка, LetterOne, Veon, X5 Retail Group. Предприниматель оспорил ограничения Евросоюза в судебном порядке. 27 февраля бизнесмен заявил, что «нынешний конфликт — это трагедия для обоих народов», однако все равно столкнулся с ограничениями.
Фридман родился во Львове, сейчас у него есть гражданство Израиля и России. В начале июня глава украинского Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков сообщил, что Фридман консультируется с властями Украины о возможности получить гражданство страны. «Такой сценарий возможен и для других крупных российских бизнесменов украинского происхождения, например Виктора Вексельберга, который родился в Дрогобыче», — добавил Новиков. В «Альфа-Групп» информацию опровергли.